Le Conseil musulman de Montreal organisera une journée de portes ouvertes des mosquées à Montréal ce dimanche 12 février







MONTRÉAL, le 10 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le Conseil musulman de Montréal (CMM) invite tous les Montréalais et toutes les Montréalaises à participer à l'événement «Mosquées Portes ouvertes» qui aura lieu ce dimanche 12 février 2017 dans les mosquées et les centres islamiques de la grande région de Montréal. «La récente fusillade meurtrière de la ville de Québec a constitué un réveil pour le Québec et le Canada et nous devons travailler plus fort pour rejoindre nos voisins en solidarité et travailler ensemble contre la haine, la division et le racisme», a déclaré Salam Elmenyawi, président du CMM. «L'événement Portes ouvertes est une occasion unique pour les membres de différents groupes religieux et culturels de Montréal de se réunir pour discuter et dialoguer et favoriser l'harmonie sociale, le respect, la compréhension et la bonne volonté dans nos collectivités. Nous devons réfléchir ensemble sur l'avenir de notre province et le rôle que nous devons tous jouer pour aider à bâtir un Québec fort et uni pour nous tous. » D'une manière générale, les visiteurs auront droit à une visite de la mosquée, diverses expositions ainsi que des présentations. Des bénévoles seront à votre disposition pour répondre aux questions et de la documentation gratuite et rafraîchissements seront disponibles. Comme les mosquées sont des institutions religieuses, les visiteurs sont priés de s'habiller de façon convenable et de retirer leurs chaussures avant d'entrer dans la salle de prière. Veuillez visiter le lien ci-dessous pour voir une liste complète de toutes les mosquées de Montréal participant à cet événement.

QUOI : L'événement «Mosquées Portes ouvertes».

OÙ : http://bit.ly/mtlmosque

QUAND : Dimanche 12 février 2017 de 12h00 à 17h00

Le Conseil Musulman de Montréal (CMM) est une organisation qui regroupe de nombreuses institutions musulmanes dans la grande région de Montréal. On compte plus de 400 000 musulmans à Montréal, près de 1 450 000 au Canada et 2,0 milliards à l'échelle mondiale.

SOURCE Conseil Musulman de Montréal

Communiqué envoyé le 10 février 2017 à 13:24 et diffusé par :