Données sur l'emploi pour le mois de janvier 2017 - Plus de 4,2 millions de personnes en emploi : un record historique

QUÉBEC, le 10 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La situation de l'emploi continue de progresser au Québec avec un gain de 3 400 emplois en janvier 2017. Cette septième hausse consécutive fait en sorte que, pour la première fois dans l'histoire du Québec, il y a plus de 4,2 millions de personnes au travail. Le taux d'emploi des personnes de 15 à 64 ans a également atteint un sommet historique à 74,7 %.

Le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. François Blais, est revenu aujourd'hui sur les plus récentes données sur l'emploi, publiées par Statistiques Canada :

« Les sommets historiques atteints aujourd'hui témoignent de la justesse des actions menées par notre gouvernement afin d'aider les Québécoises et les Québécois à intégrer le marché du travail. Nous poursuivrons nos efforts afin de bâtir une économie encore plus forte, partout sur le territoire, notamment par l'entremise d'une meilleure adéquation formation-emploi. Nous aurons d'ailleurs l'occasion, dans le cadre du Rendez-vous national sur la main-d'oeuvre, qui aura lieu les 16 et 17 février, d'échanger avec les principaux acteurs du marché du travail afin d'établir une vision concertée en matière d'emploi. »

François Blais, ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Faits saillants

Depuis mai 2014, 161 600 emplois de plus ont été créés au Québec, dont 144 700 à temps plein. Cette création se concentre dans le secteur privé, avec 138 100 emplois.

En janvier 2017, le taux de chômage a diminué à 6,2 % (-0,3 %), ce qui équivaut au creux historique de novembre 2016.

Il y a 64 214 postes présentement offerts sur le site Placement en ligne d'Emploi-Québec.

