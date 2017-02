René Moreau devient le nouveau président d'Agropur coopérative







LONGUEUIL, QC, le 10 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Agropur coopérative est fière d'annoncer aujourd'hui le nom de son nouveau président. Il s'agit de monsieur René Moreau qui succède ainsi à monsieur Serge Riendeau qui a été président de la Coopérative au cours des 15 dernières années et qui a annoncé son départ à la retraite après 26 ans au sein du conseil d'administration d'Agropur.

Producteur laitier à Warwick au Québec, René Moreau est membre du conseil d'administration d'Agropur depuis 1998 et y représente la région de Nicolet-Bois-Francs. Membre de plusieurs comités de la Coopérative, il siège notamment au comité exécutif depuis 2002 et a été nommé vice-président d'Agropur en 2012. Monsieur Moreau représente Agropur aux conseils d'administration du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) et de Coopératives et Mutuelles Canada (CMC). Il est agronome de formation et détient un certificat universitaire en gouvernance de sociétés.

« Je suis heureux de la confiance témoignée par mes collègues et de poursuivre le travail de monsieur Riendeau, qui nous lègue une coopérative en excellente santé. Agropur a connu une croissance remarquable au cours des dernières années et elle est bien positionnée pour poursuivre son développement. Je suis honoré de pouvoir bâtir sur l'héritage de nos prédécesseurs et j'envisage l'avenir de la Coopérative avec beaucoup d'optimisme », a déclaré M. Moreau.

Mme Jeannie van Dyk et M. Roger Massicotte sont les vice-présidents de la Coopérative.

À propos d'Agropur

Fondée en 1938, Agropur coopérative est un chef de file de l'industrie laitière nord-américaine ayant réalisé un chiffre d'affaires de près de 6 milliards de dollars en 2016. La Coopérative est une source de fierté pour les 3345 membres et les 8000 employés qui y oeuvrent. Agropur transforme plus de 5,9 milliards de litres de lait par année dans ses 39 usines en Amérique du Nord et propose une impressionnante gamme de marques et de produits dont Natrel, Québon, OKA, Farmers, Agropur Signature, Agropur Grand Cheddar, Island Farms, BiPro et finalement, iögo et Olympic d'Aliments Ultima, une coentreprise d'Agropur coopérative.

