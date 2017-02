Efficacité énergétique - Le gouvernement du Québec et Cascades investissent 11,3 M$ dans deux projets d'efficacité énergétique







TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC, QC, le 10 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Grâce à deux projets majeurs réalisés à son usine de Cabano et soutenus par le Gouvernement du Québec, Cascades diminuera de façon importante sa consommation de mazout lourd. Les investissements se traduiront par une réduction annuelle d'émissions de gaz à effet de serre (GES) équivalant à retirer près de 4 000 véhicules légers des routes annuellement!

Les ministres Pierre Arcand et Jean D'Amour, et le président et chef de la direction de Cascades, M. Mario Plourde, ont confirmé la réalisation de deux projets d'efficacité énergétique, représentant un investissement total de 11,3 M$, à l'usine Cascades Emballage carton-caisse - Cabano. Le gouvernement attribuera une aide financière de 5,2 M$ pour la réalisation de deux projets et Cascades y investira 6,1 M$.

Les projets consistent à modifier deux chaudières de biomasse forestière résiduelle : le premier en procédant à l'ajout de contrôles automatisés à l'une de celles-ci à la biomasse et le second, le plus ambitieux, en installant une nouvelle cellule de combustion et un préchauffeur d'air de combustion. Ces projets permettront d'augmenter le temps d'opération et l'efficacité de ces chaudières, tout en limitant l'utilisation d'une autre chaudière qui consomme du mazout lourd.

« Depuis plusieurs années, l'entreprise Cascades pose des gestes responsables en matière d'efficacité énergétique. Nous pouvons être fiers de cette entreprise québécoise qui met la main à la pâte et qui participe déjà pleinement à la transition énergétique. Cette transition, qui est pleinement amorcée depuis le dévoilement de notre ambitieuse politique énergétique 2030, permet non seulement d'améliorer notre qualité de vie et de protéger l'environnement, mais également de développer et de moderniser l'économie du Québec. »

Pierre Arcand, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Des projets comme ceux annoncés aujourd'hui s'ajoutent à une longue liste d'initiatives environnementales qui ont fait de Cascades un leader en matière de développement durable. Cet investissement nous permettra de réduire notre empreinte écologique et d'améliorer encore davantage notre performance énergétique. Grâce aux efforts et à l'ingéniosité de nos employés, Cacades consomme déjà 2,7 fois moins d'énergie que la moyenne de l'industrie canadienne, pour fabriquer les mêmes produits », a ajouté Mario Plourde, président et chef de la direction de Cascades. « Avec ses deux nouveaux projets en efficacité énergétique, Cascades nous prouve encore une fois qu'il est possible d'allier responsabilité environnementale et développement économique, des objectifs qui cadrent parfaitement avec les orientations de notre gouvernement. Je suis fier de constater que les entreprises de chez nous s'engagent dans la transition énergétique, et ce, au bénéfice de tous les Québécois! »

Jean D'Amour, ministre délégué aux Affaires maritimes

« Grâce au Fonds vert, dont les revenus sont principalement issus du marché du carbone, le gouvernement soutient les entreprises du Québec dans leur transition vers un monde plus sobre en carbone. En plus de contribuer à la modernisation et au développement durable de notre économie, cette mesure concrète, qui s'inscrit dans notre Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques, nous permet de lutter, ensemble, contre les changements climatiques afin d'assurer une qualité de vie à nos enfants. Faisons-le pour eux! »

David Heurtel, ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

À propos de la Politique énergétique 2030

La Politique énergétique 2030 présente une vision rassembleuse et des cibles ambitieuses illustrant les progrès que tous les types de consommateurs, du citoyen à l'entreprise, sont invités à accomplir et dont ils bénéficieront directement. Elle indique comment le gouvernement accompagnera le consommateur dans toutes les étapes de la transition énergétique annoncée. C'est un pacte énergétique que le gouvernement propose pour opérer une transformation majeure du portrait énergétique québécois à l'horizon 2030.

Pour plus d'information, consultez le site http://politiqueenergetique.gouv.qc.ca.

À propos de Cascades

Fondée en 1964, Cascades est active dans les domaines de la fabrication, de la transformation et de la commercialisation de produits d'emballage et de papiers composés principalement de fibres recyclées. Cascades compte 11 000 femmes et hommes travaillant dans près de 90 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage et ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

