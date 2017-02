Finir sur une bonne note! Après avoir traversé les décennies, le mythique Aviatic Club ferme définitivement ses portes le 18 mars prochain







QUÉBEC, le 10 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Une autre page de l'histoire de la restauration dans le Vieux-Port de Québec se tourne... Les restaurateurs et propriétaires du réputé restaurant AVIATIC CLUB RESTO-CABARET, situé au 450 rue de la Gare du Palais, à Québec, annoncent la fermeture définitive de leur établissement puisqu'un nouveau projet se pointe à l'horizon. La dernière soirée de l'Aviatic est prévue pour le 18 mars prochain et, pour l'occasion, le trio de restaurateurs en profite pour inviter les habitués de la maison à venir profiter des derniers moments d'opérations en leur compagnie.

Peu de restaurants au Québec peuvent se vanter d'une telle pérennité. L'Aviatic Club, au cours de ses 28 années d'opérations, est parvenu à forger sa signature par l'écoute de sa clientèle et son adaptation constante aux nouvelles tendances. L'aventure a été menée de main de maître par le trio composé de Martin Girard à la barre des opérations et du cellier, de Richard Demers à l'administration du Charbon (ouvert il y a dix-sept ans) et de l'Aviatic Club, et de Jean-François Houde qui a toujours veillé à la bonne marche des deux cuisines .

«...On tourne une page de la restauration dans le Vieux-Port et fermons un chapitre de notre institution. Nous désirons concentrer nos efforts sur notre CHARBON STEAKHOUSE (www.charbonsteakhouse.com) situé dans la magnifique Gare du Palais du Vieux-Port et continuer de faire découvrir notre maîtrise de cet art millénaire qui est la cuisson sur charbon de bois d'érable. Parallèlement, nous allons débuter un nouveau projet de restauration sur le boulevard Laurier. Et comme philosophait récemment le magazine Forbes et le Carnegie Deli de New-York lors de sa fermeture...: Quand les villes changent, les restaurants qui reflètent leur personnalité doivent aussi changer. » Ajoute monsieur Demers

Au final, l'équipe a su être précurseur en son domaine tout en sachant maintenir sa promesse: offrir un parfait accord entre l'expérience client et la gastronomie.

UNE IMMENSE FIERTÉ...

« Les membres de mon équipe et moi-même avons eu un immense plaisir à servir nos fidèles clients de l'AVIATIC au cours des 28 dernières années », a souligné M. Demers. « Le temps est venu pour nous de laisser notre clientèle sur une bonne note et de déposer le tablier AVIATIC. Nous voulons nous offrir une nouvelle aventure, un nouveau voyage. Avant de conclure, il nous importe, mes collègues et moi, de remercier tous ceux et celles qui sont venus à notre table AVIATIC durant toutes ces années. J'adresse également toute ma reconnaissance à mes employés, dont plusieurs nous ont épaulés et suivis dans nos aventures. »

FINIR SUR UNE BONNE NOTE...

Aujourd'hui le restaurant termine son histoire sur une bonne note, soit celle de la formule resto-cabaret. «Nous sommes fiers de pouvoir terminer notre aventure en ayant signé des soirées cabaret dans un décor digne des plus beaux espaces jazz de New-York. Terminer l'aventure AVIATIC en ayant fait vibrer notre clientèle avec le talent de nombreux artistes d'ici est pour nous un privilège.» souligne M.Girard.

Les irréductibles de l'AVIATIC pourront néanmoins continuer à savourer sa cuisine par le biais de son service de traiteur qui demeure en opération et continuer de louer l'emplacement privilégié Le guichet, salon privé de l'AVIATIC et du CHARBON STEAKHOUSE, pour des évènements spéciaux ou réunions d'affaires. (leguichet@aviatic.ca)

UNE DERNIÈRE INVITATION...

Les habitués pourront donc profiter des derniers jours d'opération de l'établissement pour apprécier la programmation musicale et savourer toutes les saveurs de la cuisine du grand chef Jean-François Houde! Le rendez-vous est donc donné!

