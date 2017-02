Le gouvernement du Canada annonce de nouvelles désignations de phares patrimoniaux







Deux autres phares protégés en vertu de la Loi sur la protection des phares patrimoniaux

OTTAWA, le 10 févr. 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Catherine McKenna, a annoncé la désignation et la protection de deux autres phares patrimoniaux en vertu de la Loi sur la protection des phares patrimoniaux.

Ces nouvelles désignations portent à 92 le nombre total de phares dans huit provinces qui sont maintenant protégés en vertu de la loi - et d'autres désignations suivront.

Les phares désignés aujourd'hui sont situés au Nouveau-Brunswick : le phare Inch Arran Point, alignement antérieur, une tour carrée et effilée en bois construite en 1870 à Dalhousie, et le phare Long Eddy Point, à la fois un phare et un bâtiment avertisseur de brume établi sur la pointe nord de l'île Grand Manan.

Parmi ces 92 phares patrimoniaux, 42 seront administrés par le gouvernement fédéral et 50 seront gérés par de nouveaux propriétaires non fédéraux. De nombreux organismes communautaires ainsi que d'autres ordres de gouvernement collaborent actuellement avec le ministère des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne afin de se charger de l'entretien et de la protection de nombreux autres phares importants pour leurs collectivités respectives.

« Le phare Long Eddy Point constitue un symbole précieux pour notre collectivité. Sa désignation à titre de phare patrimonial permettra de garantir que sa tour unique et le bâtiment de la corne de brume seront protégés pour les générations qui nous succéderont. Je suis fière de reconnaître la désignation de ce rare exemple subsistant de station d'aide à la navigation rendue nécessaire par les conditions orageuses de la baie de Fundy. Sa désignation permettra aux membres de notre communauté et aux touristes de continuer de l'apprécier pour son histoire, ses vues panoramiques ainsi qu'en tant que site populaire pour l'observation des baleines et des oiseaux. »

Karen Ludwig

Députée de Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest

« Le phare Inch Arran Point fait partie de notre collectivité depuis des décennies et je suis ravi qu'il soit maintenant désigné à titre de phare patrimonial national. Ce phare a joué un rôle important dans le développement de Dalhousie, une ville qui historiquement comptait sur la mer pour être relié au reste du Canada. Je suis heureux que notre communauté continue de protéger cette partie importante du patrimoine maritime culturel du Canada. »

René Arseneault

Député de Madawaska-Restigouche

Régie par Parcs Canada, la Loi sur la protection des phares patrimoniaux permet l'identification et la protection des phares appartenant au gouvernement fédéral qui ont une valeur patrimoniale. Le gouvernement fédéral et les autres propriétaires non fédéraux protègent les phares patrimoniaux sous le régime de cette loi .

permet l'identification et la protection des phares appartenant au gouvernement fédéral qui ont une valeur patrimoniale. Le gouvernement fédéral et les autres propriétaires non fédéraux protègent les phares patrimoniaux sous le régime de cette loi De nouveaux propriétaires de phares patrimoniaux peuvent être admissibles au Programme national de partage des frais pour les lieux patrimoniaux de Parcs Canada et faire une demande de financement pour appuyer des projets de conservation et de mise en valeur.

Ces désignations ont été faites par la ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur la recommandation de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada .

