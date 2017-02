La LCBO sera fermée le jour de la Famille







TORONTO, le 10 févr. 2017 /CNW/ - Toutes les succursales de la LCBO seront fermées le lundi 20 février, jour de la Famille et jour férié en vertu de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail.

Certains magasins-agences ouvriront leurs portes aux heures habituelles le 20 février s'ils en ont obtenu l'autorisation auprès de leur municipalité. Les magasins-agences sont des détaillants qui sont autorisés par la LCBO à vendre des boissons alcooliques avec leurs autres produits et qui sont établis dans des localités trop petites pour justifier l'ouverture d'une succursale de la LCBO.

Les personnes qui désirent obtenir de plus amples renseignements peuvent appeler, sans frais, le centre d'appels bilingue alloLCBO, au 1-800-ONT-LCBO (1-800-668-5226), ou consulter le site allolcbo.com. Dans la région de Toronto, le numéro à composer est le 416-365-5900 ou le numéro de téléphone cellulaire #LCBO (5226). Le numéro ATS pour personnes sourdes ou malentendantes est le 416-864-6898 ou le 1-800-361-3291. Tous les bureaux de la LCBO, y compris le Service à la clientèle et le centre d'appels alloLCBO, seront eux aussi fermés le jour de la Famille.

Grâce à notre plateforme de commerce électronique, au www.lcbo.com, les clients peuvent acheter des boissons alcooliques en tout temps et faire livrer leur commande à domicile, moyennant des frais, ou gratuitement à l'une des 657 succursales de la province.

Les personnes qui recevront pendant le long week-end du jour de la Famille peuvent demander au personnel de la LCBO de leur donner des conseils et des recettes qui les aideront à recevoir de façon responsable - et à veiller à ce que leurs invités rentrent chez eux en toute sécurité. Elles trouveront aussi de l'information à ce sujet au www.soucieuxdelacollectivite.ca.

La LCBO rappelle à ses clients d'avoir avec eux un sac réutilisable quand ils font des achats dans une de ses succursales, et d'apporter leurs contenants vides (grosses et petites bouteilles en verre ou en plastique PET, briques Tetra Pak, caisses-outres et canettes) à un magasin The Beer Store pour se faire rembourser la consigne.

SOURCE Régie des alcools de l'Ontario

Communiqué envoyé le 10 février 2017 à 12:51 et diffusé par :