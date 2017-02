Oil Insurance Limited (OIL) annonce qu'elle ne couvrira plus l'exposition au risque de tempête de vent dans les zones extracôtières du golfe du Mexique en 2018







HAMILTON, Bermudes, February 9, 2017 /PRNewswire/ --

Le 7 février 2017, OIL a annoncé à ses actionnaires qu'à compter du 1er janvier 2018, la société ne proposerait plus l'assurance Designated Named Windstorm (DNW) couvrant le risque de tempête de vent dans les zones extracôtières du golfe du Mexique. Elle continuera de couvrir le risque de tempête de vent dans les zones côtières du golfe du Mexique, de même que dans toutes les zones côtières et extracôtières du bassin Atlantique et du monde.

« Ces dernières années, la participation de nos adhérents au pool d'assurance DNW Offshore a sensiblement diminué suite à une baisse de la demande de ce produit. De plus en plus d'entreprises sont arrivées à la conclusion qu'il est plus intéressant d'inscrire ce risque dans leur bilan ou d'assurer sélectivement des actifs individuels sur le marché que d'assurer chez OIL la totalité de leur portefeuille d'actifs exposés à des risques de tempête de vent dans les zones extracôtières du golfe du Mexique. OIL a donc décidé que cette classe de risque géographique n'a plus sa place dans le cadre d'une mutualisation des capacités », a commenté Bertil C. Olsson, président-directeur général de la société.

« OIL a envisagé des solutions de remplacement au produit d'assurance du risque de tempête de vent dans les zones extracôtières du golfe du Mexique et mené une enquête auprès de ses adhérents pour solliciter leur avis. Les deux-tiers des adhérents ont estimé qu'OIL ne devrait pas proposer de garantie contre l'exposition au risque de tempête de vent dans les zones extracôtières du golfe du Mexique et une part importante des adhérents s'est montrée hostile à la solution de mutualisation du risque entre l'ensemble des adhérents pour préserver cette couverture. Dans la mesure où les produits alternatifs étaient soit chers, soit dépourvus de réelle valeur dans le cadre d'une mutualisation, les conclusions de l'étude ne sont pas allées dans le sens d'un maintien de la garantie de ce risque et, comme le produit n'est que peu demandé, il a été décidé d'abandonner la couverture DNW des zones extracôtières du golfe du Mexique », a ajouté George F. Hutchings, premier vice-président et directeur d'exploitation.

Pour en savoir plus sur les garanties d'assurance des biens d'OIL et sur la valeur connexe, veuillez consulter le site https://www.oil.bm/.

Oil Insurance Limited (OIL) assure les actifs énergétiques mondiaux d'une valeur de plus de 3 billions de dollars de plus de cinquante adhérents dont les biens sont garantis à hauteur de 400 millions de dollars, soit une capacité totale de couverture de biens notée A- de plus de 19milliards de dollars. Ses membres sont des moyennes et grandes entreprises privées et publiques du secteur énergétique possédant au moins 1 milliard de dollars d'actifs immobiliers physiques et relevant de la catégorie investissement ou équivalent. Les produits proposés couvrent les biens (dommages physiques), les tempêtes de vent, la pollution non progressive, la maîtrise des forages, le terrorisme, la cybercriminalité, la construction et le fret. Parmi les secteurs d'activité protégés par OIL figurent les secteurs de l'exploration et de la production en mer et à terre, du raffinage et du marketing, des produits pétrochimiques, de l'exploitation minière, des pipelines, des compagnies d'électricité et d'autres secteurs d'activité liés à l'énergie.

