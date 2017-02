Les gouvernements du Canada et de l'Ontario investissent dans le transport en commun à Brampton







BRAMPTON, ONTARIO--(Marketwired - 10 fév. 2017) - Les gouvernements du Canada et de l'Ontario effectuent des investissements afin de créer des emplois et de faire croître la classe moyenne tout en établissant les fondements pour un avenir économique solide et durable. Investir dans les infrastructures publiques favorise des services de transport en commun efficaces et abordables qui aident les Canadiens à se rendre en toute sécurité et à l'heure au travail, à l'école et à toute autre activité.

Aujourd'hui, l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Steven Del Duca, ministre des Transports de l'Ontario, et Linda Jeffrey, mairesse de Brampton, ont annoncé six projets nouvellement approuvés dont bénéficiera Brampton dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure de transport en commun (FITC). Le gouvernement fédéral fournit jusqu'à 50 pour cent du financement pour ces projets, soit un peu plus de 32,4 millions de dollars.

La liste de projets comprend d'importants investissements partout dans la ville de Brampton. Par exemple, un projet visant à offrir le service de transport en commun Züm Bovaird le long du chemin Airport améliorera la mobilité, la sécurité et la fiabilité sur cet important couloir de transport en commun. Également, un projet visant à agrandir l'installation de transport en commun Sandalwood aidera à soutenir la croissance prévue des services de flotte de transport en commun et à améliorer la fiabilité des services. Les autres projets incluent l'acquisition de 20 autobus de remplacement et de trois nouveaux autobus articulés, ainsi que la mise en oeuvre d'un système automatisé de surveillance des véhicules dans la majeure partie de la flotte de véhicules de transport en commun de Brampton. De plus, l'agrandissement et le remplacement d'abribus dans la collectivité amélioreront l'accessibilité et la sécurité pour les usagers du transport en commun.

En plus de ces projets, le ministre Bains et le ministre Del Duca ont également annoncé que 23 projets de transport en commun profiteraient à 12 autres collectivités de l'Ontario.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre d'une entente entre le Canada et l'Ontario pour le Fonds pour l'infrastructure de transport en commun.

Citations

« Le gouvernement du Canada travaille en étroite collaboration avec le gouvernement de l'Ontario et les municipalités afin d'investir dans d'importants projets de transport en commun qui renforceront les collectivités de l'Ontario en faisant croître la classe moyenne, en favorisant la prospérité à long terme et en permettant aux Canadiens de se rendre à temps à leurs activités quotidiennes et de rentrer chez à la fin de la journée. Les six projets annoncés aujourd'hui permettront à Brampton de disposer d'infrastructures de transport en commun abordables et efficaces qui répondent aux besoins des Canadiens dès maintenant et pour les générations à venir. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je suis heureux que le gouvernement fédéral aide l'Ontario et Brampton à répondre à nos besoins en matière de transport en commun. Cet investissement permettra d'améliorer le transport en commun à Brampton et dans les environs, ce dont profitera l'ensemble de la collectivité. L'Ontario est déterminé à mettre en place des infrastructures de transport en commun accessibles et modernes qui permettront de gérer la congestion, de réduire les temps de déplacement, de créer des emplois et d'améliorer la qualité de vie des Ontariens. »

L'honorable Steven Del Duca, ministre des Transports de l'Ontario

« Le transport en commun est essentiel pour ceux et celles qui travaillent, étudient et se divertissent à Brampton, comme en témoigne l'augmentation du nombre d'usagers. Nous sommes reconnaissants envers les gouvernements fédéral et provincial pour leur investissement dans le développement des services, la flotte et les infrastructures de transport en commun de Brampton. Cette annonce arrive à un moment crucial puisque Brampton se concentre de plus en plus sur l'intensification urbaine, cherche à attirer des industries et une université, et se prépare à une augmentation du nombre d'emplois et au développement du secteur commercial. »

Linda Jeffrey, mairesse de Brampton

Faits en bref

Ce financement fait partie de la première phase d'Investir dans le Canada, le plan sans précédent du gouvernement du Canada visant à appuyer les infrastructures publiques dans l'ensemble du pays.

Le gouvernement du Canada fournira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans en financement d'infrastructure pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Depuis 2004, le gouvernement de l'Ontario s'est engagé à verser plus de 3,7 milliards de dollars aux municipalités de la province dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence provincial. Ce financement sert à soutenir les réseaux de transport en commun municipaux.

L'Ontario fait les plus importants investissements en infrastructure de son histoire dans les hôpitaux, les écoles, le transport en commun, les routes et les ponts. Pour en apprendre davantage sur ce qui se passe dans votre collectivité, rendez-vous sur la page Ontario.ca/ON RENFORCE.

