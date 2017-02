La CADEUL lance la plateforme Mémoire







QUÉBEC, le 10 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Dans un souci de pérenniser la mémoire collective en matière de recherche et d'enseignement, la Confédération des associations d'étudiants et étudiantes de l'Université Laval (CADEUL) lance la plateforme Mémoire.

« Notre constat est le suivant : il existe un nombre imposant d'avis et de mémoires traitant d'éducation postsecondaire de provenance aussi pertinente que diverse ! Notre contribution à la mémoire collective est d'offrir un carrefour unique et accessible à tous » selon la présidente de la CADEUL Vanessa Parent.

L'objectif de Mémoire est de rassembler et de centraliser les travaux d'un large éventail d'organisations en lien avec l'éducation postsecondaire au Québec et de les rendre accessibles à tous. « Regrouper et conserver le savoir créé par une multitude d'acteurs est un lègue dont on peut être fier » s'est réjoui Louis-Philippe Pelletier Vice-président à l'enseignement et à la recherche de la CADEUL.

La plateforme Mémoire est à l'URL : http://memoire.cadeul.com/

À propos de la CADEUL

La CADEUL regroupe 88 associations et représente les 33 000 membres étudiants du premier cycle de l'Université Laval. Son rôle est de promouvoir les droits et intérêts des étudiants et des étudiantes.

