Intouch Solutions et Healthware International créent une coentreprise mondiale

L'alliance exploite les atouts deux ténors indépendants dans les sciences de la vie

KANSAS CITY, Kansas, 10 février 2017 /PRNewswire/ -- Intouch Solutions, une des plus grandes agences de marketing intégré aux Etats-Unis, et Healthware International, une agence mondiale de communications et d'innovation de tout premier plan, ont signé un accord définitif visant le partage du contrôle d'une nouvelle coentreprise, qui répondra aux besoins des clients dans les sciences de la vie à travers le monde. Le savoir-faire collectif des deux entreprises crée une offre unique, indépendante et pleinement intégrée proposant aux clients des sciences de la vie des services élargis et une véritable portée mondiale.

Les deux agences comptent actuellement huit bureaux et 800 employés à travers le monde, et offrent à elles deux toute une série de services, comme :

Une stratégie créative de marketing de marque et multicanaux

Des services d'innovation

Marketing et technologie d'entreprise

Transformation numérique et développement de solutions d'entreprises

Les clients ont pleinement accès aux ressources complètes des deux sociétés mères.

« On se réjouira qui n'y ait pas de 'réseau habituel' », explique le PDG d'Intouch Solutions, Faruk Capan. « Nous avons créé cette coentreprise pour offrir une solution flexible et saine pour remplacer les désuets réseaux mondiaux d'agences », ajoute-t-il. « L'alliance aide les clients à unir comme il faut les stratégies de communications aux Etats-Unis et dans le monde, à savoir des stratégies innovantes, fondées sur les données, et à proposer une expérience de tout premier à ses clients ».

« Healthware et Intouch partage le même héritage numérique et la même vision pour l'avenir », explique Roberto Ascione, PDG de Healthware International. « Cette alliance rapproche deux sociétés qui ont la même culture, dont la géographie est complémentaire et, surtout, qui repoussent depuis toujours les limites des communications et de la transformation numérique dans les sciences de la vie ».

L'entreprise portera légalement le nom Intouch Solutions Internationaltm et sera gérée par Ariel Salmang, directeur général des opérations d'Intouch Solutions à Londres. Les modalités de l'accord n'ont pas été communiquées.

A propos d'Intouch Solutions

Fondée en 1999, Intouch Solutions Inc. est une agence privée de marketing avec des bureaux à Kansas City, Chicago, New York et Londres. Intouch emploie plus de 650 personnes et a été sacrée « Agency of the Year » à cinq reprises. Spécialisée dans les solutions destinées aux secteurs des sciences de la vie, Intouch redéfinit le marketing pour ces secteurs. Contactez Intouch en adressant un courriel à getintouch@intouchsol.com ou rendez-vous sur www.intouchsol.com.

A propos de Healthware International

Healthware est une agence de conseil de prochaine génération en soins de santé, qui allie savamment des services marketing et créative exclusifs à des capacités d'innovation et de technologie pour offrir de la valeur aux acteurs existants et émergents dans les soins de santé. Fondée il y a vingt ans en Italie, Healthware est aujourd'hui une entreprise mondiale indépendante qui figure systématiquement parmi les meilleures agences de soins de santé dans le monde, avec des bureaux à Londres, Milan, New York, Rome et Salerne. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.healthwareinternational.com or adressez un courriel à info@healthwareinternational.com.

