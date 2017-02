Escroquerie relative aux clients mystère







TORONTO, le 10 févr. 2017 /CNW/ - La Commission des services financiers de l'Ontario (CSFO) avise les consommateurs que les entreprises My Shop Ltd. (qui utilise l'adresse courriel info@myshopltd.org) et Mystery Global Survey Group (qui utilise l'adresse courriel hrc@globalservicesurveygrp.org ou une adresse courriel @globalservicesurveygrp.org) orchestrent une escroquerie relative aux clients mystère.

Ces entreprises ont envoyé des lettres et des chèques qui portent le nom et le logo de l'Institut d'assurance du Canada à des particuliers pour un paiement relatif à un programme de clients mystère. Le stratagème de My Shop Ltd. ou de Mystery Global Survey Group consiste essentiellement à demander aux destinataires de déposer un chèque, de conserver une partie de l'argent dans leur compte et de transférer un montant au compter d'une autre personne. Toutefois, le chèque ne sera pas encaissable et la victime ne pourra pas récupérer le montant qu'elle a transféré.

Ces chèques sont falsifiés et ne sont pas autorisés par l'Institut d'assurance du Canada qui n'est aucunement associée à My Shop Inc. ou Mystery Global Survey Group.

Ce type d'escroquerie est un exemple de fraude par avancement de frais.

Les consommateurs doivent faire preuve de prudence s'ils sont contactés par une personne qui utilise ces coordonnées et ne doivent pas déposer le chèque ni communiquer avec l'entreprise. On les invite plutôt à envoyer des copies des documents reçus au Centre antifraude du Canada.

L'Institut d'assurance du Canada est la cible de cette escroquerie et a publié un avertissement sur son site Web.

La CSFO a publié sur son site Web des mises en garde semblables comprenant des détails sur les compagnies d'assurances et les organisations qui ont été la cible de cette escroquerie.

