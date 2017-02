Nomination du président et de vice-présidentes du Comité consultatif canadien sur les armes à feu







OTTAWA, le 10 févr. 2017 /CNW/ - Afin de protéger nos collectivités diversifiées à l'échelle du pays, le gouvernement du Canada doit tendre vers les politiques, lois et règlements les plus appropriées en matière d'armes à feu. Un nouveau Comité consultatif canadien sur les armes à feu (CCCAF) contribuera à atteindre cet objectif.

L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a annoncé aujourd'hui la nomination de trois nouveaux membres du CCCAF afin de rendre le nouveau comité plus inclusif et représentatif.

Un juge à la retraite de la Cour suprême du Canada, l'honorable John C. (Jack) Major, agira à titre de président. Il apporte une expertise judiciaire et juridique riche et d'envergure, ce qui lui permettra de présenter des directives utiles sur des questions complexes.

Les deux vice-présidentes apporteront également des points de vue régionaux et une expérience diversifiée sur lesquels le CCCAF pourra s'appuyer. Lynda Kiejko, de Calgary, est une athlète olympique canadienne et tireuse sportive médaillée. Nathalie Provost, de Montréal, est une survivante de la tuerie à l'École Polytechnique et porte-parole de PolySeSouvient.

D'autres membres du CCCAF seront annoncés prochainement. Le comité modifié permettra au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de recevoir de précieux conseils d'un vaste éventail de membres des collectivités, y compris des utilisateurs d'armes à feu, des fermiers, des agents d'application de la loi, des défenseurs de la santé publique, et des représentants de groupes de femmes.

« Le gouvernement travaille d'arrache-pied à respecter ses engagements en vue de réduire la violence armée, par l'intermédiaire de mesures équilibrées et efficaces sur les armes à feu, qui accordent la priorité à la sécurité publique, tout en s'assurant que nous ne ciblons pas injustement les Canadiens respectueux des lois. Étant donné que les décisions sur le contrôle des armes à feu touchent tous les Canadiens, le gouvernement du Canada renouvelle la composition du Comité consultatif canadien sur les armes à feu afin qu'il représente un vaste éventail d'intérêts. Je suis très heureux que ces trois distingués Canadiens aient accepté de siéger au sein du CCCAF en compagnie d'autres membres qui seront annoncés sous peu. »

- Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

Le CCCAF a été mis sur pied en juillet 2006 afin de formuler des conseils à l'intention du ministre de la Sécurité publique et de la protection civile sur la réforme des lois et règlements régissant les armes à feu au Canada .

. Le CCCAF conseillera le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile sur des mesures visant à transformer les politiques, les lois et les règlements régissant les armes à feu au Canada s'il y a lieu, afin de garantir la mise en place d'un régime des armes à feu qui gardera les Canadiens en sécurité.

