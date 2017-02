L'entente de principe entre le syndicat Unifor et la raffinerie Valéro à Lévis est ratifiée







LÉVIS, QC, le 10 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Les membres de la section locale 194 du syndicat Unifor ont ratifié dans une proportion de 87 % l'entente de principe conclue en décembre dernier avec la raffinerie Valéro au terme de deux assemblées syndicales tenues les 23 janvier et 2 février. « Ce résultat parle de lui-même, il témoigne de la satisfaction des membres face au résultat obtenu et», a commenté Jean-Rod Morin, représentant national d'Unifor.

L'entente de principe inclut les éléments prévus au Programme national de l'énergie (PNE); le contrat modèle de l'industrie pétrolière négocié par Unifor. Ainsi, la nouvelle entente est d'une durée de trois ans et prévoit notamment la contribution de 0,05 $/heure au programme d'éducation Congés-éducation payés (CEP) ainsi qu'une contribution au Fonds communautaire canadien de 0,03 $/heure. Au surplus, l'équipe de négociation a réussi à obtenir de nombreux gains au niveau local.

« Après un an de négociation pas toujours facile, nous sommes heureux du dénouement. Comme c'est le cas dans nos négociations, le résultat obtenu aura été possible grâce à la mobilisation et la solidarité entre les membres », a pour sa part indiqué François Larouche, président de la section locale 194.

La raffinerie Valéro est basée à Lévis et emploie plus de 260 membres de la section locale 194 d'Unifor.

À propos du projet Unifor

Fondé en août 2013, Unifor a été créé par la rencontre du Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (SCEP) et des Travailleurs canadiens de l'automobile (TCA). Le syndicat représente plus de 310 000 membres au Canada, dont près de 55 000 au Québec. Unifor est aussi affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

www.uniforquebec.org

SOURCE Syndicat Unifor Québec

Communiqué envoyé le 10 février 2017 à 12:31 et diffusé par :