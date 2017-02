Infinitus reconnue par l'Autorité européenne pour l'innovation de qualité







PRAGUE, 10 février 2017 /PRNewswire/ -- Lors de la cérémonie de remise du Prix de l'innovation de qualité 2016, qui s'est tenue récemment à Prague (République tchèque), six sociétés chinoises, dont Infinitus (China) Company Ltd., qui fait partie de LKK Health Products Group (LKKHPG), ont remporté six prix pour leur projet respectif, dont l'une a été désigné lauréate et cinq sont entrées en finale. C'est la première fois que des sociétés chinoises remportent le Prix de l'innovation de qualité pour leur projet.

L'événement, un concours international évaluant l'innovation en termes de qualité, autorise un pays à soumettre un seul projet pour chacune des catégories auxquelles il participe. Les sociétés et les projets proposés par la Chine pour l'événement 2016 ont été sélectionnés par l'Association chinoise pour la qualité, parmi plus de 50 sociétés dans plus de 20 secteurs du pays, dont l'aérospatiale, les chemins de fer et le pétrole. Infinitus a obtenu le prix « Finaliste international dans la catégorie des innovations dans le secteur social et des soins de santé », pour son projet « Innovation en matière de technologies de traitement et de contrôle qualité pour la production nutriceutique à base d'herbes ».

Suite au développement rapide de l'économie chinoise depuis la mise en oeuvre de sa politique de réforme et d'ouverture en 1979, la revitalisation de l'ensemble du secteur de la santé constitue une garantie fondamentale de la croissance soutenue du pays. En 2016, le Conseil d'État a publié le plan La Chine en bonne santé 2030, un ensemble de propositions énonçant des stratégies en vue de construire un écosystème global pour l'ensemble du secteur de la santé, tout en améliorant l'innovation des grandes sociétés et leur compétitivité sur la scène internationale. Infinitus, une société spécialisée dans les produits phytothérapeutiques chinois, a mis en place un système éprouvé de gestion de la qualité et de la sûreté, couvrant l'ensemble de la chaîne industrielle ; elle a constamment amélioré la durabilité de ses processus de production et l'homogénéité de la qualité de ses produits ; mais également mis en oeuvre un haut degré de contrôle et d'automatisation du processus sur l'ensemble de ses processus de production, se plaçant en précurseur du secteur phytothérapeutique chinois.

La technologie présentée dans le projet soumis par Infinitus a été appliquée dans de nombreux produits phytothérapeutiques chinois. Elle améliore le taux d'utilisation des matières phytothérapeutiques chinoises, réduisant sensiblement le temps nécessaire pour les essais de produits, multipliant par deux l'efficacité de la production, diminuant la quantité d'énergie nécessaire à la production et réduisant les émissions. L'augmentation de l'efficacité thérapeutique des produits finis justifie à elle seule l'investissement octroyé à la technologie et l'attention qui lui est accordée.

« Le prix est un encouragement formulé au nom des organisations internationales pour qu'Infinitus poursuive sa quête de haute qualité et d'innovation permanente », a déclaré M. Harry Yeung, le vice-président directeur de LKKHPG. « Cela va encourager Infinitus à poursuivre l'amélioration des processus et des technologies de production, en vue de fournir aux consommateurs chinois et étrangers des produits phytothérapeutiques chinois de qualité. »

