Colloque du Comité permanent sur la sécurité des bateaux de pêche au Québec - Le ministre Jean D'Amour réaffirme que la sécurité dans l'industrie de la pêche est une priorité

RIMOUSKI, QC, le 9 févr. 2017 /CNW Telbec/ - « La sécurité doit rester une priorité dans le milieu des pêches, à bord des bateaux, mais aussi lorsque ces derniers sont revenus à quai. Cette volonté est d'ailleurs inscrite clairement dans la Stratégie maritime du Québec. À cet égard, je salue l'action du Comité permanent sur la sécurité des bateaux de pêche du Québec qui multiplie les interventions afin d'améliorer les pratiques », a déclaré le ministre D'Amour en marge de son intervention au colloque annuel de l'organisme. « Pour les pêcheurs, la question de la sécurité est d'autant plus importante dans un contexte où la constitution d'une relève représente l'un des défis que doit relever l'industrie. Il m'apparaît évident que l'instauration d'une culture de la sécurité joue un rôle majeur dans la valorisation de la profession et constitue un élément attractif pour la relève », a-t-il poursuivi.

M. D'Amour a profité de sa présence au colloque pour mettre en lumière les différentes initiatives gouvernementales visant à favoriser le développement des pêches et de l'aquaculture commerciales et à assurer la sécurité du transport sur nos principales voies maritimes. Il a notamment abordé la question de la gestion des risques liés au transport maritime, « un aspect incontournable à l'heure où l'on prévoit un accroissement du trafic sur le fleuve et dans le golfe », a précisé le ministre.

Le ministre a conclu sa présentation en soulignant les résultats très positifs obtenus depuis le début de la mise en oeuvre de la Stratégie maritime, en juillet 2015. Il a notamment souligné que 118 projets et initiatives ont déjà été confirmés, ce qui représente des investissements totaux de plus de 1,22 G$. La part du Gouvernement du Québec dans cet investissement est de 287,4 M$, soit 23,5 % des sommes versées. Ces projets et initiatives représentent des milliers d'emplois soutenus dans l'ensemble du Québec.

À propos de la Stratégie maritime

La Stratégie maritime constitue, tout comme le Plan Nord, une initiative économique majeure pour le Québec. Elle vise une utilisation optimale et responsable du potentiel maritime québécois. La stratégie comporte différentes mesures destinées à mettre en valeur le transport maritime, le tourisme et les ressources du territoire maritime. D'ici 2030, la Stratégie maritime engendrera des investissements de plusieurs milliards de dollars et entraînera la création de 30 000 emplois directs, dans toutes les régions du Québec. Son plan d'action prévoit des investissements publics et privés de l'ordre de 2,9 G$ pour les cinq premières années.

Pour en savoir plus au sujet de la Stratégie maritime, ou pour la consulter, visitez le site www.stratégiemaritime.gouv.qc.ca.

