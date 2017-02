Le point sur la réglementation - Santé Canada propose des règles plus sévères concernant l'importation de pesticides pour usage personnel







Les pesticides non homologués importés d'autres pays peuvent être dangereux pour les Canadiens

OTTAWA, le 10 févr. 2017 /CNW/ - Santé Canada est préoccupé par les risques liés aux pesticides non homologués importés au Canada. Ces produits n'ont pas fait l'objet d'une évaluation de l'innocuité par le Ministère et ils peuvent ne pas être étiquetés ou emballés de manière à en assurer l'utilisation sécuritaire au Canada.

L'actuel Règlement sur les produits antiparasitaires permet l'importation de pesticides (homologués ou non au Canada) pour usage personnel dans des habitations ou à proximité si la quantité n'excède pas 500 g ou 500 ml et si la valeur ne dépasse pas 100 $. Par conséquent, de petites quantités de pesticides potentiellement très toxiques peuvent être importés et utilisés au Canada. De tels produits peuvent être dangereux et causer du tort, voire la mort, surtout s'ils sont mal utilisés.

Santé Canada propose aujourd'hui que l'exemption actuelle concernant l'importation pour usage personnel soit modifiée de manière à interdire l'importation de certains pesticides non homologués afin de mieux protéger la santé, la sécurité et l'environnement des Canadiens. Les modifications proposées visent notamment à permettre uniquement l'importation de pesticides qui sont équivalents à un produit homologué au Canada pour usage domestique, dont l'emballage et l'étiquetage sont en français ou en anglais et dont l'utilisation est déjà autorisée dans un autre pays. Elles visent aussi à empêcher l'importation de pesticides non homologués achetés par Internet et expédiés au Canada.

Faits en bref

L'objectif premier de la réglementation des pesticides par Santé Canada est de protéger la santé et l'environnement des Canadiens.

. Les étiquettes des pesticides comportent des instructions détaillées et des mises en garde qu'il importe de suivre pour protéger la santé et l'environnement.

