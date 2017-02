Le député de Portneuf annonce une aide financière de 15 000 $ à l'organisme Accès Travail Portneuf







QUÉBEC, le 10 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Afin de soutenir les personnes aînées de la MRC de Portneuf, une aide financière de 15 000 $ est accordée à l'organisme Accès Travail Portneuf, qui réalisera le projet Bien vieillir chez soi dans le secteur ouest de la MRC de Portneuf. Ce projet a pour but d'établir un trait d'union entre les personnes aînées et les services à leur disposition dans les localités de Saint-Alban, de Saint-Casimir, de Saint-Marc-des-Carrières et de Saint-Gilbert.

Le député de Portneuf, M. Michel Matte, a procédé aujourd'hui à cette annonce au nom de la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation, Mme Francine Charbonneau. Cette somme fait partie des 435 000 $ accordés par le gouvernement du Québec en décembre dernier pour le déploiement de 29 nouveaux projets financés dans le cadre du programme Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV) à travers le Québec pour l'année 2016-2017.

Le programme ITMAV favorise l'embauche de travailleurs de milieu au sein d'organismes communautaires qui interviennent auprès des personnes aînées qui vivent une situation difficile, comme de l'isolement, de la maltraitance ou un problème d'intimidation, d'itinérance ou d'éviction de logement. Le travailleur de milieu accompagne la personne aînée et l'oriente vers les ressources pertinentes de sa communauté, tout en lui redonnant le pouvoir de faire des choix qui favorisent son mieux-être.

« Les travailleurs de milieu sont de précieuses antennes pour des organismes bien ancrés dans leur communauté, comme Accès Travail Portneuf. On les retrouve, par exemple, dans des habitations à loyer modique, des cafés, des résidences privées ou des bibliothèques, où ils discutent avec les personnes aînées pour s'assurer de leur bien-être. Grâce au projet mis en place par Accès Travail Portneuf, en collaboration avec la Table de concertation des aînés de Portneuf, des personnes souvent isolées qui vivent des moments de plus grande fragilité pourront bénéficier d'un meilleur accompagnement. »

Michel Matte, député de Portneuf

« Ces initiatives facilitent la création d'un lien entre les personnes aînées plus vulnérables et les ressources de proximité qui répondent adéquatement à leurs besoins. Ce soutien est essentiel pour les aînés qui ignorent souvent vers qui se tourner pour recevoir l'aide dont ils ont besoin. Les ITMAV ont fait leurs preuves, et c'est pourquoi je me réjouis que les personnes aînées de toutes les régions du Québec puissent maintenant en bénéficier. »

Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation

Le programme Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité est une composante du plan d'action de la politique Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec.

