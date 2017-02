Le gouverneur général du Canada visitera le Royaume de Suède







OTTAWA, le 10 févr. 2017 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que Leurs Excellences le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada, et Mme Sharon Johnston effectueront une visite d'État au Royaume de Suède, qui comprendra des arrêts à Stockholm, Malmö, Lund et Göteborg, du 19 au 23 février 2017.

Leurs Majestés le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia seront les hôtes de Leurs Excellences au cours de la visite, dont le thème sera le développement de sociétés novatrices et durables qui profitent à tous.

« Le Canada et la Suède ont beaucoup en commun en tant que pays nordiques qui tiennent fermement aux droits de la personne, à l'environnement, au libre-échange ainsi qu'au bien-être et à la prospérité de leurs citoyens. La visite du gouverneur général du Canada aidera à resserrer encore davantage nos liens sociaux et commerciaux et à réaffirmer notre profonde amitié. »

- Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Ce sera la deuxième fois qu'un gouverneur général canadien effectuera une visite au Royaume de Suède.

Le Canada et la Suède collaborent au sein du Conseil de l'Arctique en ce qui concerne les questions liées au Nord, notamment le développement durable et la protection environnementale.

La Suède est l'un des principaux pays prioritaires pour le Canada en ce qui concerne les investissements puisqu'on y trouve un certain nombre de grandes entreprises multinationales à la fine pointe de la technologie ainsi que de petites et moyennes entreprises dynamiques et novatrices.

