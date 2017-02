Conduite des exercices COMBAT ARCHER et COMBAT HAMMER à Tyndall, en Floride







WINNIPEG, MANITOBA--(Marketwired - 10 fév. 2017) - Le personnel et les appareils du 401e Escadron d'appui tactique de l'Aviation royale canadienne ont pris part aux exercices COMBAT ARCHER et COMBAT HAMMER à la base Tyndall de la United States Air Force, en Floride, du 16 janvier au 10 février 2017.

Pour la première fois depuis l'automne 2015, le 401e Escadron a déployé un détachement de personnel dans le cadre d'un exercice. L'entraînement a fourni aux membres des escadrons de CF-18 une occasion précieux d'employer les systèmes d'armes air-air et air-sol pour des tirs réels dans l'environnement dynamique de formation de Tyndall.

La participation à ces exercices vise à augmenter la préparation opérationnelle de l'Aviation royale canadienne (ARC) pour les missions, et renforce les excellentes relations avec la United States Air Force.

Citations

« Ces exercices constituent une occasion en or non seulement pour les membres du 401e Escadron, mais pour l'ensemble de la force de chasse de l'ARC. Ce n'est pas tous les jours que nous avons la chance d'exercer notre capacité de tir d'armes réelles, à toutes les étapes de l'opération. Le but de ces exercices était d'améliorer nos capacités, de cerner les points forts et les points faibles et, en définitive, de nous préparer en vue de la prochaine fois où nous serons appelés au combat. »

Lieutenant-colonel Joe Mullins, commandant, 401e Escadron d'appui tactique

Faits en bref

Environ 120 personnes, 13 chasseurs CF-18 Hornet, un avion de ravitaillement en vol CC-150T Polaris, un avion de ravitaillement en vol CC-130T Hercules et 2 avions Dornier Alpha Jet ont été déployés à la Base aérienne Tyndall, en Floride.

Le personnel et l'équipement de l'exercice proviennent de diverses unités de l'ARC et d'entrepreneurs de partout au Canada : 4 e Escadre et BFC Cold Lake : le 401 e Escadron d'appui tactique, le 1 er Escadron de maintenance, la Section des services d'information et de télécommunication de la 4 e Escadre, l'Équipe d'évaluation et de normalisation des chasseurs et l' Escadrille d'évaluation et d'essais opérationnels - Chasseurs du 410 e Escadron d'entraînement opérationnel à l'appui tactique; 8 e Escadre Trenton : le 437 e Escadron de transport (du 30 janvier au 10 février 2017) (avion ravitailleur en vol CC-150T); 17 e Escadre Winnipeg : le 435 e Escadron de transport et de sauvetage (du 16 au 29 janvier 2017) (ravitailleur en vol CC-130T); Ottawa : des spécialistes du Programme de contrôle visant l'efficacité des systèmes de la force de chasse, une organisation qui relève du Directeur général - Gestion du programme d'équipement aérospatial (avions-écoles et chasseurs) dans l'organisation du Sous-ministre adjoint (Matériels); Discovery Air Defence Services : des appareils Dornier Alpha Jet.



Les facilitateurs de l'exercice proviennent d'un groupe d'unités fortement spécialisées du 53d Weapons Evaluation Group (groupe d'évaluation des armes) de l'USAF, qui sont : 53d Test Support Squadron (escadron d'appui aux essais); 81d Range Control Squadron (escadron de contrôle de polygone); 82d Aerial Targets Squadron (escadron de cibles aériennes); 83d Fighter Weapons Squadron (escadron d'armes de chasseur); 86th Fighter Weapons Squadron (escadron d'armes de chasseur).



Le déploiement général a été divisé en trois parties : 1 re partie : Une semaine d'activités d'entraînement général aux côtés d'appareils de la USAF, comme le F-15 Eagle et le F-22 Raptor; 2 e partie : Deux semaines de l'exercice COMBAT ARCHER, un exercice de tir réel de missiles air-air réalisé avec des systèmes de missiles AIM-120, AIM-7 et AIM-9 contre des drones aériens BQM-167; 3 e partie : Un exercice de bombardement air-sol à échelle réelle, réalisé au moyen des bombes inertes à guidage laser GBU-12, jumelé à une télémétrie de ciblage à la fine pointe de la technologie, contre des cibles mobile situées au polygone de tir de la Base aérienne Eglin.



Les deuxième et troisième parties ont été facilitées par le programme d'évaluation des systèmes d'armes de la USAF. Ce programme vise à évaluer la capacité d'une unité à utiliser divers systèmes d'armes dans toutes les étapes du processus, de l'entreposage à la frappe, en passant par la préparation.

