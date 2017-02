S.A.R. la princesse Haya et ses enfants font un don de 40 millions de dollars en mémoire de S.M. le défunt roi Hussein Bin Talal et de S.M. la défunte reine Alia Al Hussein pour lutter contre la faim et la pauvreté dans le Royaume de Jordanie







DUBAÏ, ÉAU, February 10, 2017 /PRNewswire/ --

S.A.R. la princesse Haya Bint Al Hussein, épouse de S.A. le cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président et premier ministre des Émirats Arabes Unis et gouverneur de Dubaï, et leurs enfants, le cheikh Al Jalila Bint Mohammed Al Maktoum et S.A. le cheikh Zayed Bin Mohammed Al Maktoum, ont effectué aujourd'hui une donation de 28 millions de dinars jordaniens (environ 40 millions de dollars) à la mémoire de S.M. le défunt roi Hussein Bin Talal et de S.M. la reine Alia Al Hussein.

S.M. le roi Hussein est décédé le 7 février 1999 et S.M. la reine Alia est décédée le 9 février 1977.

Tkiyet Um Ali est à l'origine une idée de S.M. la défunte reine Alia Al Hussein, qu'elle avait eu il y a de cela plus de 40 ans, et sur laquelle elle avait travaillé peu avant sa mort. En 2003, S.A.R. la princesse Haya, qui détenait les documents conceptuels originaux, a créé Tkiyet Um Ali, la première organisation non gouvernementale dont le but est de fournir un soutien alimentaire durable en servant des repas chauds et en distribuant des colis alimentaires, en plus d'apporter une aide alimentaire humanitaire aux populations défavorisées de Jordanie.

Tkiyet Um Ali a pour objectif de lutter contre la faim en Jordanie en fournissant une aide alimentaire durable aux familles vivant dans des situations d'extrême pauvreté. En mai 2013, Tkiyet Um Ali a lancé un projet visant à éradiquer la faim afin de fournir aux familles vivant dans l'extrême pauvreté une aide alimentaire durable. Tkiyet Um Ali fournit actuellement une aide alimentaire à 18 000 foyers ayant été identifiés comme vivant en dessous du seuil de pauvreté et alimentaire.

« Cette donation survient à un moment où l'insécurité alimentaire en Jordanie a triplé suite à la crise syrienne des réfugiés », a déclaré S.A.R. la princesse Haya, présidente de Tkiyet Um Ali. « Nous avons récemment mené des études sur le terrain qui indiquent qu'actuellement près de 30 000 familles jordaniennes souffrent d'insécurité alimentaire, ce qui renforce le besoin urgent d'atteindre 10 000 foyers supplémentaires».

Étant donné que Tkiyet Um Ali vise à répondre aux besoins de ces 30 000 familles à travers le royaume, S.A.R. la princesse Haya a désigné un groupe de travail dirigé par son frère S.A.R. le prince Ali Bin Al Hussein, ainsi que S.E. Hussein Al Majali et M. Zaid Al Hamdan, afin de pouvoir redoubler d'efforts et d'assurer toute l'aide logistique nécessaire au niveau officiel.

« Cette année marque les 18 ans de la mort de S.M. le roi Hussein Bin Talal et les 40 ans de la mort de S.M. la reine Alia Al Hussein qui étaient, avant tout, des personnes qui se souciaient de l'humanité », a déclaré S.A.R. la princesse Haya. « Je ne saurais imaginer une meilleure façon de commémorer leurs vies et de perpétuer leur héritage en faisant ce qu'ils auraient fait eux-mêmes. »

Tkiyet Um Ali porte le nom de Sa Majesté la reine Alia (« um Ali ») et s'inspire d'un concept islamique qui consiste à fournir de la nourriture aux pauvres tout en démontrant une responsabilité sociale envers les personnes moins privilégiées. S.M. la reine Alia était affectueusement surnommée en Jordanie la « mère des pauvres ».

Communiqué envoyé le 10 février 2017 à 08:40 et diffusé par :