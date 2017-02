Alerte aux consommateurs - Connaître le prix de l'amour







Le Bureau de la concurrence met les consommateurs en garde contre les tactiques trompeuses utilisées par des sites de rencontre en ligne

OTTAWA, le 10 févr. 2017 /CNW/ - Les consommateurs à la recherche du grand amour sur le Web doivent se méfier des sites de rencontre qui imposent des conditions et des frais cachés ou qui utilisent des profils fictifs dans le but de les inciter à payer pour des services.

En effet, une inscription gratuite ne signifie pas que tous les services le sont. Ainsi, certains sites de rencontre en ligne vous offrent d'ouvrir un compte gratuitement, mais dissimulent les services pour lesquels vous devrez payer une fois votre profil créé, comme l'envoi et la réception de messages, ou même la suppression de votre profil. Évitez toujours de donner votre numéro de carte de crédit ou de prendre un engagement avant d'avoir lu toutes les modalités, qui sont habituellement accessibles en cliquant sur un lien au bas de votre écran. Si vous avez des doutes, communiquez avec un représentant de l'entreprise en question.

De plus, certains sites de rencontre en ligne utilisent des profils fictifs pour donner l'impression qu'ils ont plus de membres qu'en réalité. De tels profils ont souvent pour but d'inciter les consommateurs à payer pour des services supplémentaires leur permettant d'écrire un message à ces membres fictifs, de mettre leur profil en évidence pour jouir d'une visibilité supérieure ou d'accéder à du contenu exclusif.

Pour éviter de tomber dans le piège des profils fictifs ou de débourser plus que prévu, gardez à l'esprit les conseils suivants :



fiez-vous à votre instinct;

posez des questions;

lisez les modalités avant de vous inscrire;

vérifiez quels services sont gratuits et lesquels sont payants;

renseignez-vous sur le processus de fermeture de votre compte;

et n'oubliez pas que si c'est trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas.

