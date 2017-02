Quinto Real nomme Dre Luisa Moreno au conseil d'administration







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 10 fév. 2017) - Corporation Capital Quinto Real (TSX CROISSANCE:QIT) (« Quinto » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer la nomination de Dre Luisa Moreno au sein du conseil d'administration de la Société. Elle remplace M. André Goguen qui a démissionné du conseil.

Dre Luisa Moreno, Ph. D., possède plus de 10 ans d'expérience dans le secteur de la finance et du financement d'entreprises. Dre Moreno est présentement associée directrice de Tahuti Global, une société de conseil prospère évoluant dans le secteur des ressources naturelles et au service d'institutions gouvernementales régionales et internationales en matière de politique, de réglementation, de financement et de stratégie pour le secteur minier et les industries connexes. Elle est également consultante auprès de fonds d'investissement, de sociétés minières et de sociétés de traitement des minerais.

Dre Moreno est également conseillère financière pour le compte de sociétés minières juniors canadiennes inscrites en bourse et siège sur les conseils d'administration de certaines de ces sociétés, où elle est activement impliquée dans l'élaboration de stratégies de développement de projets, l'évaluation et la négociation d'actifs, le financement et la conclusion d'accords d'exploitation. Dre Moreno est ingénieure physicienne avec un Doctorat en Science des matériaux et mécanique du Imperial College London, au Royaume-Uni.

Michael Curtis, président et chef de la direction de Quinto, a déclaré: « Au nom du conseil d'administration, j'aimerais souhaiter la bienvenue au Dre Moreno au sein de notre équipe. Ceci est une annonce importante pour Quinto, car nous serons en mesure de tirer profit de son expertise, de ses connaissances et de son vaste réseau dans la recherche, l'évaluation, l'acquisition et le développement de nouveaux projets miniers prometteurs. Nous aimerions également remercier M. Goguen pour son engagement et ses nombreuses contributions envers Quinto au cours de son mandat. Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ses projets futurs. »

À propos de Corporation Capital Quinto Real

Corporation Capital Quinto Real (TSX CROISSANCE:QIT) est une société d'exploration aurifère canadienne. Elle détient une participation de 5% dans la propriété Monster Lake (IAMGOLD: 50%/TomaGold: 45%) et une option d'acquérir une participation de 75% dans les propriétés Gwillim, Fancamp et Embry, toutes situées à proximité du camp minier de Chibougamau, au Québec, Canada.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. Les énoncés faits au présent communiqué qui ne sont pas historiques sont des « énoncés de nature prospective » et le lecteur est avisé que de tels énoncés ne sont pas des garanties de leur réalisation dans le futur et que les développements et résultats actuels peuvent varier de façon matérielle de ceux-ci dans ces « énoncés de nature prospective ».

