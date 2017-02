Mise à jour de l'indice de l'emploi de l'Institut du Québec : Plus de qualité et une vigueur en hausse au mois de janvier 2017







MONTRÉAL, le 10 févr. 2016 /CNW Telbec/ - L'institut du Québec a mis à jour son indice mensuel de l'emploi pour le mois de janvier 2017 par rapport à janvier 2016 (analyse sur 1 an) :

Avec la réduction du taux de chômage et du chômage de longue durée, la vigueur du marché du travail demeure en hausse, et ce, depuis un an. Ceci s'explique par un meilleur résultat pour utilisation de la main d'oeuvre.

Depuis janvier 2016, le portrait global de l'emploi est positif : le taux de chômage, le taux d'activité, le taux d'emploi de 25-54 ans et la part de l'emploi dans le secteur privé sont tous plus favorables?;

La qualité des emplois est toujours en hausse : la croissance de l'emploi bien rémunéré et la situation des travailleurs à temps partiel involontaires s'améliorent, la principale faiblesse demeure toujours la croissance des salaires et la croissance des emplois à temps plein.

Tous les résultats et les graphiques pour le mois de janvier sont dans le document qui est disponible sur le site www.institutduquebec.ca.

