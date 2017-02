/C O R R E C T I O N de la source -- Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) - Halts/Resumptions/







Dans le communiqué Suspension de la négociation par l'OCRCVM - EXO, diffusé aujourd'hui, veuillez prendre note que le motif de la suspension devrait lire "Nouvelle en attente" et non " Défaut de satisfaire aux exigences de la Bourse". La copie complète et corrigée suit :

Suspension de la négociation par l'OCRCVM - EXO

VANCOUVER, le 10 févr. 2017 /CNW/ - L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants :

Société : EXO U Inc.

Symbole à la Bourse de croissance TSX : EXO

Motif : Nouvelle en attente

Heure de la suspension (HE) : 08 h 58

