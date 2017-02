Groupe Canaccord Genuity Inc. annonce ses résultats du troisième trimestre de l'exercice 2017







Compte non tenu des éléments importants, résultat par action ordinaire de 0,03 $1 au troisième trimestre

(Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.)

TORONTO, le 9 févr. 2017 /CNW/ - Au cours du troisième trimestre de l'exercice 2017 clos le 31 décembre 2016, Groupe Canaccord Genuity Inc. (« Canaccord Genuity » ou la « Société »; TSX : CF) a généré des produits des activités ordinaires de 208,1 millions $. Compte non tenu des éléments importants1, la Société a comptabilisé un résultat net de 6,3 millions $, ou un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires2 de 2,9 millions $ (0,03 $ par action ordinaire). Compte tenu de tous les éléments de la charge, selon les IFRS, la Société a comptabilisé un résultat net de 4,5 millions $, ou un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires2 de 1,2 million $ (0,01 $ par action ordinaire).

Les résultats du trimestre comprennent certaines charges non récurrentes d'un montant total de 6,0 millions $ liées aux coûts associés à la rationalisation des locaux de bureaux à Toronto, aux coûts associés à la transition des nouveaux conseillers en placement vers la plateforme de gestion de patrimoine de la Société et aux charges associées à certaines attributions à base d'actions et à certains versements relatifs à la rémunération contractuelle dont les droits sont acquis plus rapidement. Ces coûts ont été comptabilisés à titre de frais d'administration pour Gestion de patrimoine Canaccord Genuity (Amérique du Nord) (0,7 million $) et de frais liés aux locaux, au matériel et à la rémunération au rendement dans le secteur Non sectoriel et autres (5,3 millions $). Ces coûts n'ont pas été exclus aux fins du calcul du résultat net ajusté (désigné comme le résultat net compte non tenu des éléments importants1).

« Même si l'on ne connaît pas encore l'incidence à long terme qu'auront les récents événements survenus aux États-Unis et au Royaume-Uni, le fait que de plus en plus d'investisseurs investissent du capital dans les secteurs de croissance de l'économie mondiale est encourageant et offre des perspectives positives à court terme pour nos activités, a dit Dan Daviau, président et chef de la direction de Groupe Canaccord Genuity Inc. Tandis que le niveau d'activité s'est amélioré, nous sommes restés fortement déterminés à réduire l'ensemble des charges de façon à améliorer la rentabilité de nos activités. En outre, nous avons réalisé des progrès considérables dans le cadre de notre stratégie mondiale de gestion de patrimoine, qui contribuera également à assurer la stabilité des résultats à long terme. »

Troisième trimestre de l'exercice 2017 par rapport au troisième trimestre de l'exercice 2016

Produits des activités ordinaires de 208,1 millions $, en hausse de 14,4 %, ou 26,3 millions $, par rapport à 181,8 millions $

Compte non tenu des éléments importants, charges de 200,3 millions $, en baisse de 1,9 %, ou 4,0 millions $, comparativement à 204,2 millions $ 1

Charges de 202,4 millions $, en baisse de 62,0 %, ou 330,1 millions $, en regard de 532,5 millions $ 3

Compte non tenu des éléments importants, résultat par action ordinaire après dilution de 0,03 $, par rapport à une perte par action ordinaire de 0,25 $ 1

Compte non tenu des éléments importants, résultat net de 6,3 millions $, comparativement à une perte nette de 19,1 millions $ 1

Résultat net de 4,5 millions $, comparativement à une perte nette de 346,4 millions $ 3

Résultat par action ordinaire après dilution de 0,01 $, par rapport à une perte par action ordinaire de 3,91 $3

Troisième trimestre de l'exercice 2017 par rapport au deuxième trimestre de l'exercice 2017

Produits des activités ordinaires de 208,1 millions $, en hausse de 7,5 %, ou 14,5 millions $, par rapport à 193,6 millions $

Compte non tenu des éléments importants, charges de 200,3 millions $, en hausse de 5,0 %, ou 9,6 millions $, comparativement à 190,7 millions $ 1

Charges de 202,4 millions $, en hausse de 5,0 %, ou 9,6 millions $, en regard de 192,8 millions $

Compte non tenu des éléments importants, résultat par action ordinaire après dilution de 0,03 $, par rapport à une perte par action ordinaire de 0,03 $ 1

Compte non tenu des éléments importants, résultat net de 6,3 millions $, comparativement à un résultat net de 2,0 millions $ 1

Résultat net de 4,5 millions $, comparativement à un résultat net de 0,2 million $

Résultat par action ordinaire après dilution de 0,01 $, par rapport à une perte par action ordinaire de 0,05 $

Cumul de l'exercice 2017 par rapport à la période correspondante de 2016

(Période de neuf mois close le 31 décembre 2016 par rapport à la période de neuf mois close le 31 décembre 2015)

Compte non tenu des éléments importants, produits des activités ordinaires de 606,7 millions $, en hausse de 3,4 %, ou 19,8 millions $, comparativement à 586,9 millions $ 1

Compte non tenu des éléments importants, charges de 584,9 millions $, en baisse de 0,8 %, ou 4,7 millions $, comparativement à 589,6 millions $ 1

Produits des activités ordinaires de 607,9 millions $, en hausse de 3,6 %, ou 21,0 millions $, par rapport à 586,9 millions $

Charges de 591,4 millions $, en baisse de 332,2 millions $, ou 36,0 %, en regard de 923,6 millions $ 3

Compte non tenu des éléments importants, résultat par action ordinaire après dilution de 0,05 $, par rapport à une perte par action ordinaire de 0,15 $ 1

Compte non tenu des éléments importants, résultat net de 16,5 millions $, comparativement à une perte nette de 3,9 millions $ 1

Résultat net de 12,2 millions $, comparativement à une perte nette de 335,9 millions $ 3

Résultat par action ordinaire après dilution de 0,01 $, par rapport à une perte par action ordinaire de 3,78 $3

Situation financière à la fin du troisième trimestre de 2017 comparativement au quatrième trimestre de 2016

Solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie de 470,2 millions $, en hausse de 41,9 millions $ par rapport à 428,3 millions $

Fonds de roulement de 455,9 millions $, en hausse de 74,6 millions $ par rapport à 381,3 millions $

Total des capitaux propres de 735,6 millions $, en baisse de 14,3 millions $ en regard de 749,9 millions $

Valeur comptable par action ordinaire après dilution de 4,85 $, en baisse de 0,14 $ par rapport à 4,99 $ 4

Le 9 février 2017, le conseil d'administration a examiné la politique de dividende de la Société à la lumière du contexte de marché et des activités commerciales et a approuvé le maintien de la suspension du dividende trimestriel versé sur les actions ordinaires. Cette suspension sera revue chaque trimestre et sera fonction du contexte commercial et de la rentabilité.

Le 9 février 2017, le conseil d'administration a approuvé un dividende en espèces de 0,24281 $ par action privilégiée de série A payable le 31 mars 2017 aux actionnaires inscrits le 17 mars 2017 ainsi qu'un dividende en espèces de 0,359375 $ par action privilégiée de série C payable le 31 mars 2017 aux actionnaires inscrits le 17 mars 2017.

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS

Siège social

Le 27 octobre 2016, la Société a conclu un placement privé de débentures subordonnées de premier rang non garanties convertibles d'un montant en capital total de 60 millions $. La Société a l'intention d'utiliser le produit net tiré de ce placement pour financer la croissance de ses activités de gestion de patrimoine au Canada , grâce au recrutement de conseillers en placement, et aux fins générales de l'entreprise. Les débentures portent intérêt au taux annuel de 6,50 %, payable semestriellement le dernier jour de juin et de décembre de chaque année à compter du 31 décembre 2016. Les débentures peuvent être converties, au gré du porteur, en actions ordinaires de la Société au prix de conversion de 6,50 $ par action. Les débentures viendront à échéance le 31 décembre 2021 et pourront être rachetées par la Société dans certaines circonstances au plus tôt le 31 décembre 2019.

, grâce au recrutement de conseillers en placement, et aux fins générales de l'entreprise. Les débentures portent intérêt au taux annuel de 6,50 %, payable semestriellement le dernier jour de juin et de décembre de chaque année à compter du 31 décembre 2016. Les débentures peuvent être converties, au gré du porteur, en actions ordinaires de la Société au prix de conversion de 6,50 $ par action. Les débentures viendront à échéance le 31 décembre pourront être rachetées par la Société dans certaines circonstances au plus tôt le 31 décembre 2019. Le 11 août 2016, Groupe Canaccord Genuity Inc. a annoncé le dépôt d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (OPRCNA) qui lui permet de racheter, du 15 août 2016 au 14 août 2017, jusqu'à concurrence de 5 587 378 des actions ordinaires de la Société conformément aux exigences de la Bourse de Toronto , par l'intermédiaire de la Bourse de Toronto et de systèmes de négociation parallèles. Grâce à cette démarche, la Société peut racheter de ses actions ordinaires à des fins d'annulation. Le nombre maximal d'actions pouvant être rachetées représentait 5,0 % des actions ordinaires en circulation de la Société lors du dépôt de l'OPRCNA. Un total de 99 800 actions a été racheté et annulé aux termes de l'OPRCNA au cours de la période de neuf mois close le 31 décembre 2016.

Marchés des capitaux5

Canaccord Genuity a participé à 84 transactions de financement de sociétés à l'échelle internationale, qui lui ont permis de recueillir un produit total de 10,8 milliards $ CA 5 au cours du T3/17.

au cours du T3/17. Canaccord Genuity a été chef de file ou co-chef de file pour 24 transactions à l'échelle internationale, qui lui ont permis de mobiliser un produit total de 762 millions $ CA 5 au cours du T3/17.

au cours du T3/17. Au cours du T3/17, les transactions de financement de sociétés importantes pour Canaccord Genuity ont compris les suivantes : Une transaction de 24,9 millions $ AU pour Doray Minerals Ltd. à la Bourse d'Australie Une transaction de bloc de 329,0 millions £ pour Playtech PLC à la Bourse de Londres Une transaction de bloc de 186,0 millions $ CA pour un porteur de Great Canadian Gaming Corporation à la Bourse de Toronto Une transaction de 30,0 millions $ US pour GenMark Diagnostics, Inc. au NASDAQ Une transaction de 62,6 millions $ AU pour Cooper Energy Ltd. à la Bourse d'Australie Une transaction de 38,0 millions £ pour Rathbone Brothers plc à la Bourse de Londres Un premier appel public à l'épargne de 75,0 millions $ US pour Obalon Therapeutics, Inc. au NASDAQ Une transaction de 66,5 millions $ CA pour InPlay Oil Corp. à la Bourse de Toronto Une transaction de 29,0 millions $ CA pour Pro Real Estate Investment Trust à la Bourse de croissance TSX Une transaction de 40,3 millions $ CA pour Alterra Power Corp. à la Bourse de Toronto Une transaction de 322,0 millions $ US pour Twilio Inc. à la Bourse de New York Un premier appel public à l'épargne de 123,0 millions $ US pour iRhythm Technologies, Inc. au NASDAQ Une transaction de 172,5 millions $ US pour Advanced Accelerator Applications S.A. au NASDAQ Un premier appel public à l'épargne de 134,6 millions $ US pour AquaVenture Holdings Limited à la Bourse de New York Un premier appel public à l'épargne de 400,0 millions $ CA pour Aritzia Inc. à la Bourse de Toronto Un premier appel public à l'épargne de 40,0 millions $ US pour Everspin Technologies, Inc. au NASDAQ Un premier appel public à l'épargne de 25,0 millions $ AU pour Dreamscape Networks Limited à la Bourse d'Australie Une transaction de 25,0 millions $ CA pour Aurora Cannabis Inc. à la Bourse de croissance TSX Une transaction de 20,0 millions $ CA pour iAnthus Capital Holdings Inc. à la Bourse des valeurs canadiennes Une transaction de 80,5 millions $ US pour Kratos Defense & Security Solutions, Inc. au NASDAQ Une transaction de 50,0 millions $ CA pour Supreme Pharmaceuticals Inc. à la Bourse des valeurs canadiennes Une transaction de 16,5 millions $ US pour Palatin Technologies sur la NYSE MKT Une transaction de 26,5 millions $ AU pour Dacian Gold Limited à la Bourse d'Australie Un premier appel public à l'épargne de 60,0 millions $ CA pour CanniMed Therapeutics Inc. à la Bourse de Toronto Un premier appel public à l'épargne de 126,5 millions $ US pour Xencor, Inc. au NASDAQ Un premier appel public à l'épargne de 35,7 millions $ US pour TiGenix au NASDAQ

Au Canada , Canaccord Genuity a participé à la mobilisation de 233,7 millions $ pour des émissions d'obligations gouvernementales et d'obligations de sociétés au cours du T3/17.

, Canaccord Genuity a participé à la mobilisation de 233,7 millions $ pour des émissions d'obligations gouvernementales et d'obligations de sociétés au cours du T3/17. Les honoraires de consultation comptabilisés au cours du T3/17 se sont établis à 17,1 millions $, en baisse de 21,8 millions $, ou 56,0 %, par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Au cours du T3/17, les transactions de fusions et acquisitions et de consultation importantes ont compris les suivantes : Conseiller de Kier Group plc dans le cadre de la vente de ses activités d'ingénierie d'infrastructure et de services-conseils environnementaux à WSP Global Inc. pour un montant de 75 millions £ Conseiller de Catapult Environmental Inc. dans le cadre de sa commandite en actions de sociétés à capital fermé par ARC Financial Corp. Conseiller de TransGlobe Energy Corporation dans le cadre de son acquisition d'actifs canadiens pour un montant de 80 millions $ CA Conseiller d'Only About Children dans le cadre de la cession d'une participation majoritaire à Bain Capital Private Equity Conseiller de PEMCO World Air Services, Inc. dans le cadre de sa vente à Airborne Maintenance and Engineering Services, Inc., une filiale d'Air Transport Services Group, Inc. Conseiller de InPlay Oil Corp. dans le cadre de l'acquisition inversée d'Anderson Energy Inc., inscrite à la Bourse de Toronto , de la clôture d'une acquisition d'actifs pour un montant de 47 millions $ CA et de la mobilisation de reçus de souscription pour un produit brut de 70,3 millions $ CA Conseiller de SynCardia Systems, Inc. dans le cadre de sa vente aux sociétés affiliées de Versa Capital Management, LLC en vertu de la section §363 du U.S. Bankruptcy Code Conseiller d'Abénex Capital dans le cadre de la cession de Vulcanic à Qualium Conseiller d'ECI Partners dans le cadre de l'acquisition d'Edenhouse Conseiller de Fläkt Woods dans le cadre de sa cession à Triton Partners



Gestion de patrimoine Canaccord Genuity (mondial)

À l'échelle mondiale, Gestion de patrimoine Canaccord Genuity a généré des produits des activités ordinaires de 68,5 millions $ au cours du T3/17.

patrimoine Canaccord Genuity a généré des produits des activités ordinaires de 68,5 millions $ au cours du T3/17. Les actifs sous administration au Canada et les actifs sous gestion au Royaume-Uni et en Europe et en Australie totalisaient 36,1 milliards $ à la fin du T3/174, en hausse de 5,0 % ou 1,7 milliard $ à la fin du trimestre précédent et en hausse de 5,1 % ou 1,7 milliard $ à la fin du T3/16.

Gestion de patrimoine Canaccord Genuity (Amérique du Nord)

Gestion de patrimoine Canaccord Genuity (Amérique du Nord) a généré des produits des activités ordinaires de 32,8 millions $ et, après les imputations intersectorielles et avant impôt, a comptabilisé une perte nette de 0,5 million $ au cours du T3/17. Comme il est mentionné ci-dessus, des coûts marginaux de 0,7 million $ associés à la transition des nouveaux conseillers en placement vers la plateforme de gestion de patrimoine de la Société ont été comptabilisés au cours du trimestre et se reflètent dans la perte nette du trimestre.

patrimoine Canaccord Genuity (Amérique du Nord) a généré des produits des activités ordinaires de 32,8 millions $ et, après les imputations intersectorielles et avant impôt, a comptabilisé une perte nette de 0,5 million $ au cours du T3/17. Comme il est mentionné ci-dessus, des coûts marginaux de 0,7 million $ associés à la transition des nouveaux conseillers en placement vers la plateforme de gestion de patrimoine de la Société ont été comptabilisés au cours du trimestre et se reflètent dans la perte nette du trimestre. Les actifs sous administration en Amérique du Nord totalisaient 12,0 milliards $ au 31 décembre 2016, en hausse de 15,8 % en regard de 10,3 milliards $ à la fin du trimestre précédent et en hausse de 32,5 % en regard de 9,0 milliards $ à la fin du T3/16 4 .

. Les actifs sous gestion en Amérique du Nord (discrétionnaires) totalisaient 2,5 milliards $ au 31 décembre 2016, en hausse de 107,3 % en regard de 1,2 milliard $ à la fin du trimestre précédent et en hausse de 100,2 % en regard de 1,3 milliard $ à la fin du T3/16 4 (inclus dans les actifs sous administration).

(inclus dans les actifs sous administration). Gestion de patrimoine Canaccord Genuity comptait 139 équipes de conseillers6 à la fin du T3/17, soit le même nombre qu'au 30 septembre 2016 et une de moins qu'au 31 décembre 2015.

Gestion de patrimoine Canaccord Genuity (Royaume-Uni et Europe)

Les activités de gestion de patrimoine au Royaume-Uni et en Europe ont généré des produits des activités ordinaires de 34,5 millions $ et, après les imputations intersectorielles et compte non tenu des éléments importants, ont affiché un résultat net de 8,1 millions $ avant impôt au cours du T3/17 1 .

ont généré des produits des activités ordinaires de 34,5 millions $ et, après les imputations intersectorielles et compte non tenu des éléments importants, ont affiché un résultat net de 8,1 millions $ avant impôt au cours du T3/17 . Les actifs sous gestion (discrétionnaires et non discrétionnaires) atteignaient 23,4 milliards $ (14,1 milliards £) au 31 décembre 2016, en hausse de 0,8 % en regard de 23,2 milliards $ (13,6 milliards £) à la fin du trimestre précédent et en baisse de 4,7 % par rapport à 24,5 milliards $ (11,9 milliards £) au 31 décembre 20154. En monnaie locale (livre sterling), les actifs sous gestion au 31 décembre 2016 ont augmenté de 3,3 % par rapport à ceux au 30 septembre 2016 et de 18,2 % par rapport à ceux du T3/16.

Mesures non conformes aux IFRS

Les mesures non conformes aux IFRS présentées comprennent les actifs sous administration, les actifs sous gestion, la valeur comptable par action ordinaire après dilution et des chiffres qui ne tiennent pas compte des éléments importants. Les éléments importants correspondent aux frais de restructuration, à l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre d'un regroupement d'entreprises, à la dépréciation du goodwill et d'autres actifs et aux éléments de la charge liée aux acquisitions, qui comprennent les frais comptabilisés dans le cadre de projets d'acquisition réalisés ou non, ainsi que les profits et pertes liés aux cessions d'activités, y compris la comptabilisation de profits de change réalisés à la cession d'établissements à l'étranger. La valeur comptable par action ordinaire après dilution correspond au total des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ajusté en fonction du produit supposé de l'exercice des options et des bons de souscription et de la conversion des débentures convertibles, divisé par le nombre d'actions ordinaires en circulation après dilution, y compris les montants estimés liés aux engagements à l'égard de l'émission d'actions, dont les options, bons de souscription et débentures convertibles, et, depuis le T1/14, est ajustée pour tenir compte des actions achetées dans le cadre de l'OPRCNA qui n'ont pas encore été annulées ainsi que du nombre estimatif de renonciations aux actions attribuées dont les droits n'ont pas été acquis aux termes des régimes de paiements fondés sur des actions.

La direction est d'avis que ces mesures non conformes aux IFRS permettront une meilleure évaluation du rendement d'exploitation des activités de la Société et favoriseront une comparaison significative des résultats de la période considérée avec ceux des périodes antérieures et futures. Les chiffres présentés compte non tenu des éléments importants fournissent des renseignements utiles en excluant certains éléments qui pourraient ne pas être représentatifs des résultats d'exploitation de base de la Société. Il existe une restriction à l'utilisation de ces chiffres présentés compte non tenu des éléments importants, puisque les incidences comptables de ces éléments selon les IFRS reflètent effectivement les résultats financiers sous-jacents des activités de la Société; ainsi, ces incidences doivent être prises en compte dans l'évaluation et l'analyse des résultats financiers de la Société. Par conséquent, la direction estime que les mesures du rendement financier de la Société conformes aux IFRS et celles non conformes aux IFRS doivent être prises en compte parallèlement.

Principales informations financières compte non tenu des éléments importants1

















Périodes de trois mois

closes les 31 décembre Variation

par rapport

au trimestre

correspon-

dant

de l'exercice

précédent Périodes de neuf mois

closes les 31 décembre Variation

par rapport

au cumul de

l'exercice

précédent (en milliers $ CA, sauf les montants par action et

les pourcentages) 2016 2015 2016 2015 Total des produits des activités ordinaires selon les













IFRS 208 108 $ 181 837 $ 14,4 % 607 890 $ 586 893 $ 3,6 % Total des charges selon les IFRS 202 397 $ 532 456 $ (62,0) % 591 411 $ 923 566 $ (36,0) % Produits des activités ordinaires











Éléments importants inclus dans Canaccord Genuity













Profits de change réalisés à la cession















des activités à Singapour -- -- -- 1 193 -- négl. Total des produits des activités ordinaires compte













non tenu des éléments importants 208 108 $ 181 837 $ 14,4 % 606 697 586 893 3,4 % Charges











Éléments importants comptabilisés par Canaccord













Genuity













Amortissement des immobilisations















incorporelles 829 1 333 (37,8) % 2 475 4 063 (39,1) %

Dépréciation du goodwill et d'autres actifs -- 321 037 (100,0) % -- 321 037 (100,0) %

Frais de restructuration -- 2 977 (100,0) % -- 2 977 (100,0) % Éléments importants comptabilisés par Gestion de













patrimoine Canaccord Genuity













Amortissement des immobilisations















incorporelles 1 274 1 560 (18,3) % 4 001 4 584 (12,7) % Éléments importants comptabilisés dans le secteur













Non sectoriel et autres













Frais de restructuration -- 1 300 (100,0) % -- 1 300 (100,0) % Total des éléments importants 2 103 328 207 (99,4) % 6 476 333 961 (98,1) % Total des charges compte non tenu des éléments













importants 200 294 204 249 (1,9) % 584 935 589 605 (0,8) % Résultat net avant impôt sur le résultat ? ajusté 7 814 $ (22 412) $ 134,9 % 21 762 $ (2 712) $ négl. Impôt sur le résultat (recouvrement) ? ajusté 1 505 (3 268) 146,1 % 5 306 1 170 négl. Résultat net ? ajusté 6 309 $ (19 144) $ 133,0 % 16 456 $ (3 882) $ négl. Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires,













ajusté 2 907 $ (22 228) 113,1 % 4 726 $ (13 508) 135,0 % Résultat par action ordinaire ? de base, ajusté 0,03 $ (0,25) $ 112,0 % 0,05 $ (0,15) $ 133,3 % Résultat par action ordinaire ? après dilution, ajusté 0,03 $ (0,25) $ 112,0 % 0,05 $ (0,15) $ 133,3 %

1) Les chiffres compte non tenu des éléments importants sont des mesures non conformes aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » à la page 6. négl. : négligeable

Chers actionnaires,

Les résultats de notre troisième trimestre témoignent de l'amélioration de la performance des marchés des capitaux mondiaux dans nos secteurs cibles. Même si les événements survenus au Royaume-Uni et aux États-Unis continuent d'évoluer et que l'incidence à long terme sur les secteurs de croissance de l'économie mondiale est encore méconnue, l'amélioration du niveau d'activité est encourageante et nos perspectives à court terme sont positives.

L'issue des élections américaines en novembre a donné lieu à un regain de confiance sur l'ensemble des marchés financiers, en raison de la stabilisation actuelle des données économiques, de la transition attendue vers une politique budgétaire plus expansionniste, de la baisse d'impôts et de l'approche renouvelée de la nouvelle administration à l'égard de la réglementation. Au cours du trimestre, l'indice composé S&P/TSX s'est accru de 4,5 %, y compris les dividendes, pour terminer l'année 2016 en hausse de 21,1 %, l'augmentation des prix du pétrole et de l'or ayant stimulé l'indice canadien pendant la majeure partie de 2016.

Tout au long du trimestre, les entreprises du Royaume-Uni ont été plus actives, entreprenant une série de mesures visant à aller de l'avant en prévision du Brexit « dur » largement anticipé. Après la fin du trimestre, cette situation est devenue de plus en plus probable.

Outre l'amélioration du niveau d'activité de toutes nos entreprises, les avantages de nos initiatives de restructuration et d'harmonisation annoncées il y a un an se manifestent dans nos résultats. Nous avons continué d'accroître notre rentabilité et de réduire les charges pendant que le niveau d'activité de nos entreprises à l'échelle mondiale s'améliorait. Nos équipes d'arrière-guichet et de soutien sont restées fortement déterminées à améliorer l'efficacité à l'échelle de la Société, à optimiser les locaux de bureaux et à faire en sorte que nous ayons le soutien et l'infrastructure nécessaires pour établir notre stratégie à l'ensemble de nos activités et de nos régions.

Au troisième trimestre de l'exercice 2017, Groupe Canaccord Genuity Inc. a généré un total des produits des activités ordinaires de 208,1 millions $, en hausse de 14,4 % par rapport à celui du trimestre correspondant de l'exercice précédent. Nos charges pour le trimestre comprenaient des charges non récurrentes d'environ 6 millions $, attribuables surtout aux coûts liés au développement de notre plateforme de gestion de patrimoine au Canada, aux versements relatifs à la rémunération contractuelle et à la rationalisation des locaux de bureaux à Toronto. Ces coûts n'ont pas été exclus aux fins du calcul du résultat net ajusté.

Les activités mondiales de gestion de patrimoine continuent de stimuler la stabilité et la croissance

À la fin du troisième trimestre, Gestion de patrimoine Canaccord Genuity détenait 36,1 milliards $ d'actifs totaux sous administration et sous gestion, une augmentation de 5,1 % d'un exercice à l'autre. Le total des produits des activités ordinaires générés par les activités de gestion de patrimoine au Royaume-Uni et en Europe, au Canada et en Australie s'est établi à 68,5 millions $, en hausse de 10,8 % en regard de celui du trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Nos activités de gestion de patrimoine au Royaume-Uni et en Europe ont établi un record au troisième trimestre. Évalué en monnaie locale, le résultat net pour le trimestre s'est élevé à 4,9 millions £, soit 1,7 million £, ou 53 %, de plus qu'au trimestre correspondant de l'exercice précédent. La qualité exceptionnelle des produits que nous offrons dans cette région a permis d'accroître de façon constante les entrées de fonds nettes et les actifs sous gestion, qui se sont établis à 14,1 milliards £ à la fin du trimestre, en hausse par rapport à 11,9 milliards £ un an auparavant. J'ai également le plaisir d'annoncer que Gestion de patrimoine Canaccord Genuity s'est récemment vu décerner le prix Citywealth IFC du gestionnaire de placements de l'année de l'Île de Man.

Les actifs de nos activités de gestion de patrimoine au Canada continuent de croître, en raison essentiellement du succès de notre stratégie de recrutement. À la fin du troisième trimestre, le total des actifs sous administration de ces activités s'élevait à environ 12 milliards $, en hausse de 32,5 % comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent. Étant donné que la plupart des nouveaux actifs ont été transférés à notre plateforme vers la fin de la période, les produits des activités ordinaires qui leur sont liés seront reflétés plus fidèlement aux prochains trimestres. Nos efforts de recrutement dans ces activités sont sur la bonne voie et nous suscitons l'intérêt d'un nombre croissant de conseillers de qualité. À plus long terme, nous continuerons de centrer notre offre sur des services-conseils professionnels et personnalisés pour les clients, un facteur de différenciation qui, j'en suis convaincu, fera de la Société le chef de file des entreprises indépendantes de gestion de patrimoine au Canada.

À plus long terme, nous continuons de chercher à accentuer notre présence dans les activités de gestion de patrimoine au Canada et au Royaume-Uni et en Europe, en plus de susciter la croissance dans nos activités de gestion de patrimoine en Australie, afin que nous puissions accroître de façon constante les produits des activités ordinaires récurrents et améliorer la stabilité pour nos actionnaires. Tandis que nous déployons cette stratégie, nous prévoyons engager des charges non récurrentes modérées relativement à l'intégration des nouveaux conseillers et clients. De plus, nous continuerons d'engager des frais liés à nos efforts d'acquisition dans nos activités au Royaume-Uni et à l'étranger.

Trimestre rentable pour l'ensemble des activités mondiales sur les marchés des capitaux

Le niveau de nos activités mondiales sur les marchés des capitaux a continué de s'accroître étant donné que l'on constatait davantage de facteurs de croissance mondiale. Pour le troisième trimestre, nos activités mondiales sur les marchés des capitaux ont dégagé des produits des activités ordinaires de 137,3 millions $, nos activités aux États-Unis y ayant le plus contribué.

Nos activités sur les marchés des capitaux aux États-Unis ont enregistré des produits des activités ordinaires record pour un trimestre, en raison surtout de nos activités de négociation à titre de contrepartiste, lesquelles sont en voie d'établir un record pour un exercice. Les produits tirés des activités de financement de sociétés ont aussi régulièrement augmenté au cours de l'exercice. Bien qu'il soit trop tôt pour dire si l'optimisme d'après les élections se transformera en conviction à plus long terme, nous avons continué de renforcer notre position concurrentielle sur le marché américain en procédant à des placements disciplinés afin de renforcer notre capacité sur les marchés verticaux qui appuient nos principales forces à l'échelle mondiale. Récemment, nous avons annoncé le recrutement de nouveaux professionnels senior en financement de sociétés afin d'améliorer notre couverture dans les secteurs des technologies de l'information en soins de santé, des produits de consommation et de détail et de la technologie.

L'année 2016 a été une année charnière pour l'équipe australienne des marchés des capitaux, alors qu'elle a solidifié la place de Canaccord Genuity en tant que principal concurrent du marché intermédiaire dans la région. Ces activités sont devenues assez importantes pour que nous les présentions séparément dans nos informations financières supplémentaires. Malgré un troisième trimestre marqué par une faiblesse saisonnière, les produits tirés des activités ordinaires sur les marchés des capitaux dans cette région ont augmenté de 96 % par rapport à ceux de la période correspondante de l'exercice précédent, du fait surtout des activités de financement de sociétés. Depuis le début de l'exercice, ces activités ont vu leurs produits tirés des activités ordinaires augmenter de 118 % par rapport à ceux des neuf premiers mois de l'exercice 2016. Nos équipes dans la région ont continuellement démontré un engagement à générer des résultats positifs pour les clients, en mettant ces activités sur la bonne voie pour atteindre des résultats record pour l'exercice 2017.

Malgré une année très difficile, nos activités sur les marchés des capitaux au Royaume-Uni et en Europe ont renoué avec une rentabilité marginale au cours du troisième trimestre. Notamment, les produits tirés du financement de sociétés dans cette région se sont accrus de 35,8 % d'un exercice à l'autre, et les produits tirés de la négociation à titre de contrepartiste, de 37,1 %. Nos activités de consultation se sont constamment améliorées depuis le début de l'exercice, et nous continuons d'entrevoir une amélioration à court terme des activités de ce secteur. De plus, nous travaillons activement afin de mieux harmoniser nos nouvelles émissions dans la région. Bien que nous soyons encouragés par le dynamisme dans cette région, nous examinons attentivement toutes les occasions afin d'assurer une rentabilité à long terme dans ces activités.

J'ai également le plaisir d'annoncer qu'après la fin du trimestre nos activités à Dubaï ont terminé leur premier mandat officiel en consultation, ce qui représentait l'une de nos plus importantes transactions de l'exercice. Étant donné l'association entre Dubaï et le Royaume-Uni, les activités à Dubaï seront dorénavant présentées dans la division Canaccord Genuity au Royaume-Uni et en Europe dans nos informations financières supplémentaires.

Les nouvelles émissions dans nos activités sur les marchés des capitaux au Canada ont continué de s'affaiblir au cours du troisième trimestre, mais, d'un exercice à l'autre, les produits tirés des activités de financement de sociétés ont augmenté de 206 %. Surtout, notre groupe de montage de placements sur les marchés des capitaux récemment formé permet une meilleure collaboration entre les équipes de marchés des capitaux et de gestion de patrimoine dans la région. En outre, nous avons récemment terminé un certain nombre d'importants financements de démarrage pour des clients entrepreneurs, avec lesquels nous prévoyons former des partenariats à long terme en appuyant leurs objectifs de croissance au fil du temps. Nous continuerons d'accroître nos capacités de montage de placements afin d'établir fermement Canaccord Genuity à titre de première banque d'investissement indépendante au Canada.

À plus long terme, il est encourageant de voir que le climat sur l'ensemble des marchés est beaucoup plus positif au commencement de 2017 qu'il ne l'était à pareille date l'an passé. Les investisseurs cherchent davantage à investir dans les secteurs de croissance dynamique de l'économie mondiale et, à titre de banque d'investissement mondiale indépendante de premier plan axée sur le marché intermédiaire, notre modèle d'offre de service différenciée nous permet d'accroître nos activités dans nos secteurs cibles.

Engagement à créer de la valeur à long terme pour les actionnaires

Même si nos perspectives à court terme à l'égard du niveau de nos activités sur les marchés des capitaux et de nos activités de gestion de patrimoine sont positives, nous continuons d'anticiper des hausses périodiques des niveaux de volatilité alors que les marchés réagissent aux particularités des changements aux règlements et aux politiques au Royaume-Uni et aux États-Unis. Dans ce contexte, nous demeurons engagés à mener nos activités de manière efficace et en nous appliquant à offrir de la valeur durable et à long terme à nos clients et à nos actionnaires.

Salutations cordiales,

Dan Daviau

Président et chef de la direction

Groupe Canaccord Genuity Inc.

ACCÈS AUX RÉSULTATS FINANCIERS TRIMESTRIELS

Les investisseurs, les représentants des médias et les autres parties intéressées peuvent consulter le présent communiqué sur les résultats trimestriels et des informations financières additionnelles à l'adresse http://www.canaccordgenuitygroup.com/fr/ir/pages/default.aspx.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ET WEBÉMISSION

Les parties intéressées sont invitées à écouter la conférence de la Société portant sur le troisième trimestre, à partir d'une webémission en direct ou en utilisant notre ligne sans frais. La tenue de la conférence est prévue le vendredi 10 février 2017 à 5 h (heure du Pacifique), à 8 h (heure de l'Est), à 13 h (heure du Royaume-Uni), à 21 h (heure normale de la Chine) et à 23 h (heure de l'Australie). Les membres de la haute direction commenteront alors les résultats et répondront aux questions des analystes et des investisseurs institutionnels.

La conférence est accessible en direct et archivée sous forme de fichier audio à l'adresse Internet suivante : http://www.canaccordgenuitygroup.com/EN/NewsEvents/Pages/Events.aspx

Les analystes et investisseurs institutionnels peuvent se joindre à la conférence en composant l'un des numéros suivants :

647-427-7450 (à Toronto )

) 1 888 231-8191 (sans frais en Amérique du Nord)

0 800-051-7107 (sans frais du Royaume-Uni)

0 800-91-7449 (sans frais de la France )

) 10 800-714-1191 (sans frais de la Chine du Nord)

10 800-140-1195 (sans frais de la Chine du Sud)

1 800-287-011 (sans frais de l'Australie)

800-017-8071 (sans frais des Émirats arabes unis)

Demandez de participer à la conférence téléphonique sur les résultats du T3/17 de Groupe Canaccord Genuity Inc. Si nécessaire, le mot de passe est 28425365.

Une version en différé de la conférence sera accessible le 10 février 2017 après 8 h (heure du Pacifique), après 11 h (heure de l'Est), après 16 h (heure du Royaume-Uni), et le 11 février 2017 à 0 h (heure de la Chine) et à 2 h (heure de l'Australie) jusqu'au 17 mars 2017, au 416-849-0833 ou au 1 855-859-2056 au moyen du code 28425365 suivi du dièse (#).

À PROPOS DE GROUPE CANACCORD GENUITY INC.

Par l'entremise de ses principales filiales, Groupe Canaccord Genuity Inc. (la « Société ») est une entreprise de services financiers de plein exercice indépendante et de premier plan qui exerce ses activités dans deux des principaux segments du secteur des valeurs mobilières : la gestion de patrimoine et les marchés des capitaux. Depuis sa création en 1950, la Société est mue par un engagement indéfectible à bâtir des relations clients durables. Nous y parvenons en générant de la valeur par des solutions de placement, des services de courtage et des services de financement de sociétés complets pour notre clientèle constituée de particuliers, d'institutions et de sociétés. La Société compte des bureaux dans 10 pays à l'échelle mondiale, y compris des bureaux de gestion de patrimoine au Canada, en Australie, au Royaume-Uni, à Guernesey, à Jersey et à l'île de Man. Canaccord Genuity, la division internationale des marchés des capitaux de la Société, mène des activités au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Irlande, en Chine, à Hong Kong, en Australie et à Dubaï. Pour nous, il n'existe pas de marchés étrangers.MC

Groupe Canaccord Genuity Inc. est coté sous le symbole CF à la Bourse de Toronto. Les actions privilégiées de série A de Canaccord Genuity sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole CF.PR.A. et les actions privilégiées de série C de Canaccord Genuity sont inscrites sous le symbole CF.PR.C.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Renseignements sur les relations avec les investisseurs :

Christina Marinoff

Vice-présidente, Relations avec les investisseurs et communications

Téléphone : 416.687.5507

Courriel : christina.marinoff@canaccord.com

______________________________

1 Les chiffres compte non tenu des éléments importants sont des mesures non conformes aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » à la page 6. 2 Le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires correspond au résultat net ajusté en fonction des participations ne donnant pas le contrôle et des dividendes sur actions privilégiées. 3 Les charges au T3/16 comprenaient une charge de dépréciation de 321 millions $ relative au goodwill et aux autres actifs. 4 Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » à la page 6. 5 Transactions de plus de 1,5 million $. Données de la Société. 6 Les équipes de conseillers comprennent normalement un ou plusieurs conseillers en placement et leurs assistants et adjoints qui gèrent un ensemble commun de comptes clients. Les équipes de conseillers qui sont dirigées par un conseiller en placement ou constituées d'un seul conseiller en placement qui détient son permis depuis moins de trois ans sont exclues du nombre de nos équipes de conseillers, car il faut habituellement trois ans environ à un nouveau conseiller en placement pour se constituer un portefeuille de taille moyenne.

Aucune information publiée sur les sites Web de la Société aux adresses www.canaccordgenuity.com, www.canaccordgenuitygroup.com et www.canaccordgenuity.com/cm n'est réputée avoir été intégrée par renvoi dans les présentes.

