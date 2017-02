Les gouvernements du Canada et de l'Ontario investissent dans le transport en commun à Kingston







KINGSTON, ONTARIO--(Marketwired - 10 fév. 2017) - Les gouvernements du Canada et de l'Ontario font des investissements en vue de créer des emplois et de favoriser la croissance de la classe moyenne, tout en établissant les bases d'un avenir économique solide et durable. Les investissements dans les infrastructures publiques appuient les services de transport en commun efficaces et abordables qui aident les Canadiens à se rendre en toute sécurité au travail ou à l'école, ou à se déplacer pour pratiquer toute autre activité.

Aujourd'hui, Mark Gerretsen, député de Kingston et les Îles, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités; Sophie Kiwala, députée provinciale de Kingston et les Îles, au nom de l'honorable Steven Del Duca, ministre des Transports de l'Ontario; et Bryan Paterson, maire de Kingston, ont annoncé l'approbation de 12 nouveaux projets qui profiteront à Kingston aux termes du Fonds pour l'infrastructure de transport en commun (FITC). Le gouvernement fédéral versera jusqu'à 50 p. 100 du financement pour ces projets, soit un peu plus de 6,8 millions de dollars.

Les améliorations prévues du transport en commun faciliteront et accéléreront les déplacements dans la ville, en plus d'accroître la sécurité des utilisateurs. Un total de 25 autobus seront achetés, dont 18 remplaceront des autobus ayant atteint la fin de leur durée de vie prévue, et l'ajout de 7 nouveaux autobus serviront à élargir le service express et à améliorer le service sur les autres trajets durant les heures de pointe. Les usagers profiteront aussi des nouveaux abribus et des améliorations qui seront apportées aux arrêts d'autobus, ce qui rendra les déplacements quotidiens plus confortables. De plus, l'installation de systèmes de caméra à bord des véhicules permettra d'accroître la sécurité des passagers.

En plus de ces projets, le député Gerretsen et la députée provinciale Kiwala ont également annoncé que 38 projets de transport en commun seront réalisés dans l'intérêt de 15 autres collectivités de l'Ontario.

Cet investissement fait partie d'une entente entre le Canada et l'Ontario dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure de transport en commun.

Citations

« Le gouvernement du Canada collabore étroitement avec le gouvernement de l'Ontario et les municipalités de la province pour investir dans d'importantes initiatives de transport en commun qui renforceront les collectivités de l'Ontario en favorisant la croissance de la classe moyenne, en appuyant la prospérité à long terme et en facilitant les déplacements quotidiens des Canadiens. Les 12 projets annoncés aujourd'hui permettront d'offrir à Kingston des infrastructures de transport en commun abordables et efficaces qui répondront aux besoins des Canadiens, dès maintenant et pour les générations à venir. »

- Mark Gerretsen, député de Kingston et les Îles, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je suis très heureuse que le gouvernement fédéral ait investi dans le transport en commun dans notre collectivité aux termes de l'entente bilatérale conclue avec la province de l'Ontario. Il ne fait aucun doute que Kingston Transit dispose d'un plan progressif pour améliorer l'accès et moderniser les infrastructures. Il est essentiel que nous mettions en place des services de transport en commun sécuritaires, fiables et durables qui répondront aux besoins de tous les membres de la collectivité si nous voulons qu'ils soient utilisés de façon optimale. »

- Sophie Kiwala, députée provinciale de Kingston et les Îles, au nom de l'honorable Steven Del Duca, ministre des Transports de l'Ontario

« L'investissement d'aujourd'hui consenti dans le cadre de la Phase 1 du Fonds pour l'infrastructure de transport en commun (FITC) est une bonne nouvelle pour notre réseau de transport à Kingston. Ce financement aidera grandement puisqu'il nous permettra d'acheter de nouveaux autobus et d'effectuer les améliorations nécessaires à court terme aux abris et aux arrêts. Nous sommes heureux à l'idée de continuer à travailler avec nos partenaires fédéraux et provinciaux à l'élaboration de la Phase 2 du FITC et de constater à quel point il nous donne la souplesse nécessaire pour faire des investissements considérables dans nos infrastructures de transport maintenant et à l'avenir. »

- Bryan Paterson, maire de Kingston

Faits en bref

Ce financement fait partie de la première phase du plan Investir dans le Canada, le plan historique du gouvernement du Canada visant à appuyer les infrastructures publiques dans tout le pays.

Le gouvernement du Canada fournira plus de 180 milliards de dollars en fonds d'infrastructure sur plus de 12 ans pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les transports qui appuient le commerce, et les collectivités rurales et du Nord au Canada.

Depuis 2004, le gouvernement de l'Ontario s'est engagé à verser plus de 3,7 milliards de dollars aux municipalités de la province dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence provincial. Ce financement sert à soutenir les réseaux de transport en commun municipaux.

Le gouvernement de l'Ontario réalise les investissements les plus importants de toute l'histoire de la province dans les hôpitaux, les écoles, les transports en commun, les routes et les ponts. Pour en savoir plus sur ce qui se passe dans votre collectivité, rendez-vous à www.ontario.ca/fr/page/batir-lontario.

Produits connexes

Document d'information : Le Canada et l'Ontario annoncent un financement pour 50 projets de transport en commun dans l'Est de l'Ontario

Liens connexes

Le plan d'infrastructure de 180 milliards de dollars et plus du gouvernement du Canada : http://www.budget.gc.ca/fes-eea/2016/docs/themes/infrastructure-fr.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures de l'Ontario : http://www.infrastructure.gc.ca/map-carte/on-fra.html

Fonds pour l'infrastructure de transport en commun : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/ptif-fitc-fra.php

Bâtir l'Ontario - plan d'infrastructure : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/ptif-fitc-fra.php

Twitter : @INFC_fra

Site web : Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 10 février 2017 à 10:03 et diffusé par :