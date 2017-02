Au Brésil, IVECO BUS livre 628 bus aux écoles publiques de Minas Gerais







LONDRES, 10 février 2017 /PRNewswire/ -- IVECO BUS, marque de CNH Industrial (NYSE : CNHI /MI : CNHI), a entamé la livraison de 628 autobus à l'État de Minas Gerais, au Brésil. Ces véhicules sont destinés au transport des élèves, et plus particulièrement de ceux qui vivent en zone rurale. Une cérémonie de remise des clés a eu lieu aujourd'hui dans la ville de Belo Horizonte, où plus de 400 unités ont été distribuées aux différentes mairies concernées de l'État de Minas Gerais.

Les bus ont été acquis en vertu de l'adhésion au Fond national de développement de l'éducation (FNDE), qui a été créé en 2016. Cette commande récente fait suite à un nouvel appel d'offres remporté l'an dernier par IVECO BUS pour la livraison de 400 véhicules. Au total, la commande du FNDE prévoit l'acquisition de 1 600 autobus de la marque IVECO BUS. In all, the FNDE order foresees the provision of up to 1,600 buses from IVECO BUS. Elle représente une étape importante dans l'élargissement de l'offre de la marque au Brésil, un marché où elle n'a démarré ses activités commerciales que très récemment, en 2014.

Les modèles fournis sont conçus pour fonctionner dans les environnements urbains et ruraux en assurant un niveau de confort et de sécurité optimal aux élèves, y compris aux passagers à mobilité réduite. Chaque autobus a une capacité maximale de 48 personnes et des fonctionnalités qui le distinguent de la concurrence, notamment une plateforme élévatrice pour fauteuil roulant, une large porte anti-écrasement et une sortie de secours. Le véhicule est le seul de sa catégorie à être équipé d'un blocage de différentiel automatique qui facilite les manoeuvres dans les situations difficiles sans l'intervention du chauffeur. Il s'agit de la plus importante commande enregistrée depuis le lancement du modèle ORE 2, en mars 2016.

Les 628 unités livrées sont équipées de moteurs IVECO Tector conçus par FPT Industrial, marque de groupes motopropulseurs de CNH Industrial, et développent une puissance maximale de 206 chevaux, la plus élevée pour ce type de véhicule.

IVECO BUS compte plus de 7500 véhicules en circulation au service du programme Caminho da Escola (Le Chemin de l'École) mis en place par le gouvernement fédéral brésilien.

CNH Industrial N.V. (NYSE : CNHI / MI : CNHI) est un leader mondial dans le secteur des biens d'équipement qui dispose d'une expérience industrielle reconnue, d'une large gamme de produits et qui est présent dans le monde entier. Chacune des marques individuelles détenues par l'entreprise représente un acteur majeur au niveau international dans son secteur industriel spécifique : Case IH, New Holland Agriculture et Steyr pour les tracteurs et les équipements agricoles, Case et New Holland Construction pour les engins de terrassement, Iveco pour les véhicules commerciaux, Iveco Bus et Heuliez Bus pour les autobus et les autocars, Iveco Astra pour les véhicules d'entretien de carrières et de construction, Magirus pour les véhicules de pompiers, Iveco Defence Vehicles pour la défense et la protection civile, et FPT Industrial pour les moteurs et les transmissions. Vous pouvez trouver des informations supplémentaires sur le site de l'entreprise : www.cnhindustrial.com

