Avis aux médias - Annonce de WestJet à Montréal

CALGARY, le 10 févr. 2017 /CNW/ - WestJet, le transporteur aérien le plus digne de confiance au Canada, s'engage à servir ses invités de l'est du Canada plus que jamais auparavant. Le lundi 13 février, la ligne aérienne, ainsi que l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, présenteront le début d'un nouveau chapitre à Montréal. Nous espérons vous voir à bord pour le dévoilement de cette nouvelle aventure.

Quand: Le lundi 13 février 2017

Où: InterContinental Montréal, 360, rue Saint-Antoine Ouest

Qui: Bob Cummings, vice-président directeur, activités commerciales de WestJet

L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports

Programme:

9 h 30 - Inscription des invités

10 h - Début du programme officiel

Entrevues avec les médias ensuite

WestJet

Nous sommes fiers d'être le transporteur aérien le plus digne de confiance au Canada, qui s'appuie sur une culture primée axée sur le service à la clientèle et qui est reconnu comme l'un des meilleurs employeurs à l'échelle nationale. Avec notre compagnie aérienne régionale, WestJet Encore, nous exploitons des vols réguliers dans un réseau de plus de 100 villes en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Europe. Au moyen de partenariats avec des transporteurs qui représentent chaque région majeure du monde, nous rendons plus de 150 destinations dans plus de 20 pays accessibles à nos invités. Misant sur le vaste réseau, l'horaire convivial et l'expérience-invité de renom de WestJet, Vacances WestJet offre des expériences de voyage abordables et flexibles, avec des possibilités d'hébergement variées pour chaque invité. Les membres de notre programme Récompenses WestJet accumulent des dollars WestJet sur les vols et les forfaits vacances WestJet, entre autres. Nos membres peuvent utiliser les dollars WestJet pour l'achat de vols ou de forfaits Vacances WestJet en tout temps, pour toute destination WestJet sans aucune période d'interdiction - même pour les soldes de places. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Le transporteur aérien préféré au Canada en 2016 (Gustavson School of Business à l'Université de Victoria)

Entreprise la plus respectée au Canada en 2016 pour sa responsabilité sociale d'entreprise (Reputation Institute)

2016/2015/2014/2013/2012 - Classée au troisième rang des meilleures marques canadiennes (magazine Canadian Business)

2016/2015/2014/2013 - Carte WestJet World Elite MasterCard RBC classée no 1 au Canada (magazine MoneySense)

2015/2011/2010/2008/2007/2006/2005 - Parmi les cultures d'entreprise les plus admirées au Canada (Waterstone Human Capital)

2015 - Meilleur employeur du Canada (Aon Hewitt)

