Journées de la persévérance scolaire - Les jeunes ont besoin de sentir notre appui







QUÉBEC, le 10 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) tient à souligner le lancement des Journées de la persévérance scolaire, qui se tiendront du 13 au 17 février 2017 sur le thème Soyez un superhéros. La FCSQ est fière d'appuyer des initiatives de mobilisation pour la réussite éducative qui contribuent à la valorisation de l'éducation.

« Qu'ils réussissent bien ou moins bien à l'école, les jeunes ont toujours besoin de sentir qu'il y a des adultes autour qui croient en eux, qui croient en l'éducation et qui font en sorte qu'ils sont accompagnés pour mieux réussir. Je vous invite à apporter une attention particulière pendant cette semaine afin que les jeunes sentent vraiment que vous les aimez et que vous croyez en eux », a déclaré la présidente de la FCSQ, dans un message vidéo.

À l'occasion des Journées de la persévérance, la présidente de la FCSQ rappelle que la réussite des élèves est primordiale pour qu'ils puissent s'épanouir dans leur milieu. Elle encourage également les commissions scolaires à participer aux Journées de la persévérance scolaire, notamment en mettant en valeur leurs superhéros.

La Fédération des commissions scolaires du Québec regroupe la vaste majorité des commissions scolaires francophones du Québec ainsi que la Commission scolaire du Littoral. Les commissions scolaires sont des gouvernements locaux qui veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. Elles offrent aussi des services efficaces et essentiels, notamment en matière de ressources humaines et de ressources matérielles et financières. De plus, les commissions scolaires ont la responsabilité de répartir équitablement les ressources entre leurs établissements et de rendre accessible, en tout temps, un transport scolaire sécuritaire.

SOURCE Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ)

