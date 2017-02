Trost au premier ministre Trudeau : Révoquez l'Accord de Paris sur le climat







OTTAWA, le 10 févr. 2017 /CNW/ - Brad Trost, député du Parti conservateur du Canada et candidat à la chefferie du parti, a fait appel au premier ministre Trudeau afin qu'il retire l'appui du Canada à l'Accord de Paris sur le climat pour répondre aux doutes émis sur les données qui auraient influencé les preneurs de décisions lors du CDP21 en 2015.

M. Trost a déclaré : « J'ai publié une lettre ouverte demandant au premier ministre Trudeau de révoquer tout assentiment ou engagement à l'accord qui auraient été pris à la suite de l'examen de données erronées ou possiblement déclarées frauduleusement. »

Un article de David Rose paru le 5 février 2017 dans le journal britannique The Mail on Sunday soutient que les données diffusées par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis « ont été précipitées et déclarées au moment opportun pour orienter l'Accord de Paris sur le climat ».

Le docteur John J. Bates du National Centers for Environmental Information affirme que la NOAA « a brisé ses propres règles », que son rapport « s'est appuyé sur des données trompeuses et "non vérifiées" » et qu'elle a manipulé les données afin de tirer des conclusions soutenant les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat.

« Les vraies données suggèrent que l'activité humaine a moins d'incidence sur les changements climatiques que ce qu'en disent les défenseurs de la théorie du réchauffement climatique anthropique », a ajouté M. Trost. « En tant que géophysicien, je considère que les données servant à défendre cette théorie sont déconnectées de la réalité. »

Pour lire la lettre ouverte de Brad Trost au premier ministre Trudeau, cliquer ici (http://www.bradforleader.ca/docs/Trost-Trudeau_17-02-10.pdf).

SOURCE Campagne Brad Trost

Communiqué envoyé le 10 février 2017 à 13:51 et diffusé par :