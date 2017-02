Le gouverneur général fera une visite d'État au Royaume de Suède







OTTAWA, le 10 févr. 2017 /CNW/ - En réponse à l'invitation de Leurs Majestés le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia, et à la demande du très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, Leurs Excellences le très honorable David Johnston, gouverneur du Canada, et Mme Sharon Johnston effectueront une visite d'État au Royaume de Suède du 19 au 23 février 2017.

« Sharon et moi sommes ravis d'effectuer une visite d'État au Royaume de Suède en compagnie de nos hôtes, Leurs Majestés le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia, a déclaré Son Excellence. Cette importante visite sera axée sur les sociétés novatrices, inclusives et durables. Le Canada et la Suède entretiennent déjà des relations bilatérales étroites, positives et constructives. Dans le cadre de nos visites des villes de Stockholm, Malmö, Lund et Göteborg, nous pourrons non seulement consolider nos valeurs et intérêts communs, mais aussi chercher à nouer de nouveaux partenariats afin de promouvoir l'excellence mondiale et la collaboration internationale. »

Durant leur visite des quatre villes, Leurs Excellences seront accompagnées de Leurs Majestés, ainsi que de parlementaires et d'éminents Canadiens qui sont des chefs de file en innovation, commerce, recherche, inclusion sociale et durabilité. En établissant des liens de peuple à peuple, ils travailleront avec leurs homologues suédois pour affermir la collaboration entre le Canada et la Suède. Ce sera la deuxième fois qu'un gouverneur général canadien se rend en Suède. Le très honorable Edward Schreyer a été le premier à visiter le pays en 1981.

Toutes les heures sont indiquées selon le fuseau horaire local.

VISITE D'ÉTAT AU ROYAUME DE SUÈDE

Stockholm

Le dimanche 19 février

21 h 50

Arrivée à Stockholm

À leur arrivée dans la capitale, Stockholm, Leurs Excellences et les délégués canadiens seront accueillis par Mme Heather Grant, ambassadrice du Canada auprès du Royaume de Suède, et des représentants du gouvernement suédois.

Aéroport international Arlanda

Stockholm

Le lundi 20 février

11 h 55

Procession en calèche

Leurs Excellences participeront à une procession en calèche, avec Leurs Majestés, pour se rendre à la cérémonie d'accueil officielle au palais royal.

Écuries royales

12 h 10

Cérémonie d'accueil officielle

Leurs Excellences et les délégués canadiens seront officiellement accueillis au Royaume de Suède par Leurs Majestés. Durant la cérémonie, le gouverneur général recevra les honneurs militaires et procédera à la revue de la garde d'honneur de la Garde royale.



Le palais royal de Stockholm est à la fois la résidence royale, un lieu de travail et un monument culturel et historique, qui est ouvert à l'année aux visiteurs. Construit dans le style baroque par l'architecte Nicodemus Tessin, il a été conçu sur le modèle d'un palais romain. Pour plus de renseignements, visitez www.kungahuset.se (disponible en anglais seulement).

Cour intérieure, palais royal de Stockholm

12 h 40

Audience avec Leurs Majestés

En l'honneur de leur visite d'État en Suède, Leurs Excellences auront une audience avec

Leurs Majestés et Leurs Altesses Royales le prince Carl Philip et la princesse Sofia.

Palais royal de Stockholm

15 h 05

Rencontre avec le président du Riksdag (parlement suédois)

Son Excellence et les délégués canadiens rencontreront M. Urban Ahlin, président du Riksdag, et des représentants du parlement suédois pour discuter des relations bilatérales entre le Canada et la Suède.



Le Riksdag est l'assemblée décisionnelle supérieure de la Suède, qui est chargée de légiférer, d'établir le budget du gouvernement central et d'examiner les travaux du gouvernement. Pour plus de renseignements, visitez www.riksdagen.se/en (disponible en anglais seulement).

Riksdag

15 h 30

Visite du Centre pour jeunes Fryshuset par Son Excellence Mme Sharon Johnston

Mme Johnston visitera un centre pour jeunes appuyé par la Ville de Stockholm et y rencontrera des dirigeants et des jeunes afin d'en apprendre davantage à propos de leurs projets.



Le Centre Fryshuset offre des programmes d'éducation pour les jeunes et sert de lieu de rencontre où ils peuvent prendre des engagements sociaux, partager des intérêts et participer à des activités culturelles et sportives. Le centre met l'accent sur l'intégration par l'inclusion et cherche à développer l'entrepreneuriat des jeunes en les incitant à réaliser leurs rêves. Pour plus de renseignements, visitez http://fryshuset.se/in-english (disponible en anglais seulement).

Centre pour jeunes Fryshuset

16 h

Rencontre avec le premier ministre du Royaume de Suède

Son Excellence rencontrera M. Stefan Löfven, premier ministre du Royaume de Suède, pour discuter de la relation entre le Canada et la Suède. Les membres de la délégation canadienne et des représentants du gouvernement suédois se joindront ensuite à eux pour une réunion élargie.

Rosenbad

16 h 45

Déclarations aux médias

Après la rencontre, le gouverneur général et le premier ministre prononceront des déclarations et répondront aux questions des médias.

Salle de presse Bella Venezia, Rosenbad

17 h 45

Patinage avec des anciens joueurs suédois de la LNH au Kungsträdgården

D'anciens hockeyeurs suédois de la LNH chausseront leurs patins et se joindront à

Son Excellence sur la patinoire extérieure Kungsträdgården située au centre?ville de Stockholm.

Parc Kungsträdgården

20 h

Banquet d'État offert par Leurs Majestés le roi et la reine du Royaume de Suède

Pour souligner leur visite d'État en Suède, Leurs Excellences et les délégués canadiens prendront part à un banquet d'État offert par Leurs Majestés au palais royal. Le gouverneur général et le roi prononceront des allocutions à cette occasion.

Palais royal de Stockholm

Stockholm

Le mardi 21 février

9 h

Discours liminaire du gouverneur général et panel sur les occasions pour les entreprises canadiennes et suédoises sous l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne

Son Excellence s'entretiendra avec des représentants du gouvernement, des membres du monde des affaires et du milieu universitaire sur le développement de la relation en matière de commerce et d'investissement entre le Canada et la Suède, et les raisons d'augmenter la collaboration entre les deux pays. Les délégués canadiens, de concert avec leurs homologues suédois, prendront part à un panel sur les nouvelles opportunités d'accroître le commerce entre le Canada et la Suède dans le cadre de l'AECG et du programme de commerce progressif. Cet événement sera organisé par Business Sweden.

Salle de conférence de Rosenbad

9 h 15

Visite du Centre national pour la recherche sur le suicide et la prévention des maladies mentales (NASP) par Son Excellence Mme Sharon Johnston

Mme Johnston discutera du programme de formation en santé mentale YAM, qui vise à réduire les tentatives de suicides chez les élèves de 14 à 16 ans, avec le personnel du Centre. Ils échangeront sur les pratiques exemplaires et les réflexions relatives aux programmes de soutien communautaires en santé mentale.



Depuis 1995, le NASP est le centre d'expertise sur la prévention du suicide auprès du gouvernement de la Suède. Les principaux objectifs du centre sont de réduire en permanence le nombre de suicides et de tentatives de suicide; d'éliminer les conditions qui peuvent inciter les enfants et les jeunes à mettre fin à leur vie; de favoriser la détection hâtive et de contrer les tendances négatives au suicide et aux tentatives chez les groupes cibles; d'accroître la sensibilisation générale à l'égard du suicide; et d'appuyer les jeunes ayant des idées suicidaires ainsi que les proches de personnes qui se sont suicidées ou qui ont tenté de le faire. Pour plus de renseignements, visitez http://ki.se/en/nasp (disponible en anglais seulement).

Centre national pour la recherche sur le suicide et la prévention des maladies mentales, Institut Karolinska

10 h 45

Table ronde avec des dirigeants de l'Institut Karolinska (KI) et du programme de bourses de recherche en santé développementale Mats?Sundin

Leurs Excellences et les délégués canadiens, accompagnés de M. Mats Sundin, visiteront un laboratoire du Département de neuroscience du KI pour voir une bio-imprimante 3D, qui peut produire des tissus biologiques tridimensionnels à partir de cellules humaines et imprimer des cellules et des encres biologiques. La visite sera suivie d'une présentation sur le programme de bourses de recherche en santé développementale Mats?Sundin et d'une discussion avec des dirigeants du KI et du programme Mats?Sundin. La façon d'encourager et d'appuyer les possibilités en éducation et en innovation, ainsi que les liens étroits tissés grâce au hockey qui ont donné lieu à un important programme de bourses de recherche entre le KI et l'Université de Toronto seront discutés.

Le KI et l'Université de Toronto sont deux établissements d'enseignement et de recherche parmi les plus réputés au monde dans le domaine de la recherche biomédicale. Après avoir reçu un généreux don de Mats Sundin en 2012, le KI et l'Université de Toronto ont créé un programme de bourses de recherche visant à offrir des échanges scientifiques et une formation pour développer de nouveaux chefs de file en santé dans les deux pays. Le but du programme est d'offrir un stage de recherche biomédicale de deux ans à deux boursiers postdoctoraux au KI à Stockholm ou à l'Université de Toronto. Pour plus de renseignements, visitez https://internwebben.ki.se/sites/default/files/mats_sundin_fellowship.pdf (disponible en anglais seulement).

Institut Karolinska

12 h 30

Déjeuner de travail à l'hôtel de ville de Stockholm

Son Excellence et les délégués canadiens prendront part à un déjeuner de travail offert par

Mme Eva-Louise Erlandsson Slorach, présidente du conseil municipal de Stockholm, Mme Karin Wanngård, présidente du conseil d'administration de Stockholm, et Mme Margareta Björk, première vice-présidente du conseil municipal de Stockholm, à l'hôtel de ville où les lauréats des prix Nobel sont fêtés chaque année. La ville de Stockholm est fière de son plan de durabilité de l'environnement tel qu'énoncé dans son plan d'urbanisme, qui sera l'un des sujets de discussion.



Le plan d'urbanisme Vision 2040 : Un Stockholm pour tous a été élaboré par les services municipaux, les administrations et les entreprises de Stockholm, ainsi que par plusieurs partenaires externes. Il présente une vision globale à long terme en matière d'urbanisme et de croissance durable, qui s'articule autour de quatre principaux thèmes : un Stockholm uni, éco-intelligent, financièrement viable et démocratiquement renouvelable. Pour plus de renseignements, visitez http://international.stockholm.se/governance/vision-2040 (disponible en anglais seulement).

Hôtel de ville de Stockholm

14 h 30

Discours liminaire du gouverneur général et panel sur une nouvelle ère d'excellence : les opportunités qui s'offrent au Canada et à la Suède

Son Excellence prononcera un discours liminaire sur l'occasion de collaboration à saisir pour le Canada et la Suède en matière d'apprentissage et d'innovation devant des membres de l'Académie royale des sciences de la Suède (KVA), de jeunes professeurs de sciences et des représentants de divers centres d'excellence de la Suède. Les délégués canadiens échangeront ensuite sur le sujet avec leurs homologues suédois.

Fondée en 1739, KVA est un organisme indépendant dont l'objectif primordial est de promouvoir les sciences et d'accroître leur influence dans la société. Elle s'acquitte d'une responsabilité particulière en ce qui touche les sciences naturelles et les mathématiques, mais s'emploie aussi à faciliter l'échange d'idées entre les différentes disciplines. Il lui revient de décerner les prix Nobel de physique et de chimie, qui soulignent les découvertes, les inventions et les améliorations qui ont procuré des avantages inestimables à l'humanité.Pour plus de renseignements, visitez www.kva.se/en (disponible en anglais seulement).

Académie royale des sciences de la Suède

14 h 30

Visite du Centre de recherche sur le vieillissement (ARC) par Son Excellence Mme Sharon Johnston

Mme Johnston visitera le centre d'études sur la démence et les causes sociales du vieillissement. Elle assistera ensuite à une discussion sur les soins modernes et les approches novatrices relatives au vieillissement et à la santé, en s'attardant particulièrement à la prévention et aux soins de la démence avec des spécialistes suédois. Elle s'entretiendra également avec la chercheuse canadienne Shireen Sindi, qui travaille au sein d'un groupe ayant obtenu d'importants résultats de recherche sur la façon d'atténuer ou de retarder les risques de démence.

L'ARC, qui a été fondé en 2000 par l'Institut Karolinska et l'Université de Stockholm, est un centre de recherche multidisciplinaire qui se consacre au vieillissement et à la santé. Sa mission consiste à comprendre les aspects biomédicaux et psychologiques du vieillissement relativement aux contextes sociaux et physiques sur toute la durée de vie. Le but ultime du centre est d'améliorer la santé et le bien?être des personnes âgées en relevant les défis et en tirant parti des occasions que présente une population vieillissante. Pour plus de renseignements, visitez http://ki-su-arc.se/about-us (disponible en anglais seulement).

Centre de recherche sur le vieillissement

18 h 45

Créations culinaires par des chefs canadiens et suédois

Dans le cadre de la visite d'État, des créations culinaires savoureuses et innovatrices seront préparées par des chefs canadien et suédois pour la réception à l'intention des amis du Canada, un évènement qui souligne la collaboration solide et les liens durables entre le Canada et la Suède.

Musée Vasa

19 h 30

Réception à l'intention des amis du Canada

Son Excellence prononcera une brève allocution et présentera des médaillons commémoratifs de sa visite à des personnes qui ont fait des efforts soutenus et exceptionnels pour promouvoir et améliorer la relation entre le Canada et la Suède. Pour souligner le 150e anniversaire du Canada, au programme de la soirée figureront des artistes canadiens, dont Iskwé, chanteuse et compositrice de descendance crie, dénée et irlandaise de Toronto; Ten Strings and a Goat Skin, un jeune trio acoustique de l'Île?du?Prince?Édouard; et Begonia, une chanteuse de Winnipeg; ainsi qu'une présentation de réalité virtuelle signée par le Cirque du Soleil et donnée par le Centre Phi de Montréal.

Musée Vasa

Malmö

Le mercredi 22 février

9 h 55

Arrivée à Malmö

Leurs Excellences seront accueillies par des représentants du gouvernement de la Suède et de la Ville de Malmö.

Aéroport de Malmö

10 h 35

Discours liminaire du gouverneur général et panel sur la célébration de la diversité dans les villes canadiennes et suédoises et l'optimisation du potentiel des nouveaux arrivants

Son Excellence assistera à un panel sur la célébration de la diversité à l'Institut d'études sur la migration, la diversité et le bien?être social de l'Université de Malmö. Le gouverneur général prononcera un discours liminaire qui portera sur la diversité et sur la collaboration entre le Canada et la Suède pour accueillir les nouveaux arrivants, favoriser l'harmonie sociale, ainsi qu'élaborer et échanger des pratiques exemplaires propices à l'instauration de sociétés inclusives. Ensuite, les délégués canadiens échangeront sur le sujet avec leurs homologues suédois et répondront aux questions de l'auditoire.

L'Institut d'études sur la migration, la diversité et le bien?être social de Malmö vise à rehausser le profil de la recherche sur la migration de l'Université de Malmö, à étendre son réseau international et à créer des liens avec d'autres secteurs hors du milieu universitaire. Il accueille des chercheurs étrangers qui choisissent de s'installer ou de réaliser une partie de leurs projets de recherche en Suède. Pour plus de renseignements, visitez www.mah.se/english/research/Centers/Malmo-Institute-for-Studies-of-Migration-Diversity-and-Welfare (disponible en anglais seulement).

Université de Malmö

10 h 35

Discussion sur les pratiques exemplaires du projet ALHVA avec Son Excellence

Mme Sharon Johnston

Mme Johnston rencontrera des chercheurs et des médecins pour discuter du projet ALHVA, qui appuie les familles défavorisées de Malmö ayant des enfants en bas âge dont un ou les deux parents sont atteints de maladie mentale ou éprouvent des problèmes de toxicomanie.

Le Projet ALHVA mise sur l'emploi de méthodes psycho-éducatives à domicile et sur la collaboration avec les services sociaux, les établissements de santé et les centres préscolaires pour offrir une aide holistique aux familles.Université de Malmö

12 h

Déjeuner de travail offert par la gouverneure du comté de Malmö

Son Excellence et les délégués canadiens prendront part à un déjeuner de travail offert par Mme Anneli Hulthén, gouverneure du comté de Malmö, portant sur la durabilité de l'environnement.

La Ville de Malmö compte utiliser uniquement l'énergie renouvelable pour assurer le fonctionnement de l'hôtel de ville d'ici 2020 et de l'ensemble de la ville d'ici 2030.

Lund

Le mercredi 22 février

14 h

Visite d'återSKAPA par Son Excellence Mme Sharon Johnston

Mme Johnston visitera le centre de réutilisation återSKAPA et participera à une activité créative avec des enfants âgés de 5 à 10 ans.



återSKAPA utilise les matières-déchets des industries locales, qui auraient abouti dans les décharges, pour des activités de création, de communication et d'éducation. Le centre emploie des processus de conception ludique pour élargir les connaissances, accroître la sensibilisation environnementale, et stimuler la créativité, l'initiative et l'ingéniosité. Pour plus de renseignements, visitez http://en.aterskapamalmo.se (disponible en anglais seulement).

återSKAPA

14 h 15

Table ronde sur l'innovation et la collaboration intersectorielle entre le monde des affaires, le milieu universitaire et les établissements d'enseignement du Canada et de la Suède

Son Excellence et les délégués canadiens se rendront au chantier de construction de la Source de spallation européenne (ESS), l'un des plus importants projets d'infrastructure scientifique, actuellement en construction en Europe, basé sur l'une des plus puissantes sources de neutrons au monde. Ils prendront ensuite part à une discussion sur l'innovation et les avantages découlant des liens intersectoriels entre le monde des affaires, le milieu universitaire et les établissements d'enseignement au Canada et en Suède, y compris en bioéconomie et foresterie. Après la discussion, Son Excellence et les délégués canadiens assisteront au renouvellement d'un protocole d'entente entre un organisme canadien et un organisme suédois.



ESS est un centre de recherche de prochaine génération qui fait partie du Consortium d'infrastructure de recherche européenne. Sa construction est réalisée en concertation par des centaines de scientifiques et d'ingénieurs. Les capacités uniques des nouvelles installations de recherche multidisciplinaire excéderont largement, en plus de compléter, les principales sources de neutrons existantes afin d'offrir de nouvelles possibilités aux chercheurs de tous les milieux de découverte scientifique, notamment les sciences de la vie, l'énergie, les technologies environnementales, le patrimoine culturel et la physique fondamentale. Pour plus de renseignements, visitez https://europeanspallationsource.se (disponible en anglais seulement).

Immeuble de la Source de spallation européenne

18 h

Dîner offert par le vice-chancelier de l'Université de Lund

Son Excellence et les délégués canadiens prendront part à un dîner offert par M. Torbjörn von Schantz, vice?chancelier de l'Université de Lund, où il sera question de liens et d'opportunités académiques.

L'Université de Lund, qui célèbre son 350e anniversaire, entreprend des échanges entre étudiants et professeurs et des recherches en collaboration avec les universités canadiennes, dont l'Université de la Colombie?Britannique, l'Université McGill et l'Université de Waterloo. Pour plus de renseignements, visitez www.lunduniversity.lu.se/home (disponible en anglais seulement).

Göteborg

Le jeudi 23 février

9 h 50

Arrivée à Göteborg

Leurs Excellences seront accueillies par des représentants du gouvernement suédois et de la Ville de Göteborg.

Aéroport de Göteborg

10 h 30

Visite de l'équipe de soins primaires Haga de Göteborg par Son Excellence Mme Sharon Johnston

Mme Johnston rencontrera des médecins et des travailleurs sociaux de l'équipe de soins primaires Haga de Göteborg pour discuter des soins et des soutiens fournis aux femmes pour les inciter à ne pas consommer de drogue et d'alcool durant et après leur grossesse.

Haga de Göteborg est un centre qui offre gratuitement des services de santé complets en néonatalogie et pédiatrie.

10 h 30

Visite du parc scientifique Lindholmen

Son Excellence et les délégués canadiens visiteront le parc scientifique Lindholmen.



Le parc scientifique Lindholmen est un ancien secteur maritime dans le port de Göteborg, qui a été transformé en environnement de collaboration internationale pour la recherche, l'innovation et l'éducation dans les domaines du transport, des technologies de l'information et des communications et des médias. Le parc offre un environnement de développement neutre où l'industrie, les universitaires et le secteur public peuvent mener des projets de recherche et de développement.

Parc scientifique Lindholmen

PHOTO OP -- Lorsque Son Excellence et les délégués canadiens prendront le traversier menant au parc (si le temps le permet)

11 h 15

Allocution du gouverneur général et panel sur le transport maritime durable, les modes de transport de l'avenir, et l'AECG

Son Excellence et les délégués canadiens assisteront à un panel sur le transport maritime entre le Canada et la Suède avec des représentants des administrations portuaires et de l'industrie du transport. Le gouverneur général amorcera la discussion avec une allocution sur l'importance des villes écologiquement viables, en ce qui concerne le transport et le commerce. Les délégués canadiens discuteront, de concert avec leurs homologues suédois, de l'augmentation des échanges commerciaux, du besoin de modes de transport éconergétiques, de la gestion durable des ports, des systèmes de transport intelligents et des carburants de remplacement.

Ericsson, parc scientifique Lindholmen

12 h 45

Parcours en autobus hybride électrique Volvo 7900

Son Excellence et les délégués canadiens se déplaceront à bord du nouvel autobus hybride électrique Volvo 7900, que s'est récemment procuré la Ville de Montréal. Cet autobus est équipé d'une technologie canadienne produisant de l'électricité à partir de sources renouvelables.

Parc scientifique Lindholmen

13 h

Déjeuner de travail offert par le Conseil régional de Västra Götaland et la municipalité de Göteborg

Leurs Excellences et les délégués canadiens prendront part à un déjeuner de travail offert par M. Joakim Larsson, président du Conseil exécutif régional de Västra Götaland, et Mme Lena Malm, présidente du Conseil municipal de Göteborg. Ils discuteront de planification d'infrastructures durables et de l'écologisation des villes. Le gouverneur général prononcera une allocution en cette occasion.

15 h

Visite de Westport AB

Son Excellence et les délégués canadiens rencontreront des représentants de l'entreprise pour se renseigner sur la façon dont la filiale canadienne intègre la technologie d'alimentation aux carburants de remplacement aux automobiles Volvo, pour que ces dernières puissent fonctionner au biométhane, plus écologique.

Westport Fuel Systems suscite l'innovation écologique à l'aide de systèmes perfectionnés d'alimentation aux carburants propres et de composants qui révolutionnent les déplacements. Son siège social est situé à Vancouver et sa clientèle est répartie dans plus de 70 pays comptant les principales marques mondiales de transport et d'application industrielle. Pour plus de renseignements, visitez http://wfsinc.com (disponible en anglais seulement).

Westport AB, Pressvägen 2

15 h 45

Table ronde sur l'innovation et la durabilité de l'environnement

Son Excellence et les délégués canadiens participeront à une discussion sur l'action municipale favorisant les transports durables avec des représentants du gouvernement, du milieu universitaire et du monde des affaires. La rencontre offrira aussi l'occasion d'échanger sur les plus récentes avancées en matière de transports publics silencieux et sans émission.



Le Groupe Volvo est l'un des principaux fabricants au monde de camions, d'autobus, de matériel de construction et de moteurs maritimes et industriels. Son siège social, situé à Göteborg, emploie près de 100 000 personnes, compte des installations de production dans 18 pays et écoule ses produits sur plus de 190 marchés. Pour plus de renseignements, visitez www.volvogroup.com (disponible en anglais seulement).

Volvo Trucks Experience Centre

17 h 45

Départ officiel

Sa Majesté le roi Carl XVI Gustaf fera ses adieux à Leurs Excellences et aux délégués canadiens avant leur retour au Canada.

Aéroport de Göteburg

Les membres des médias qui souhaitent obtenir des photos peuvent

Bureau de presse de Rideau Hall

Cet itinéraire pourrait changer sans préavis.

www.gg.ca



