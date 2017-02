Huawei Canada choisit Polytechnique Montréal pour créer la Chaire industrielle de recherche sur les technologies sans fil de l'avenir, une première tant pour Montréal que pour Huawei







MONTRÉAL, le 10 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Huawei Technologies Co. Ltd, l'un des plus importants fabricants d'équipement de télécommunications et de TIC du monde, annonce la mise sur pied d'un projet de recherche pluriannuel novateur en partenariat avec Polytechnique Montréal : la Chaire de recherche industrielle sur les technologies sans fil de l'avenir CRSNG-Huawei ou Chaire pour le sans fil de l'avenir (FuWiC, pour Future Wireless Chair).

Pour Huawei Canada, cet investissement à Polytechnique Montréal représente un jalon important. Ce partenariat, le premier dans une chaire de recherche pour le Centre de recherche de Huawei Canada, reflète l'engagement continu de l'entreprise en tant que l'un des plus importants investisseurs dans le domaine des communications de pointe au Canada.

«?Nous sommes fiers de travailler aux côtés de la talentueuse équipe de recherche de Polytechnique Montréal?», a mentionné Christian Chua, président du Centre de recherche de Huawei Canada. «?Ce partenariat avec Polytechnique, l'une des plus importantes universités de recherche appliquée du Canada et l'un des établissements phares parmi les nombreux établissements de recherche théorique et expérimentale de renommée internationale, permettra à notre équipe canadienne de conserver son rôle de chef de file mondial dans la recherche sur les communications de pointe.?»

Grâce à la création de la Chaire FuWiC, Polytechnique Montréal recevra pendant cinq ans des investissements totalisant plus de cinq millions de dollars, dont 2,45 millions offerts par le Centre de recherche de Huawei Canada, et un montant égal provenant du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG). Huawei ajoutera également de nombreuses contributions en nature. Ces investissements aideront Polytechnique à accroître ses efforts actuels en recherche et en enseignement dans le domaine des technologies de l'information et des communications (TIC) en se concentrant sur les technologies sans fil et l'interconnectivité intelligente, l'Internet des objets (IdO) compris.

La technologie 5G - et plus

La création de la Chaire FuWiC permettra à Polytechnique d'élargir son programme actuel en recherche et en enseignement. La recherche explorera les réseaux mobiles de cinquième génération ou les systèmes sans fil, généralement appelés 5G, ainsi que diverses applications sans fil qui dépassent les secteurs traditionnels des TIC.

«?L'aspect le plus important du programme est qu'il me permet de pousser la recherche à un autre niveau, non seulement pour la 5G, mais pour toute la gamme de concepts et de systèmes de la technologie sans fil du futur?», a déclaré le professeur Ke Wu (voir bio ci-dessous), titulaire de la Chaire FuWiC.

Ces nouvelles technologies de communications de pointe, dont la 5G, seront les nouvelles normes mobiles qui seront utilisées jusqu'en 2030 et au-delà, et agiront comme catalyseur d'importants changements et innovations. Les concepts comme les véhicules automatisés et l'Internet des objets tireront profit de la puissance de la 5G.

«?Des cellulaires aux GPS, l'interconnectivité est omniprésente à différentes vitesses?», a ajouté le professeur Wu. «?Notre recherche vise à accélérer la transmission des données et des signaux vers une architecture de systèmes qui livreront de plus en plus rapidement des réponses intelligentes par la communication et la détection grâce à une technique motrice intégrée.?»

Le programme FuWiC contribuera à mettre en place une vaste fondation pour l'avenir du sans-fil de l'humanité, influencera la façon dont les sociétés seront connectées et aura un impact sur la vie quotidienne. La recherche sur les technologies sans fil de la Chaire explorera des sujets déjà bien publicisés, comme les concepts de communication machine-machine (M2M, pour Machine-to-Machine) et d'Internet des objets (IdO), mais d'autres aussi, comme le développement de villes intelligentes, de TIC vertes, d'un système de santé efficace et d'énergies propres. Le professeur Wu prévoit aussi des applications humanitaires futures, comme l'aide en cas de catastrophes, ou la réduction des problèmes de distribution d'eau par la création de villages intelligents dans des régions rurales isolées d'Afrique et d'Asie.

Un partenariat gagnant

«?Le professeur Wu fait figure de pionnier dans le domaine des technologies sans fil de prochaine génération?», a souligné Bettina Hamelin, vice-présidente, Direction des partenariats de recherche, CRSNG. «?Ses connaissances, ses idées et ses découvertes permettront à Huawei de demeurer à l'avant-garde d'un secteur en constante évolution. Le CRSNG est fier d'appuyer cette chaire de recherche dans le cadre de laquelle des chercheurs conçoivent des idées essentielles à l'innovation et offrent une formation extrêmement utile qui donnera aux étudiants l'expérience en milieu industriel et les compétences nécessaires pour réussir dans le secteur des technologies.?»

En jouant le rôle de catalyseur, la Chaire FuWiC aidera à l'établissement d'un partenariat sans précédent et réciproquement bénéfique entre Polytechnique et Huawei, le géant technologique de la plus importante économie émergente du monde. La synergie créée par la Chaire apportera de nouvelles collaborations et des échanges dynamiques, des interactions essentielles pour promouvoir l'expansion et le développement des connaissances, de l'enseignement, de l'industrie et des produits liés à la technologie sans fil au Québec et au Canada. La création de la Chaire injectera également une énergie des plus positives dans les relations d'affaires et les échanges bilatéraux entre le Québec/Canada et la Chine, tout comme avec le reste du monde.

Une reconnaissance internationale pour le titulaire de la Chaire FuWiC, le professeur Ke Wu

Le professeur Ke Wu est l'un des chercheurs, auteurs, éducateurs et leaders les plus actifs et prolifiques dans le domaine des sciences et du génie de la radiofréquence, des micro-ondes et des ondes millimétriques. Ses champs d'intérêt et ses réalisations, vastes et multidisciplinaires, sont liés à la fois aux aspects fondamentaux et appliqués de travaux théoriques expérimentaux.

Professeur en génie électrique à Polytechnique Montréal, Ke Wu a créé divers programmes de recherche de grande notoriété et est le directeur du Centre de recherche Poly-Grames (Groupe de recherche avancée en micro-ondes et électronique spatiale). Il a aussi dirigé avec succès de nombreux projets de recherche et développement grâce à des subventions de plus de 70 millions de dollars octroyées par les gouvernements et l'industrie. Il a été à la tête de plusieurs initiatives et programmes internationaux impliquant des universités, instituts, agences et sociétés sur cinq continents. Le professeur Wu est président de la IEEE Microwave Theory and Techniques Society (ou MTT-S), la plus importante organisation professionnelle et internationale dans ce domaine. Ses réalisations en recherche ont été reconnues par des récompenses et des prix nationaux et internationaux, dont le prix Marie-Victorin 2014 (Prix du Québec), la plus haute distinction en sciences naturelles et en génie décernée par le gouvernement du Québec.

Un foyer pour la recherche spécialisée

La Chaire FuWiC sera accueillie par le Groupe de recherche avancée en micro-ondes et électronique spatiale Poly-Grames de Polytechnique Montréal. Ce centre de recherche offre des installations collectives de haut niveau pour les projets de recherche fondamentale et appliquée.

«?Poly-Grames servira d'environnement dynamique, inspirant et stimulant pour la Chaire FuWiC?», a déclaré Christophe Guy, directeur général de Polytechnique Montréal. «?Le centre a une longue tradition d'excellence en recherche et en enseignement dans les domaines du génie de la radiofréquence, des micro-ondes, des ondes millimétriques et de la photonique. Il mettra à la disposition de la Chaire un vaste éventail d'installations et d'équipements.?»

Fondé en 1992, Poly-Grames a acquis le statut de Centre de recherche de Polytechnique Montréal deux ans plus tard. Une nouvelle infrastructure de recherche appelée Installation pour le génie millimétrique avancé (ou FAME, pour Facility for Advanced Millimeter-Wave Engineering) a été créée au sein du centre en 2000 et a depuis établi une longue tradition de collaboration avec de nombreux partenaires industriels et agences gouvernementales. Avec la plus grande concentration de chercheurs et d'installations dans le domaine des technologies des micro-ondes parmi les universités canadiennes, Poly-Grames accueille trois chaires de recherche du Canada ainsi que le siège du Centre de recherche en électronique radiofréquence du Québec (CREER). Ce centre, fondé par le professeur Ke Wu, offre une plate-forme de recherche unique pour les projets financés par les gouvernements et l'industrie. Le professeur Ke Wu est à la tête d'une équipe composée de dix professeurs, de sept techniciens et d'une centaine d'étudiants diplômés, doctorants et confrères.

À propos du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada

Chaque année, le CRSNG investit plus d'un milliard de dollars dans la recherche en sciences naturelles et en génie au Canada. Grâce à ces fonds, plus de 11?000 professeurs, chercheurs de calibre mondial, font des découvertes et produisent des percées scientifiques. Ces fonds favorisent également les partenariats et les collaborations qui rapprochent les entreprises des découvertes et des découvreurs. Les partenariats que le CRSNG permet d'établir entre les chercheurs et les entreprises contribuent à orienter la R-D, à relever les défis que pose le passage du laboratoire au marché et à réduire les risques associés au développement de technologies à fort potentiel. Le CRSNG offre également des bourses et de la formation pratique à plus de 30?000 étudiants de niveau postsecondaire et stagiaires postdoctoraux. Ces jeunes chercheurs forment la prochaine génération de chefs de file en sciences et en génie au Canada.

À propos de Huawei Technologies

Huawei est l'un des plus importants fabricants d'équipements de télécommunications et de TIC au monde et emploie plus de 175?000 personnes dans plus de 170 pays. Installée au Canada depuis 2008, Huawei travaille avec toutes les grandes sociétés de télécommunications au Canada. Le Centre de recherche de Huawei Canada emploie plus de 400 ingénieurs et chercheurs et investira, au cours des cinq prochaines années, plus de 500 millions de dollars dans la recherche portant sur les communications de pointe et la 5G. Huawei est reconnue comme étant l'une des dix premières entreprises de TIC investissant le plus en R-D au Canada et figure parmi les 30 premières entreprises tout secteur d'activité confondu.

À propos de Polytechnique Montréal

Fondée en 1873, Polytechnique Montréal est l'un des plus importants établissements d'enseignement et de recherche en génie au Canada. Polytechnique occupe le premier rang au Québec pour le nombre de ses étudiants et l'ampleur de ses activités de recherche. Avec plus de 45?700 diplômés, Polytechnique Montréal a formé près du quart des membres actuels de l'Ordre des ingénieurs du Québec. L'établissement offre plus de 120 programmes. Polytechnique compte 250 professeurs et plus de 8?200 étudiants. Son budget annuel de fonctionnement s'élève à plus de 210 millions de dollars, dont un budget de recherche de plus de 70 millions de dollars.

Photos des installations et équipements disponibles sur demande.

Trousse média : http://bit.ly/ChaireFuWiC

Disponibles pour des entrevues :

Ke Wu , professeur et titulaire de la Chaire de recherche industrielle sur les technologies sans fil de l'avenir CRSNG-Huawei ( FuWiC ).

, professeur et titulaire de la Chaire de recherche industrielle sur les technologies sans fil de l'avenir CRSNG-Huawei ( ). Scott Bradley , vice-président, Affaires publiques et gouvernementales, Huawei Canada

vice-président, Affaires publiques et gouvernementales, Bettina Hamelin , vice-présidente, Direction des partenariats de recherche, CRSNG

, vice-présidente, Direction des partenariats de recherche, CRSNG François Bertrand, directeur de la recherche, de l'innovation et des affaires internationales, Polytechnique Montréal

SOURCE Polytechnique Montréal

Communiqué envoyé le 10 février 2017 à 13:30 et diffusé par :