Le Québec et la Nouvelle-Écosse : Célébrons ensemble la littérature franco-canadienne

HALIFAX, le 10 févr. 2017 /CNW Telbec/ - C'est en célébrant la littérature d'expression française et en soulignant le talent des auteurs francophones qui font du français une richesse et une source de créativité que le gouvernement du Québec, en présence du gouvernement de la Nouvelle-Écosse, a remis le prix Champlain, symbole de l'excellence et de la vitalité de la littérature des communautés francophones et acadiennes. La lauréate de cette année est Mme Georgette LeBlanc, auteure acadienne originaire de la Nouvelle-Écosse, pour son oeuvre Le Grand Feu, publiée aux Éditions Perce-Neige.

Le prix Champlain récompense des auteurs issus de la francophonie canadienne et il a couronné, au fil des ans, de grands auteurs des communautés francophones et acadiennes. Le Regroupement des éditeurs canadiens-français, le Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes, la Maison de la littérature de Québec et le Centre de la francophonie des Amériques ont su, grâce à leur collaboration proactive, redonner un nouveau souffle à ce prix.

En plus d'une bourse en argent de 3 000 $, Mme LeBlanc obtient une résidence d'écriture d'une durée d'un mois, en juin, à la Maison de la littérature établie au coeur du Vieux-Québec. L'auteure participera aussi à plusieurs activités de promotion, ce qui permettra ainsi aux Québécois de découvrir la culture franco-canadienne.

Cette année, le prix Champlain comptait aussi comme finalistes les auteurs Véronique-Marie Kaye pour Marjorie Chalifoux, Daniel Leblanc-Poirier pour Le cinquième corridor, Monia Mazigh pour Du pain et du jasmin et Gaston Tremblay pour La littérature du vacuum.

Citations

« Les francophones et francophiles du Canada offrent à notre langue commune un écho d'un bout à l'autre du pays. Les auteurs francophones sont des ambassadeurs de notre culture et ils participent à la résonance de notre langue. Par leur poésie, leurs récits et leurs histoires, ils contribuent à faire découvrir toute la richesse, la diversité et la beauté de la langue française. Lire l'oeuvre de Georgette LeBlanc, c'est célébrer la fougue de la langue française! » - Jean-Marc Fournier, ministre des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

« Le prix Champlain est un signe prestigieux de reconnaissance de l'excellence en matière de littérature. Madame LeBlanc contribue à la culture acadienne et francophone au moyen de ses nombreux talents, et ce prix aidera son oeuvre, Le Grand Feu, à résonner aux quatre coins de la francophonie canadienne. Au nom de la province de Nouvelle-Écosse, je félicite Madame LeBlanc et je lui souhaite encore beaucoup de succès, puisqu'elle continue d'écrire, d'éduquer et de miser sur la fierté de la communauté acadienne et francophone en Nouvelle-Écosse ». - Michel P. Samson, ministre des Affaires acadiennes et de la Francophonie

Faits saillants

Le prix Champlain a été créé en 1957 par le Conseil de la vie française en Amérique (CVFA). De 2007 à 2015, à la suite de la disparition du CVFA, le Salon international du livre de Québec (SILQ) a géré l'attribution de ce prix.

a été créé en 1957 par le vie française en Amérique (CVFA). De 2007 à 2015, à la suite de la disparition du CVFA, le Salon international du livre de Québec (SILQ) a géré l'attribution de ce prix. En 2015, à la suite de l'abandon par le Conseil supérieur de la langue française du prix littéraire Émile-Ollivier, lequel récompensait une oeuvre publiée en français par une maison d'édition membre du Regroupement des éditeurs canadiens-français (RECF), le gouvernement du Québec était déterminé à poursuivre la remise d'un prix littéraire à des auteurs francophones vivant à l'extérieur du Québec, d'où la relance du prix Champlain .

