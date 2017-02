La Bibliothèque publique de Vancouver reçoit 2 millions de dollars pour agrandir sa succursale principale







VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE--(Marketwired - 10 fév. 2017) - Ministère du Patrimoine canadien

L'honorable Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'une somme de 2 millions de dollars à la Bibliothèque publique de Vancouver par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels. L'honorable Fry a fait cette annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien.

L'investissement permettra de rénover les 8e et 9e étages de son emblématique succursale principale située au centre-ville de Vancouver. Grâce à l'agrandissement, la bibliothèque fournira davantage de services au public, créera des espaces voués aux arts et au patrimoine pour les programmes culturels et les activités des artistes en résidence et aménagera un lieu de rencontre communautaire et un jardin sur le toit accessible au public.

Les lieux additionnels pourront être utilisés gratuitement par les groupes professionnels artistiques, patrimoniaux et communautaires souhaitant accroître leur visibilité et joindre de nouveaux auditoires en offrant des présentations gratuites au public.

Citations

« Les bibliothèques jouent un rôle essentiel dans nos communautés, en permettant aux gens d'apprendre, en partageant le savoir et en préservant les documents culturels et historiques du Canada. Je suis ravie que la Bibliothèque publique de Vancouver puisse maintenant laisser un plus grand legs artistique professionnel et patrimonial à la succursale principale, et poursuivre son important travail en tant que pilier communautaire de Vancouver. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« La Bibliothèque publique de Vancouver joue un rôle unique dans la ville, dont la portée va au-delà de l'offre de services de bibliothèque traditionnels. Elle fournit également un espace gratuit qui permet aux groupes artistiques et culturels de se produire, d'exposer leurs oeuvres, de se pratiquer et de recevoir de la formation. Je me réjouis de l'espace et de la capacité plus vastes dont bénéficieront les Vancouvérois, y compris nos artistes et nos créateurs. »

- L'honorable Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre

« Nous remercions Patrimoine canadien de financer l'agrandissement de la succursale principale et une meilleure accessibilité à l'apprentissage permanent et à l'enrichissement culturel que ce projet favorisera. Les 8e et 9e étages de la bibliothèque seront une nouvelle destination artistique et culturelle dans notre ville, et ils perpétueront la vocation traditionnelle des bibliothèques publiques : raconter des histoires et échanger des idées, de l'information et des contenus culturels. »

- Mme Sandra Singh, bibliothécaire en chef, Bibliothèque publique de Vancouver

Les faits en bref

La succursale principale de la Bibliothèque publique de Vancouver est la plus grande et la plus fréquentée des 21 points de service de la ville. Elle occupe actuellement sept étages d'un édifice de neuf étages et reçoit environ 5 600 visiteurs par jour. En 2016 seulement, la succursale principale a reçu 1,9 million de visiteurs.

Le projet d'agrandissement de la bibliothèque comporte cinq composantes clés : un amphithéâtre de 60 places pour les visionnements de films et les spectacles; un espace d'exposition pour les oeuvres d'art et les archives; un atrium de deux étages pour les expositions en trois dimensions; un espace pour les écrivains en résidence et les conteurs autochtones en résidence; un espace intérieur et extérieur pouvant être reconfiguré et accueillir des représentations théâtrales, des récitals de musique, des expositions, des projections ainsi que des lectures par des auteurs.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles de création artistique et de présentation ou d'exposition. Il vise aussi à accroître l'accès des Canadiens aux arts de la scène, aux arts visuels, aux arts médiatiques ainsi qu'aux collections muséales et aux expositions patrimoniales.

Liens connexes

