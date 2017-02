/R E P R I S E -- Invitation aux médias - En route vers le Sommet sur l'alimentation - Deuxième rencontre préparatoire : Développement du potentiel de l'industrie alimentaire sur les marchés d'ici et d'ailleurs/







QUÉBEC, le 8 févr. 2017 /CNW Telbec/ - C'est ce vendredi, 10 février, que se tiendra la deuxième des trois rencontres préparatoires en vue du Sommet sur l'alimentation. Ayant comme titre « Le développement du potentiel de l'industrie alimentaire québécoise sur les marchés d'ici et d'ailleurs », ce rendez-vous, qui réunira les différents acteurs du secteur bioalimentaire, constitue la deuxième étape d'une démarche destinée à doter le Québec d'une politique bioalimentaire.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. Laurent Lessard, vous invite à assister aux échanges et aux discussions en table ronde. Il sera pour l'occasion accompagné des conférenciers d'honneur, M. Alain Chalifoux et Mme Mélanie Chalifoux, de la Laiterie Chalifoux de Sorel-Tracy.

À retenir :



Date : Le vendredi 10 février 2017



Déroulement : 8 h : Accueil

8 h 30 à 10 h : Présentation des résultats du sondage Présentation des conférenciers d'honneur

10 h 15 : Panel d'experts

11 h 45 : Dîner

13 h : Ateliers (prise d'images seulement)

15 h : Table ronde avec les représentants des transformateurs, distributeurs, restaurateurs et consommateurs.





Lieu : Centrexpo Cogeco Drummondville 550, rue Saint-Amant Rez-de-chaussée, salle A1

Pour des raisons logistiques, veuillez confirmer votre présence 24 heures avant l'événement, soit le 9 février 2017, en communiquant avec Mme Marie-Claude Masson, par téléphone au 418 380-2100, poste 3442, ou par courriel à l'adresse marie-claude.masson@mapaq.gouv.qc.ca.

Pour ceux et celles qui ne pourraient être présents, cet événement sera webdiffusé le jour même en mode différé à l'adresse : https://sommetalimqc.gouv.qc.ca/videos.

Pour connaître tous les détails de la démarche et laisser votre empreinte, consultez le site internet www.mapaq.gouv.qc.ca/sommetalimqc ou suivez la rencontre sur Twitter : www.twitter.com/mapaquebec, à l'aide du mot-clic #SommetAlimQc.

