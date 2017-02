Conférence VerdeXchange en Californie - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides, Christine St-Pierre, salue le succès de l'entreprise Autobus Lion







QUÉBEC, le 10 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides, Christine St-Pierre, est fière du rayonnement international obtenu la semaine dernière en Californie par l'entreprise Autobus Lion, dans le cadre la conférence VerdeXchange à laquelle participait le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, David Heurtel.

Soulignons que le président d'Autobus Lion, Marc Bédard, prenait part à la dixième édition de VerdeXchange à titre de panéliste dans le cadre d'une session portant sur l'avenir des véhicules zéro émission. Le passage dans l'ouest américain de l'entreprise basée à Saint-Jérôme fut également l'occasion de faire une démonstration de son autobus eLion aux représentants des commissions scolaires de la région. L'eLion est le premier et seul autobus scolaire 100 % électrique fabriqué en Amérique du Nord et son développement a été financé en partie par le Fonds vert. Il est un exemple de l'expertise et de la chaîne de valorisation qui existent au Québec dans le domaine de l'électrification des transports, mettant à contribution 150 fournisseurs, dont la quasi-totalité sont des entreprises québécoises.

Citations :

« L'électrification des transports est une priorité pour le Québec dans la lutte contre les changements climatiques. Je me réjouis de voir Autobus Lion poursuivre sa croissance et consolider sa place de leader nord-américain dans le domaine des véhicules électriques. Cette entreprise ambassadrice de l'innovation et du savoir-faire québécois a su se démarquer encore une fois et fait à juste titre la fierté de la région des Laurentides. »

- Christine St-Pierre, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides

« Autobus Lion est une entreprise innovante dans le secteur de l'électrification des transports. Grâce au Fonds vert, financé notamment par le marché du carbone, Autobus Lion a pu bénéficier d'une subvention qui lui a permis de mettre sur pied un projet d'autobus scolaire entièrement électrique. Nous pouvons être fiers de voir l'innovation et le leadership québécois s'illustrer de la sorte à l'international! »

- David Heurtel, ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Faits saillants :

VerdeXchange est un événement international qui regroupe chaque année, en Californie, des spécialistes, des gens d'affaires, des élus et des hauts fonctionnaires afin de favoriser le partage des meilleures pratiques, initiatives et innovations technologiques dans les domaines de l'énergie et des technologies propres.

Autobus Lion est le seul constructeur nord-américain d'autobus scolaires entièrement électriques de type C (pouvant transporter de 60 à 70 enfants). Ses véhicules sont déjà offerts dans plusieurs provinces canadiennes et États américains.

La conception de la technologie utilisée par l'autobus eLion a été financée en partie par les revenus tirés du système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre du Québec.

