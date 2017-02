Investissement de 1,74 million de dollars dans l'infrastructure du Cégep régional de Lanaudière pour favoriser la recherche et l'innovation







JOLIETTE, QC, le 10 févr. 2017 /CNW/ - Le député de Thérèse-De Blainville, M. Ramez Ayoub, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, et la ministre de l'Enseignement supérieur du Québec, Mme Hélène David, ont annoncé aujourd'hui l'octroi d'un investissement historique visant à doter les jeunes Québécois d'une éducation postsecondaire de grande qualité qui leur permettra d'atteindre leurs objectifs.

Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec investissent 1,54 million de dollars dans un projet de 1,74 million de dollars au Cégep régional de Lanaudière. Ces fonds permettront à l'établissement de dispenser aux étudiants la formation requise par les emplois bien rémunérés actuels et futurs de la classe moyenne.

Les fonds fédéraux sont octroyés par l'entremise du Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires, qui vise à permettre aux campus canadiens d'améliorer et de moderniser leurs installations de recherche et d'en rehausser la viabilité environnementale.

La contribution du gouvernement du Québec s'inscrit quant à elle dans le Plan québécois des infrastructures, qui prévoit des investissements dans tous les secteurs d'activité économique, notamment l'enseignement supérieur.

Le Cégep régional de Lanaudière utilisera ces fonds pour l'aménagement des laboratoires du programme de technologie du génie civil afin de répondre aux besoins engendrés par l'augmentation du nombre d'étudiants inscrits à ce cursus.

Au total, 1,74 million de dollars seront investis dans ce projet :

Le gouvernement du Canada fournira 726 900 $;

fournira 726 900 $; Le gouvernement du Québec fournira 814 700 $;

Le Cégep et d'autres partenaires fourniront 200 000 $.

Au total, les universités et les cégeps du Québec recevront près de 1,1 milliard de dollars du gouvernement du Canada, du gouvernement provincial, des établissements eux-mêmes et de donateurs ou organismes privés.

Grâce à ces investissements au Québec, les étudiants, les professeurs et les chercheurs auront accès à des installations ultramodernes pour effectuer des travaux de recherche parmi les plus avancés au pays. Ils disposeront de locaux bien adaptés à leurs besoins d'apprentissage continu et de perfectionnement. Ils travailleront en étroite collaboration avec leurs partenaires afin de traduire leurs découvertes en produits et en services concrets. Ce faisant, ils se prépareront à occuper des emplois bien rémunérés à valeur ajoutée et à créer ceux de demain. Leurs travaux et leurs découvertes favoriseront l'émergence de la nouvelle génération d'innovateurs.

Citations

« Cet investissement historique du gouvernement du Canada est un jalon de plus pour concrétiser la vision du gouvernement qui est de faire du Canada un pôle mondial de l'innovation. Nous voulons faire du Canada un chef de file en ce qui a trait à la transformation des idées en solutions, des sciences en technologies, des compétences en emplois pour la classe moyenne, et des jeunes entreprises en succès internationaux. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Notre objectif est de permettre aux Canadiens d'être formés et prêts à faire face aux défis technologiques de demain. Avec un tel investissement, notre gouvernement s'assure que les jeunes pourront occuper les emplois de haut niveau essentiels pour stimuler la croissance à long terme du Canada et sécuriser la place enviable qu'il occupe sur le marché mondial. »

- Le député de Thérèse-De Blainville, Ramez Ayoub

« Investir temps et argent pour la réussite de nos étudiants, c'est ce que notre gouvernement continuera à faire, et c'est la raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui. Notre volonté est claire : mettre tout en oeuvre afin de permettre à nos étudiants et à nos professeurs de réaliser les plus grandes choses. Des sommes importantes sont consacrées pour assurer le développement de nos établissements d'enseignement supérieur : nous nous assurons ainsi que les générations futures disposent d'infrastructures de pointe. »

- La ministre responsable de l'Enseignement supérieur du Québec, Mme Hélène David

« En renouvelant ses infrastructures, nous nous assurons que le Cégep de Lanaudière continue de jouer un rôle clé dans la région et demeure une source de fierté pour toute la collectivité. L'investissement annoncé aujourd'hui fera de cet établissement un lieu de formation et d'apprentissage encore plus stimulant. Il ne fait aucun doute que ce projet permettra de maintenir et d'accroître le rayonnement de la région de Lanaudière, tout en favorisant le savoir et l'innovation. »

- La vice-première ministre et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Lise Thériault

« Le Cégep régional de Lanaudière est très fier de voir ce projet se concrétiser dans le cadre du Fonds d'investissement stratégique. Cette collaboration entre les gouvernements fédéral et provincial permettra à nos étudiants d'intégrer le marché du travail avec des connaissances à la fine pointe de la technologie et profitera à toute la région de Lanaudière. »

- Le directeur général du Cégep régional de Lanaudière, Marcel Côté

Les faits en bref

Le premier ministre du Canada , le très honorable Justin Trudeau , et le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains , ont récemment annoncé que le gouvernement fédéral fournirait plus de 385 millions de dollars pour l'infrastructure de recherche des établissements d'enseignement au Québec.

, le très honorable , et le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable , ont récemment annoncé que le gouvernement fédéral fournirait plus de 385 millions de dollars pour l'infrastructure de recherche des établissements d'enseignement au Québec. Le premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, et la ministre de l'Enseignement supérieur, M me Hélène David, ont récemment annoncé que le gouvernement du Québec investirait plus de 345 millions de dollars dans l'infrastructure de recherche des établissements d'enseignement postsecondaire au Québec.

Hélène David, ont récemment annoncé que le gouvernement du Québec investirait plus de 345 millions de dollars dans l'infrastructure de recherche des établissements d'enseignement postsecondaire au Québec. Le Cégep régional de Lanaudière a obtenu un financement fédéral de 726 900 $ au titre du Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires, ainsi qu'une contribution de 814 700 $ du gouvernement du Québec par l'entremise du Plan québécois des infrastructures.

Les investissements ciblés et à court terme faits dans le cadre du Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires stimuleront l'activité économique au pays et permettront aux universités et aux collèges de former des travailleurs hautement qualifiés, d'être des incubateurs de découvertes, et de collaborer à des projets innovateurs qui aideront les entreprises canadiennes à demeurer concurrentielles et à prendre de l'expansion sur les marchés internationaux.

Le Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires appuie les objectifs du gouvernement du Canada dans le dossier des changements climatiques en favorisant des projets d'infrastructure verte et durable.

dans le dossier des changements climatiques en favorisant des projets d'infrastructure verte et durable. Le Programme d'innovation du Canada vise à nous assurer que le pays est concurrentiel sur le plan de la recherche, de la commercialisation de nouveaux produits et services, de l'accélération de la croissance commerciale et de la capacité d'aider les entrepreneurs à passer avec brio de la phase du démarrage au succès international.

