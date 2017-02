Appuyer la revitalisation du Massey Hall







TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 10 fév. 2017) - Ministère du Patrimoine canadien

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui que la Corporation of Massey Hall and Roy Thomson Hall recevrait la somme de 8 330 000 dollars pour financer la revitalisation du Massey Hall, à Toronto.

Le gouvernement du Canada accorde cet appui à la Corporation of Massey Hall and Roy Thomson Hall par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels. Ce fonds vise à fournir aux organismes culturels le financement dont ils ont besoin pour offrir des services de calibre mondial aux Canadiens dans leur communauté.

Citations

« Investir dans le secteur culturel canadien permet de créer des emplois pour la classe moyenne, de renforcer l'économie et de faire connaître au reste du monde nos points de vue uniques. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Nous sommes heureux que le gouvernement du Canada investisse dans l'avenir du Massey Hall par l'intermédiaire du Fonds du Canada pour les espaces culturels. Le financement offert favorisera la réalisation du projet de revitalisation du Massey Hall afin que ce dernier demeure un lieu d'accueil où nous encourageons et mettons en vedette nos futurs chefs de file en matière d'art, de culture et plus encore. »

- Deane Cameron, président et directeur général, The Corporation of Massey Hall & Roy Thomson Hall

Les faits en bref

Ouvert en 1894, le Massey Hall est une salle de spectacle connue située au centre-ville de Toronto. Elle est gérée par la Corporation of Massey Hall and Roy Thomson Hall.

La Corporation of Massey Hall and Roy Thomson Hall revitalise le Massey Hall pour en améliorer l'accessibilité, l'infrastructure technique et les conditions de présentation.

La dernière rénovation importante du Massey Hall a eu lieu en 1948.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels verse des fonds aux organismes artistiques et patrimoniaux sans but lucratif qui travaillent professionnellement à améliorer, à rénover et à construire des installations artistiques et patrimoniales; qui achètent de l'équipement spécialisé; et qui font des études de faisabilité en vue de réaliser des projets d'infrastructure culturelle.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels a été instauré en 2001. En date du 31 mars 2016, le gouvernement avait affecté environ 410 millions de dollars à 1 381 projets menés dans toutes les provinces et tous les territoires. En moyenne, le Fonds reçoit 137 demandes par année.

Au 31 décembre 2016, 80 p. cent de la somme allouée dans le cadre du budget de 2016 avaient été consentis à des projets. L'investissement permet de financer 157 projets dans 96 collectivités canadiennes cette année.

Liens connexes

Fonds du Canada pour les espaces culturels

Corporation of Massey Hall and Roy Thomson Hall (en anglais seulement)

Restez branchés

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, YouTube, Instagram et Flickr.

Communiqué envoyé le 10 février 2017 à 10:03 et diffusé par :