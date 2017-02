Le premier ministre annonce un conseiller spécial à la Banque de l'infrastructure du Canada







OTTAWA, le 10 fév. 2017 /CNW/ - Les investissements en infrastructure sont nécessaires en vue de favoriser la croissance économique à long terme, de faire croître la classe moyenne et de soutenir une économie durable axée sur la croissance propre. Ensemble, nous devons trouver des moyens innovateurs afin de mobiliser des capitaux privés, de renforcer nos communautés et d'offrir des possibilités aux Canadiens de tous les horizons.

Dans le but d'appuyer ces objectifs, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que Jim Leech servira à titre de conseiller spécial à la Banque de l'infrastructure du Canada.

M. Leech travaillera en collaboration avec le Bureau du Conseil privé, le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités ainsi que le ministre des Finances en vue d'assurer la création rapide et efficace de la Banque de l'infrastructure du Canada. Il dirigera une équipe chargée de sa mise en oeuvre, mobilisera les intervenants, fournira des conseils stratégiques sur la marche à suivre et contribuera à la supervision d'un processus ouvert et transparent qui visera à recruter les membres qui siégeront au conseil d'administration de la Banque de l'infrastructure du Canada.

Annoncée lors de l'Énoncé économique de l'automne, la Banque de l'infrastructure du Canada - un élément clé du plan Investir dans le Canada mis de l'avant par le gouvernement - offrira des mécanismes de financement innovateurs pour les projets d'infrastructure et aidera à ce qu'un plus grand nombre de projets soient réalisés au Canada. La Banque de l'infrastructure du Canada encouragera la réalisation de meilleurs projets qui créeront les emplois de qualité et bien rémunérés nécessaires pour faire croître la classe moyenne dès maintenant, et pour renforcer l'économie du Canada à long terme.

Citation

« M. Leech possède un vaste bagage de connaissances et d'expérience, et je suis certain qu'il contribuera à ce que le lancement de la Banque de l'infrastructure du Canada se fasse de façon harmonieuse et efficace. Il s'agit de veiller à ce que nos fonds publics produisent les meilleurs résultats possibles et soient utilisés de façon plus judicieuse au moment où nous faisons des investissements sans précédent dans les infrastructures. La Banque de l'infrastructure créera des emplois pour la classe moyenne aujourd'hui et favorisera la croissance économique durable pour de nombreuses années à venir. »

- Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne, le gouvernement a annoncé son intention de créer la Banque de l'infrastructure du Canada , laquelle travaillera avec les provinces, les territoires et les municipalités afin d'étendre la portée du financement accordé par le gouvernement pour l'infrastructure.

, laquelle travaillera avec les provinces, les territoires et les municipalités afin d'étendre la portée du financement accordé par le gouvernement pour l'infrastructure. La Banque de l'infrastructure du Canada sera chargée d'investir au moins 35 milliards de dollars du gouvernement fédéral dans de grands projets d'infrastructure qui contribuent à la croissance économique par l'entremise d'un large éventail d'instruments financiers, notamment des prêts et des investissements en capital-actions.

sera chargée d'investir au moins 35 milliards de dollars du gouvernement fédéral dans de grands projets d'infrastructure qui contribuent à la croissance économique par l'entremise d'un large éventail d'instruments financiers, notamment des prêts et des investissements en capital-actions. Une part de ce montant - 15 milliards de dollars - proviendra des fonds annoncés pour l'infrastructure dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne.

L'objectif de la Banque de l'infrastructure du Canada sera de structurer son soutien financier de manière à attirer les capitaux du secteur privé dans les projets d'infrastructure.

sera de structurer son soutien financier de manière à attirer les capitaux du secteur privé dans les projets d'infrastructure. Dans le cadre du Budget 2016, le gouvernement a versé une mise de fonds pour la future croissance en investissant immédiatement 11,9 milliards de dollars dans le transport en commun, l'infrastructure verte et l'infrastructure sociale.

L'Énoncé économique de l'automne prévoit l'octroi de 81 milliards de dollars supplémentaires d'ici 2027-2028 dans le transport en commun, l'infrastructure verte, l'infrastructure sociale, l'infrastructure de transport qui favorise le commerce ainsi que les communautés rurales et nordiques.

En tenant compte des programmes existants, des nouveaux investissements prévus dans le Budget 2016 et des investissements supplémentaires compris dans l'Énoncé économique de l'automne, le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans l'infrastructure.

Produits connexe

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 10 février 2017 à 09:05 et diffusé par :