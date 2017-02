Nouvelle entente entre Keolis Canada et Prevost







MONTRÉAL, le 10 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Dans le cadre d'une nouvelle entente entre Keolis Canada et Prevost, Keolis Canada a récemment acquis des véhicules Prevost H3-45, réputés pour leur fiabilité et leur performance. Ces nouveaux autocars optimisent les activités d'exploitation d'Orléans Express en plus d'être extrêmement performants et sécuritaires. Ils permettent également de transporter davantage de bagages et de colis grâce à des soutes plus grandes que les modèles précédents. Neuf de ces véhicules sont déjà en service et au total, ce sont 46 autocars du même type qui renouvelleront le parc de véhicules d'Orléans Express au cours des trois prochaines années. Le renouvellement méthodique de la flotte est un engagement stratégique pour Keolis Canada.

Fidèle à sa signature de marque Côté passager, Orléans Express offre ainsi une expérience de voyage des plus confortable aux 900?000 passagers qui empruntent ses services chaque année. «?Il nous tient à coeur de promouvoir l'innovation et la sécurité en choisissant les véhicules les plus performants. Nous sommes constamment à la recherche de solutions et de nouveautés afin d'offrir à nos passagers la meilleure expérience de transport possible?», ajoute Marie Hélène Cloutier, vice-présidente expérience passager, marketing et commercialisation chez Keolis Canada.

Les autocars H3-45 de Prevost remplaceront principalement des autocars du même modèle, un avantage non négligeable pour les conducteurs déjà familiarisés avec le poste de conduite. De plus, les passagers bénéficieront de nombreuses avancées technologiques en matière de sécurité, de rendement énergétique et de confort.

«?Nous sommes fiers de poursuivre notre relation de longue date avec Orléans Express et Keolis Canada. La fiabilité de cette nouvelle génération d'autocars H3-45, jumelée au réseau de service de Prevost, leur permettra d'assurer un service de pointe en toute confiance pour les années à venir?», affirme pour sa part François Tremblay, vice-président - directeur général Prevost.

À propos de Prevost

Prevost est chef de file de la construction d'autocars interurbains de prestige ainsi que leader mondial en production de carrosseries d'autocars pour conversion en maisons motorisées haut de gamme et en unités mobiles spéciales. Prevost tire profit de la puissance financière, de la capacité de recherche et des technologies du Groupe Volvo dont elle fait partie. Le Groupe Volvo est l'un des grands fabricants de moteurs diesel lourds du monde. Prevost, qui mène ses activités principales de construction à ses usines de Sainte-Claire (au Québec), possède également dix centres de pièces et service répartis stratégiquement au Canada et aux États-Unis. www.prevostcar.com

À propos de Keolis Canada

Entreprise franco-québécoise, Keolis Canada se spécialise dans le transport de personnes au Québec. Qu'il s'agisse de transport interurbain, urbain, scolaire, adapté, aéroportuaire, nolisé, ou de train léger, Keolis Canada offre un service de qualité, fiable et sécuritaire grâce à son équipe de plus de 900 employés chevronnés. Keolis Canada exploite un parc de 396 véhicules. Chaque année, Keolis Canada transporte près de 1 million de passagers et plus de 1 million de colis. Keolis Canada est détenue par l'entreprise française Groupe Keolis.

Le Groupe Keolis développe des solutions de mobilité sur mesure, adaptées aux évolutions des déplacements des voyageurs et aux attentes des collectivités. Chef de file en transport urbain en France, le Groupe Keolis est un acteur majeur du transport public de voyageurs en Europe et dans le monde. Le Groupe Keolis est détenu par la SNCF (70 %) et la Caisse de dépôt et placement du Québec (30 %).





