Canada Strategic Metals annonce la clôture d'une troisième tranche de 164 450 $

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 10 fév. 2017) - Métaux Stratégiques du Canada (« Métaux Stratégiques » ou « la Société ») (TSX CROISSANCE:CJC)(FRANCFORT:YXEN)(OTCBB:CJCFF) annonce qu'elle a clôturé une troisième et dernière tranche d'un placement privé sans l'intermédiaire d'un courtier, pour un montant de 164 450 $. Une somme totale de 1 229 690 $ a été amassée via les trois clôtures de ce placement privé.

La Société a émis 1 495 000 actions ordinaires à un prix de souscription de 0,11 $ par action, pour un total brut de 164 450 $.

La Société a versé des honoraires d'intermédiation totalisant 7 084 $ ainsi que 64 400 options compensatoires permettant aux porteurs d'acquérir 64 400 actions ordinaires de la Société, à un prix de 0,11 $ par action pour une période de 24 mois suivant la clôture du placement.

Tous les titres émis en vertu du placement privé sont assujettis à une période de détention obligatoire de quatre (4) mois et un jour suivant la date de clôture du placement privé.

Le produit de ce placement privé sera utilisé comme fonds de roulement et pour le développement de propriétés.

Le placement privé est assujetti à l'approbation réglementaire.

Momentum relations publiques inc (« Momentum ») est une firme de relations publiques, d'investisseurs et de relations avec les médias qui dessert les sociétés cotées au sein du groupe TMX. Momentum est située à Montréal, au Canada et a été fondée en 2008 par le président et chef de la direction, Maxence Gagné-Godbout. Momentum a été embauché afin d'aider Métaux Stratégiques à mieux sensibiliser le public en gérant les activités de communication et de marketing de la Société et en facilitant le dialogue avec les actionnaires, les professionnels des finances, les analystes et les médias. Momentum détient directement 600 000 options d'achat d'actions et indirectement 650 000 actions ordinaires et 50 000 bons de souscription de la Société.

A propos de Métaux Stratégiques du Canada

Métaux Stratégiques du Canada est une société émergente axée sur l'exploration et le développement de plusieurs projets au Québec. L'équipe de direction possède une large expérience dans les technologies vertes ainsi que dans le domaine des compagnies junior d'exploration et développement. Métaux Stratégiques du Canada est bien positionnée pour avancer agressivement un portfolio très prometteur de propriétés pour ses actionnaires.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter : www.csmetals.ca.

Ni la Bourse de croissance du TSX ni les autorités réglementaires (telles que définies par les politiques de la Bourse de croissance du TSX) n'ont accepté de responsabilité pour l'exactitude et la précision du présent communiqué.

