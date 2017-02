/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles/

QUÉBEC, le 9 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué aux Affaires maritimes et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, M. Jean D'Amour, invite les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il fera...

HAMILTON, Bermudes, February 9, 2017 /PRNewswire/ -- Le 7 février 2017, OIL a annoncé à ses actionnaires qu'à compter du 1er janvier 2018, la société ne proposerait plus l'assurance Designated Named Windstorm (DNW) couvrant le risque de tempête de...