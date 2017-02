Cité Elles MTL 2017 - 43 Montréalaises de toutes origines et de tous horizons testent leur intérêt pour la politique municipale







MONTRÉAL, le 10 févr. 2017 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui et demain que 43 Montréalaises participeront à la 3e cohorte de Cité Elles MTL. Pendant deux jours, ces femmes de toutes origines et de tous horizons participeront à une formation et, par la suite, à une simulation d'un caucus et d'un conseil municipal à l'intérieur même de la salle où chaque mois une centaine d'élus et d'élues contribuent à l'avancement des débats. Ces activités confirmeront ou non leur intérêt de s'engager dans la politique municipale.

Cette participation citoyenne a débuté ce matin par un petit déjeuner en présence du maire de Montréal, M. Denis Coderre, de la responsable de la culture, du patrimoine, du design, d'Espace pour la vie ainsi que du statut de la femme au comité exécutif de la Ville de Montréal, Mme Manon Gauthier, de la conseillère de la Ville, vice-présidente de commission et présidente pour la simulation du conseil municipal, Mme Érika Duchesne, ainsi que d'une quinzaine d'élues et d'élus montréalais, tous partis confondus, qui agiront à titre de mentor au cours de cette incursion municipale.

« Cité Elles MTL vise à accroître la représentation des femmes au sein des instances municipales en démystifiant le fonctionnement et les procédures d'un conseil municipal ainsi que le rôle des élus municipaux. Les exercices soumis au cours des deux jours leur permettront de mieux comprendre les rouages de la politique municipale montréalaise et, qui sait, viendront confirmer leur intérêt à se présenter aux élections municipales à l'automne 2017 », de dire le maire de Montréal.

« J'encourage chaleureusement les participantes à y affirmer leur talent, leur intelligence, leur créativité et leur ambition, d'ajouter Mme Manon Gauthier. S'investir dans la politique municipale constitue une occasion exceptionnelle de participer à l'histoire de Montréal. Notre engagement est aussi une source de grande satisfaction, car nous contribuons à rendre notre ville plus humaine, plus fière et plus prospère. Vivement que l'édition 2017 de Cité Elles MTL incite plusieurs participantes à briguer des postes au sein du prochain conseil municipal et à y élever ainsi le taux de parité. Ce serait un magnifique legs pour le 375e de Montréal. »

Rappelons que la composition actuelle du conseil municipal est de 44% féminine - 45 élues dont 6 mairesses - faisant ainsi de Montréal la ville canadienne ayant le plus haut taux de parité. Rappelons également que Cité Elles MTL fait partie du Plan d'action 2015-2018 de la politique Pour une participation égalitaire des femmes et des hommes à la vie de Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet du maire et du comité exécutif

