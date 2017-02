La zone de développement industriel de Chengdu (Zone de haute technologie de Chengdu) investit 730 millions de dollars EU afin d'attirer des talents mondiaux







CHENGDU, Chine, 10 février 2017 /PRNewswire/-- Le 5 février, la Zone de haute technologie de Chengdu dans l'ouest de la Chine a publié son plan de développement économique : d'ici 2020, la Zone de haute technologie de Chengdu aura investi un total cumulé de 5 milliards de RMB (environ 730 milliards de dollars EU) dans ses efforts pour attirer des talents du monde entier, tandis que 10 milliards de RMB supplémentaires viendront prochainement s'y ajouter pour augmenter la compétitivité de son système d'innovation scientifique et technologique.

La Zone de haute technologie de Chengdu est considérée comme l'un des nouveaux pôles de l'industrie de pointe en Chine le plus « style Silicon Valley ». La fin de l'année dernière a vu la fondation officielle de l'Institut J. Michael Bishop de recherches sur le cancer, nommé en l'honneur de J. Michael Bishop, lauréat du prix Nobel en physiologie ou médecine. En tant que telle, la Zone de haute technologie de Chengdu a assurément attiré un total de quatre titulaires du prix Nobel pour y mettre sur pied des instituts de recherche.

Quatrième base de talents étrangers expatriés en Chine, la Zone de haute technologie de Chengdu a établi en 2016 un fonds d'investissement destiné à l'innovation et à l'esprit d'entreprise de talents expatriés relocalisés outre-mer afin d'explorer la mise en oeuvre d'un modèle audacieux offshore de type « engagement sur place, maturation à l'étranger, fonctionnement dans le monde entier ». En outre, vers la fin de 2016, la Zone de haute technologie de Chengdu avait rassemblé 102 membres du « plan des mille talents » à l'échelon national et 286 autres membres de ce plan dans la province du Sichuan. Elle a également attiré au total 269 000 sommités nationales et étrangères de haut niveau et dont diverses industries avaient un besoin urgent.

Il est prévu que ces fonds de 5 milliards de RMB consacrés aux talents créés par la Zone de haute technologie de Chengdu soient utilisés sur une période de cinq années afin d'attirer depuis partout dans le monde 10 000 visionnaires de haut calibre dans l'innovation et l'esprit d'entreprise.

