Le gouvernement du Canada lance le programme d'emploi pour les jeunes Autochtones







OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 10 fév. 2017) - Dans le cadre de son engagement visant à renouer les liens entre le Canada et les peuples autochtones, le gouvernement du Canada est déterminé à attirer plus de jeunes Canadiens autochtones à la fonction publique fédérale. Une meilleure représentation dans la fonction publique du groupe démographique connaissant la plus forte croissance au Canada nous permettra de trouver des solutions innovantes et inclusives aux problèmes complexes d'aujourd'hui. Ultimement, cela améliorera les services que le gouvernement offre aux Canadiens.

Afin de progresser dans cette direction, l'honorable Scott Brison, président du Conseil du Trésor, a annoncé aujourd'hui le lancement officiel de l'Opportunité d'emploi d'été pour jeunes Autochtones. Cette initiative offre de l'expérience de travail enrichissante dans la région de la capitale nationale aux étudiants autochtones de niveau postsecondaire. Les participants pourront notamment prendre part à des activités d'apprentissage en milieu de travail, de perfectionnement professionnel et de réseautage, en plus de profiter d'occasions de mentorat.

D'abord mise en place en 2016 comme projet pilote, cette initiative double cette année son nombre de participants et prolonge la durée d'emploi. Les étudiants admissibles peuvent postuler par l'entremise du Programme fédéral d'expérience de travail étudiant de la Commission de la fonction publique, qui accepte les candidatures depuis le 2 février 2017.

Cette initiative permet aux jeunes Autochtones non seulement d'accéder à la fonction publique, mais aussi d'acquérir des compétences transférables et de l'expérience qui leur permettront de se tailler une carrière au sein de leur communauté.

Les faits en bref :

Le programme de 2017 sera ouvert à un minimum de 60 étudiants autochtones de niveau postsecondaire partout au Canada, soit plus du double du nombre d'étudiants de 2016.

Le programme de 2017 offrira des possibilités d'emploi enrichissantes au sein de divers ministères et organismes fédéraux d'une durée d'au plus 14 semaines, comparativement à 10 semaines en 2016.

Le programme de 2016 a reçu un taux d'approbation de la part de 88 % des participants, et au moins le deux-tiers des étudiants s'est vu offrir une forme d'emploi continu (prolongation de contrat, emploi à temps partiel, etc.).

Même si les emplois dans le cadre du programme se situent dans la région de la capitale nationale, les étudiants autochtones de tout le pays sont invités à postuler. Un soutien financier pour les frais de déplacement et d'hébergement pourrait être disponible pour les étudiants qui résident à l'extérieur de la région de la capitale nationale

Citation :

« Le gouvernement du Canada doit tirer profit des expériences et des talents précieux des peuples autochtones, ainsi que de l'énorme potentiel que représente leur jeunesse, afin de développer des programmes et offrir des services qui profitent à l'ensemble de la population canadienne. Nous sommes déterminés à ce que les Canadiens autochtones jouent un rôle clé dans la fonction publique de demain, car c'est à l'avantage de chacun et chacune quand le gouvernement se munit d'idées innovatrices et de nouvelles perspectives. »

- L'honorable Scott Brison, président du Conseil du Trésor

Liens connexes :

Programme fédéral d'expérience de travail étudiant

Opportunités d'emplois d'été pour jeunes Autochtones

Suivez-nous sur Twitter : @SCT_Canada.

Communiqué envoyé le 10 février 2017 à 15:33 et diffusé par :