/R E P R I S E -- Invitation aux médias - La multinationale chinoise Huawei Technologies choisit Polytechnique Montréal pour créer sa Chaire de recherche sur les technologies sans fil de l'avenir/







MONTRÉAL, le 8 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à l'inauguration de la Chaire de recherche industrielle en technologies sans fil de l'avenir NSERC-Huawei, le vendredi 10 février 2017 à 13 h 30 à Polytechnique en présence des représentants du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et de Huawei Technologies, l'un des plus importants fabricants d'équipements de télécommunication au monde.

L'Internet des objets, le réseau 5G, l'interconnectivité, les micro-ondes et les radiofréquences, voilà quelques-uns des sujets de l'avenir qu'exploreront les membres de la Chaire FuWiC (Future Wireless Chair), le premier programme de recherche universitaire créé par la multinationale chinoise Huawei Technologies.

Pendant cinq ans, la nouvelle chaire de Polytechnique recevra cinq millions de dollars, dont plus de la moitié proviendra de la multinationale chinoise, le reste étant investi par le CRSNG.

La Chaire FuWiC sera dirigée par l'éminent professeur Ke Wu, mondialement connu et maintes fois récompensé pour ses recherches et ses réalisations dans les domaines des sciences et du génie de la radiofréquence, des micro-ondes et des ondes millimétriques.

Seront disponibles pour des entrevues :

Ke Wu , professeur et titulaire de la Chaire de recherche industrielle en technologies sans fil de l'avenir NSERC-Huawei ( FuWiC )

, professeur et titulaire de la Chaire de recherche industrielle en technologies sans fil de l'avenir NSERC-Huawei ( ) Scott Bradley , vice-président des affaires publiques et gouvernementales, Huawei Canada

, vice-président des affaires publiques et gouvernementales, Bettina Hamelin , vice-présidente, Direction des partenariats de recherche, CRSNG

, vice-présidente, Direction des partenariats de recherche, CRSNG François Bertrand, directeur de la recherche, de l'innovation et des affaires internationales, Polytechnique Montréal

AIDE-MÉMOIRE



Quoi : Inauguration de la Chaire de recherche industrielle en technologies sans fil de l'avenir NSERC-Huawei

Quand : Le vendredi 10 février 2017 à 13 h 30

Où :

Polytechnique Montréal

Espace culturel de la Bibliothèque (L-7600)

7e étage des pavillons Lassonde

2700, chemin de la Tour

Montréal (Québec) H3T 1J4

Sur le Campus de l'Université de Montréal

Entrée du Campus : 2900, boul. Édouard-Montpetit

Métro Université-de-Montréal

Stationnement intérieur VISITEURS aux pavillons Lassonde

Plan du campus : http://www.polymtl.ca/rensgen/coordonnees/campus.php

SOURCE Polytechnique Montréal

Communiqué envoyé le 10 février 2017 à 08:05 et diffusé par :