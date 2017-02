Conclusion d'une entente nationale entre l'Alliance pancanadienne pharmaceutique et Bristol-Myers Squibb relativement au traitement immuno-oncologique OPDIVO(MD) (nivolumab)







Les décisions quant au remboursement public reposent désormais entre les mains des autorités provinciales et territoriales

MONTRÉAL, le 10 févr. 2017 /CNW/ - La société Bristol-Myers Squibb Canada a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente avec l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) au sujet du traitement immuno-oncologique OPDIVOMD, ce qui rapprochera les patients atteints d'un cancer avancé et difficile à traiter du moment où ils auront accès à une nouvelle option thérapeutique. Décisive pour les patients canadiens aux prises avec un mélanome métastatiquei, un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) localement avancé ou métastatique déjà traitéii ou un adénocarcinome rénal au stade avancé ou métastatique déjà traitéiii, cette entente fait suite à une recommandation positive de la part du Programme pancanadien d'évaluation des anticancéreux (PPEA), un organisme public d'évaluation des technologies de la santé qui établit la valeur de nouveaux médicaments à des fins de remboursement par les régimes publics.

L'entente nationale conclue avec l'APP, qui concorde avec la recommandation du PPEA pour les trois tumeurs, contribuera à uniformiser l'accès des patients partout au pays. À compter d'aujourd'hui, BMS Canada collaborera avec chacune des compétences provinciales et territoriales afin de mettre en oeuvre cette entente dans les différents systèmes de financement public afin qu'OPDIVOMD devienne accessible aux patients qui y sont admissibles. Il s'agit d'une étape importante dans l'accès des patients à ce traitement novateur.

«Le cancer représente la principale cause de mortalité chez les Canadiens. Ainsi, l'offre de nouveaux médicaments aux patients canadiens constitue un volet essentiel dans le processus visant à élever les normes en matière de traitement du cancer et à augmenter les taux de survie à des niveaux comparables à ceux observés dans d'autres pays, explique le Dr Joël Claveau, un dermatologue à la Clinique du mélanome et des cancers cutanés de l'Hôtel-Dieu du CHU de Québec. En plus d'être efficaces sur le plan clinique, les traitements immuno-oncologiques moins toxiques, comme le nivolumab, peuvent aider à réduire la demande de services hospitaliers tout en permettant aux patients de mieux profiter de la vie et de continuer à être des membres productifs de leur collectivité.»

Les demandes d'approbation concernant OPDIVOMD dans le traitement du mélanome métastatique, du CPNPC et de l'adénocarcinome rénal ont fait l'objet d'un examen prioritaire par Santé Canada, à la lumière de preuves substantielles appuyant l'efficacité clinique du médicament et établissant un profil bienfaits-risques supérieur par rapport aux traitements existants. En outre, les études de phase III portant sur les trois types de tumeurs ont été interrompues avant terme par un comité indépendant de surveillance des données, les évaluations ayant démontré une survie globale supérieure chez les patients recevant OPDIVOMD comparativement aux patients recevant le traitement standardiv,v,vi.

« Chez Bristol-Myers Squibb, nous sommes fiers de contribuer à une innovation susceptible de changer les attentes en matière de survie de patients atteints de divers types de tumeurs, ajoute la Dre Nawal Peacock, présidente et directrice générale de Bristol-Myers Squibb Canada. À compter d'aujourd'hui, nous travaillerons en collaboration avec les autorités provinciales et territoriales afin d'assurer rapidement le remboursement d'OPDIVOMD par les régimes publics, pour le bien des patients qui pourraient tirer avantage du traitement. » Dans le but d'aider les personnes atteintes d'un cancer avancé à bénéficier des avantages d'OPDIVOMD, Bristol-Myers Squibb Canada a fourni le traitement gratuitement à plus de 3 000 patients canadiens dans le cadre de différents programmes d'accès.

Au sujet de l'APP

L'APP mène des négociations communes provinciales-territoriales pour les médicaments novateurs au Canada afin que les programmes publics d'assurance-médicaments et les patients en obtiennent plus pour leur argent. Tous les médicaments novateurs présentés aux fins de remboursement dans le cadre du Programme commun d'évaluation des médicaments (PCEM) ou du Programme pancanadien d'évaluation des anticancéreux (PPEA) sont examinés par l'APP afin de voir s'ils pourront faire l'objet d'éventuelles négociationsvii.

Au sujet d'OPDIVOMD

OPDIVOMD, un inhibiteur du point de contrôle immunitaire PD-1 (mort cellulaire programmée 1), est conçu pour exploiter le système immunitaire de l'organisme de façon unique pour rétablir la réponse immunitaire antitumorale. Puisqu'il met à profit le système immunitaire pour combattre le cancer, OPDIVOMD est devenu une option thérapeutique importante contre divers cancers.

Le programme mondial de développement d'OPDIVOMD, une initiative d'avant-garde reposant sur l'expertise scientifique de Bristol-Myers Squibb dans le domaine de l'immuno-oncologie, comprend un vaste ensemble d'essais cliniques de toutes les phases, y compris de phase III, qui portent sur divers types de tumeurs. À ce jour, plus de 25 000 patients ont pris part à ce programme. Les essais menés sur OPDIVOMD ont contribué à mieux comprendre le rôle potentiel des biomarqueurs dans les soins offerts aux patients et, en particulier, la façon dont ceux-ci pourraient bénéficier d'OPDIVOMD tout au long du continuum de l'expression de la protéine PD-L1.

En juillet 2014, OPDIVOMD est devenu le premier inhibiteur du point de contrôle immunitaire PD-1 au monde à recevoir l'approbation des autorités de réglementation. OPDIVOMD est actuellement approuvé dans plus de 60 pays, y compris le Canada, les États-Unis, les pays de l'Union européenne et le Japon. En octobre 2015, le schéma OPDIVOMD et YERVOYMD a été la première association d'agents immuno-oncologiques à recevoir une autorisation des autorités de réglementation pour le traitement du mélanome métastatique. Ce traitement est actuellement approuvé dans plus de 50 pays, y compris les États-Unis et les pays de l'Union européenne.

Bristol-Myers Squibb : à l'avant-garde de la science et de l'innovation en immuno-oncologie

Chez Bristol-Myers Squibb, les patients sont au coeur de tout ce que nous faisons. Notre vision de l'avenir en ce qui concerne le traitement du cancer est axée sur la recherche et la mise au point d'agents immuno-oncologiques révolutionnaires qui élèveront les attentes en matière de survie des patients atteints d'un cancer difficile à traiter tout en améliorant leur quotidien.

Nous sommes un chef de file pour ce qui est de la compréhension scientifique de l'immuno-oncologie grâce à notre gamme complète de produits expérimentaux et approuvés, y compris la toute première association de deux agents immuno-oncologiques pour le traitement du mélanome métastatique, ainsi qu'à notre programme de développement clinique distinctif qui porte sur de vastes populations de patients, plus de 20 types de cancer et 11 molécules au stade clinique de développement ciblant différentes voies du système immunitaire. Notre grande expertise et nos méthodologies d'essais cliniques novatrices nous placent dans une position de choix pour faire avancer la science des traitements d'association contre de multiples tumeurs et éventuellement offrir la prochaine génération d'associations immuno-oncologiques, et ce, le plus rapidement possible. Nous demeurons également les pionniers de la recherche sur les biomarqueurs immunitaires, ce qui nous permettra de mieux comprendre leur rôle et de cibler les patients qui bénéficieraient le plus des traitements immuno-oncologiques.

Nous comprenons que, pour concrétiser la promesse des traitements immuno-oncologiques pour les nombreux patients qui pourraient en profiter, il nous faut non seulement faire preuve d'innovation, mais aussi collaborer étroitement avec les plus grands experts du milieu. Nous travaillons en partenariat avec les universités, les gouvernements, les groupes de défense des intérêts des patients et les entreprises biotechnologiques dans le but d'atteindre notre objectif commun, soit d'offrir de nouvelles options thérapeutiques qui feront évoluer les normes de pratique clinique.

À propos de Bristol-Myers Squibb Canada

Bristol-Myers Squibb Canada est une filiale indirecte appartenant en propriété exclusive à Bristol-Myers Squibb Company, une société biopharmaceutique d'envergure mondiale dont la mission est de découvrir, de mettre au point et de fournir des médicaments novateurs ayant pour but d'aider les patients à combattre des maladies graves. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les activités de Bristol-Myers Squibb à l'échelle mondiale, visitez le site www.bms.com. Depuis plus de 80 ans, Bristol-Myers Squibb Canada offre des médicaments novateurs pour le traitement des patients canadiens atteints d'une maladie grave dans les domaines de la santé cardiovasculaire, de l'oncologie, de la neuroscience, de l'immunoscience et de la virologie. Bristol-Myers Squibb Canada compte plus de 300 employés à l'échelle du pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.bmscanada.ca.

