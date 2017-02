Personetics remporte le prix Best of Show au Paris Fintech Forum







PARIS, February 10, 2017 /PRNewswire/ --

Personetics, principal fournisseur d'applications cognitives pour le secteur des services financiers, est l'un des gagnants du prix « Best of Show » décerné à l'occasion du Paris Fintech Forum. Personetics est arrivée en tête de la catégorie « Services aux institutions financières », qui comprenait des sociétés permettant le déploiement de toutes nouvelles capacités d'engagement client dans le domaine des services financiers.

Un jury international, composé de leaders du secteur financier, a sélectionné les entreprises les plus remarquables parmi plus de 130 organisations de la FinTech représentées au salon.

Ce prix récompense la proposition de valeur unique de Personetics et sa capacité à fournir des applications cognitives de services financiers qui transforment la manière dont les institutions financières interagissent avec leurs clients et répondent à leurs besoins. Ce dernier prix vient alonger la liste des récompenses reçues par Personetics, dont : Cool Vendor (décerné par Gartner), Top Ten FinTech Company (KPMG), et Top Ten Company to Watch (American Banker).

« C'est un honneur de recevoir ce prix et d'être reconnu par la communauté FinTech », a déclaré David Sosna, co-fondateur et PDG de Personetics. « Les institutions financières reconnaissent aujourd'hui que de nouvelles capacités cognitives sont nécessaires pour répondre aux attentes des clients et demeurer pertinent pour les consommateurs à l'ère du numérique. Nos applications cognitives prêtes à être déployées permettent aux institutions financières de comprendre et d'anticiper le comportement et les besoins de chaque client, de communiquer avec les clients d'une manière naturelle et personnalisée qui les aide à gérer leurs finances, et de tirer continuellement des enseignements de chaque interaction. »

À propos de Personetics

Adoptées en toute confiance par des millions de clients, les applications cognitives de services financiers de Personetics fournissent des conseils personnalisés, un système en libre service dans un langage naturel et des programmes autonomes automatisés qui aident les clients à atteindre leurs objectifs financiers.

Alliant intelligence financière intégrée et maîtrise langagière naturelle à des capacités cognitives avancées, le système de Personetics est capable d'entretenir des conversations naturelles et des interactions riches en connaissances, d'exécuter des tâches pour le compte du client ainsi que de s'adapter et de s'améliorer en permanence en fonction des comportements antérieurs. Prêtes à être déployées au sein des canaux numériques existants et à travers les plateformes de messagerie populaires, les applications cognitives de services financiers de Personetics permettent aux institutions financières de s'imposer en tant que leader en offrant une expérience client très stimulante, en réduisant le coût du service et en augmentant la part du portefeuille avec de nouveaux produits et services.

Pour en savoir plus, consultez http://personetics.com ou contactez Personetics France en envoyant en e-mail à l'adresse suivante : sales-fr@personetics.com.

