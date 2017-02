/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Investissement important au Cégep de Lanaudière/







QUÉBEC, le 9 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le député fédéral de Thérèse-De Blainville, M. Ramez Ayoub, et la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Hélène David, invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle ils annonceront un important investissement au Cégep de Lanaudière.

La vice-première ministre, ministre responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional, ministre responsable de la Condition féminine et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Lise Thériault, sera également présente à cette occasion.

DATE : Le vendredi 10 février 2017



HEURE : 9 h 30



LIEU : Cégep régional de Lanaudière à Joliette

Salle Calimarose

20 rue Saint-Charles-Borromée Sud

Joliette, Québec

J6E 4T1

